Россия полностью уничтожила всю энергосистему Херсона, – ДТЭК

Россия уничтожила всю энергосистему Херсона. Однако Украина намерена восстановить ее через 1 месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук

Он подчеркнул, что компания готова предоставить "Херсоноблэнерго" необходимое оборудование для "первого восстановления" энергосистемы региона.

"Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожденный Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии", - рассказал Сахарук.

При этом он отметил, что после деоккупации Киевской области восстановление ее энергосистемы заняло 30 дней. Ожидается, что столько времени будут продолжаться и работы на освобожденной части Херсонщины.

