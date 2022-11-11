РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10767 посетителей онлайн
Новости
13 700 23

Россия полностью уничтожила всю энергосистему Херсона, – ДТЭК

херсон

Россия уничтожила всю энергосистему Херсона. Однако Украина намерена восстановить ее через 1 месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук

Он подчеркнул, что компания готова предоставить "Херсоноблэнерго" необходимое оборудование для "первого восстановления" энергосистемы региона.

"Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожденный Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии", - рассказал Сахарук.

При этом он отметил, что после деоккупации Киевской области восстановление ее энергосистемы заняло 30 дней. Ожидается, что столько времени будут продолжаться и работы на освобожденной части Херсонщины.

Читайте также: Новые обстрелы могут повлечь за собой полный блэкаут в Киеве. Может возникнуть вопрос эвакуации, - ДТЭК

Автор: 

Херсон (3023) Тарифы на электроэнергию (2187) ДТЭК (525) Херсонская область (5132)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Запорєбрікові отходи вміють тільки руйнувати, памятники члєніну ставити, петушків з гімна ліпити, ну ще щі лаптями хльобати-тут вміння козломордих закінчуються
показать весь комментарий
11.11.2022 21:53 Ответить
+25
Які ж ви кацапи все- таки мстиві ган@ ндони 😡
показать весь комментарий
11.11.2022 21:53 Ответить
+23
"Пришёл, увидел, победил" Ю. Цезарь; "Пришёл, насрал, убежал" ... ну ви самі зрозуміли!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які ж ви кацапи все- таки мстиві ган@ ндони 😡
показать весь комментарий
11.11.2022 21:53 Ответить
І за що може "мстити" навала орківської орди?
показать весь комментарий
12.11.2022 04:21 Ответить
Запорєбрікові отходи вміють тільки руйнувати, памятники члєніну ставити, петушків з гімна ліпити, ну ще щі лаптями хльобати-тут вміння козломордих закінчуються
показать весь комментарий
11.11.2022 21:53 Ответить
це було очікувано...завтра ще скажуть що насоси в Антонівці для миколаївського водогону взірвали кацапи..теж очікувано
показать весь комментарий
11.11.2022 21:54 Ответить
Вже давно сказали експерти CNN
показать весь комментарий
11.11.2022 22:35 Ответить
вони прогнозують, а завтра цей прогноз підтвердиться...
показать весь комментарий
11.11.2022 22:42 Ответить
"Пришёл, увидел, победил" Ю. Цезарь; "Пришёл, насрал, убежал" ... ну ви самі зрозуміли!
показать весь комментарий
11.11.2022 21:55 Ответить
забув про "макнуло в лайно пальця - написало на стіні "вялікая раіся", між насрав і утік
показать весь комментарий
11.11.2022 21:58 Ответить
не забувайте про міни-пасстки !!!!!
бережіть своїх спеціалістів...т
показать весь комментарий
11.11.2022 21:57 Ответить
в продовж кордону, на території параші десятки ТЕС, котелень, мостів та ТВ-РАДІО- ТЕЛЕФОННИХ трансляторів, на відстані вистрілу наявниї у нас ракет а то і пушок з градами від 20 до 80 км
ЧОМУ ВОНИ, МЛЯТЬ, ЦІЛІ ТА ПРАЦЮЮТЬ, ВАШУ МАТЬ??????????????????
показать весь комментарий
11.11.2022 21:59 Ответить
Зе не дозволяє. Інакше як?
показать весь комментарий
11.11.2022 22:19 Ответить
А поп - сатанист Гудяев(Кирил) знает, что его послушники вытворяют в Украине ?
показать весь комментарий
11.11.2022 22:26 Ответить
а ви як думаєте?
він ще й благословляє, хоча це не вірний вислів, бо секта сатани не може благословляти!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:53 Ответить
"після деокупації Київської області відновлення її енергосистеми зайняло 30 днів." Какой же бред! Ахметконтора уже ******* лапшу вешать. Да во время оккупации киевской области энергетическая инфраструктура была в гораздо лучшем состоянии чем сейчас. У меня над головой снаряды летали но свет и интернет почти не выключали. А сейчас по 12-16 часов в сутки без света сидят вся область и город. **** вы там возобновляете? Евробабки пилите. Херсону тяжко будет. Не слушайте этих ахметовских **********. У кого есть возможность лучше выехать из города и подальше от левого берега. Лапти ********, остановятся, отхаркаются и начнут ******* по всему правому берегу и в первую очередь по Херсону и в первую очередь по критической инфраструктуре. Тяжко будет( Вам сами эти ********* это скажут но через месяц.. как обычно.
показать весь комментарий
11.11.2022 22:29 Ответить
Де вона була краща в Київській області? Трансформатори горіли,дроти/стовпи валялись. І дійсно відновили за 30 приблизно днів. Де це ви на Київщині сиділи зі світлом?! На росії ,мабуть,а не Київщині.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:49 Ответить
дтек - ты кацапоахметов
показать весь комментарий
11.11.2022 22:32 Ответить
Типа РабZeя пришла навсегда...
Подонки конченые Обезьяны...🦍🦍
показать весь комментарий
11.11.2022 23:12 Ответить
На часі почати згортати енергомонополію ДТЕК. Її володар - чи не найголовніший винуватець всіх цих подій з 2014р. Не можна це забути!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:33 Ответить
терміново відкрити збір на un24 відновлення енергопостачання херсонщини. терміново треба закупити 10 підстанцій, це 400 мильон гривень. По 40 гр. з носа.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:42 Ответить
Нічого,кацапські тварюки,Україна з вас останні штани стягне. Відбудуєте ВСЕ!!!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:43 Ответить
 
 