В Киеве и семи областях введены графики аварийных отключений, - "Укрэнерго"
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в воскресенье, 13 ноября, были введены графики аварийных отключений в Киеве и семи областях.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 13 ноября, введены графики аварийных отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Чергиновской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения.
В других областях Украины отключения не прогнозируются.
Энергетики работают 24/7 для восстановления поврежденных энергообъектов российскими ракетами и дронами.
Просим продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление", – заявили в "Укрэнерго".
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Бо ця "націоналізація" закінчиться списанням боргів Ахметова на платників податків та поверненням через суд компаніі назад Ахметову.
- Коли це вже закінчиться?
- Чим, окрім відключень, реально займається Укренерго та ДТЕК?
Нагадує казку про Ходжу Насрєддіна, коли він попав до султана у двір під видом мудреця, і спочатку придумував різні там астрономічні причини, чому султану не можна трахнуть дівчину Ходжі, яку вкрали до султанського гарему. А через деякий час Ходжі стало просто впадлу придумувать шось нове, і він просто кожен день казав, що положення зірок Сад-аль-Забіх не позволяє. От в ролі Ходжі зараз наше максимально не поважне укренерго і дтек, а в ролі лоховато-дебільнуватого султана - народ України.
Якого біса? Чого раптом нічого не ремонтується а стає виключно гірше? Навіть в день коли було завдано масового ракетного удару по інфраструктурі, електроенергії надавали більше ніж зараз!!!
Яка напружена і складна праця у тих робітників ДТЕК...
А потім ввечері такі ****, аварійне відключення! Позачергових 4!
Виглядає так. Встаєш вранці. Е/е немає. Помився з термоса, який приніс з роботи. З термоса ж зробив собі розчинну каву і запарив мівіну. Вдягнувся, пішов на роботу. Десь в районі 11 годин ранку світло включили, але тобі то *****, бо ти на роботі. На роботі ти зарядив девайси, набрав у термос кип'ятка, подивився в графіки - типу чудово, сьогодні якраз твій день і у тебе має бути 4 години світла ввечері! Приходиш додому в 19, світла нема, бо "аварійне відключення" *****. Ну заварив собі чаю, зробив мівіну (з термоса, що приніс с роботи - другого), ліг спати. В 3 години ночі світло включили, ти прокинувся.... і ліг далі спати. Вранці прокинувся - світла немає.
І ТАКА ***** ***** ВЖЕ ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ.
Сказать що відбувається насправді? Насправді ******* дтек тупо продає е/е в Європу. От всю, яку тупо може, всю всю всю. А бидлонарід посидить без світла!
Прийшла платьожка від Ясно, за 10 місяць. А в ній тисяча гривень! При тому, що звичайно я плачу 350-450. Тобто, за місяць, який е/е подавали через пінь-колоду, мені пропонують заплатити в 2-3 раза більше, ніж за місяць в який е/е подавалася нормально.
Висновки робіть самі. Я вже зробив, і за таку послугу принципово не платитиму.
А там - "рекомендований аванс" за наступний місяць у сумі споживання попереднього місяця.
Не платіть його. Ніякого гумору.
В будь якому разі, це зелений гумор такий? Так звичайно, платитиму наперед за відсутність електроенергії і в наступному місяці. Уже побіг.
Уже пол месяца ведутся какие-то регламентные работы. Как будто "Калибр" завалил "подстанцию" их сайта.
А если временами и принимают показания, то счет за них не выставлялся, а через некоторое время и принятые данные теряются.
Сейчас появились суммы к оплате, но не за те показания, которые отправлял. А почти в 2 раза большие. Более того, в сообщениях они просят дополнительно к этим суммам заплатить и огромные деньги за следующий месяц.
Такое впечатление, что кото-то на электричестве под шумок хочет нагреть руки и потом быстро с бабками свалить.