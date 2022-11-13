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В Киеве и семи областях введены графики аварийных отключений, - "Укрэнерго"

світло,світла,відключення,віялові

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в воскресенье, 13 ноября, были введены графики аварийных отключений в Киеве и семи областях.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 13 ноября, введены графики аварийных отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Чергиновской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

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Энергетики работают 24/7 для восстановления поврежденных энергообъектов российскими ракетами и дронами.

Просим продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление", – заявили в "Укрэнерго".

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2172) Укрэнерго (659)


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Топ комментарии
+15
Ну і також, чому Печерськи Липки, Кончазаспа та Козин світяться, як Лас-Вегас, не зважаючи на те, що Київ сидить к темряві по 12 годин на добу?
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13.11.2022 19:12
+12
Якась херня відбувається.
Нагадує казку про Ходжу Насрєддіна, коли він попав до султана у двір під видом мудреця, і спочатку придумував різні там астрономічні причини, чому султану не можна трахнуть дівчину Ходжі, яку вкрали до султанського гарему. А через деякий час Ходжі стало просто впадлу придумувать шось нове, і він просто кожен день казав, що положення зірок Сад-аль-Забіх не позволяє. От в ролі Ходжі зараз наше максимально не поважне укренерго і дтек, а в ролі лоховато-дебільнуватого султана - народ України.
Якого біса? Чого раптом нічого не ремонтується а стає виключно гірше? Навіть в день коли було завдано масового ракетного удару по інфраструктурі, електроенергії надавали більше ніж зараз!!!
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13.11.2022 19:26
+10
Більше цікаво:
- Коли це вже закінчиться?
- Чим, окрім відключень, реально займається Укренерго та ДТЕК?
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13.11.2022 19:08
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Тільки не при ЗЄ.

Бо ця "націоналізація" закінчиться списанням боргів Ахметова на платників податків та поверненням через суд компаніі назад Ахметову.
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13.11.2022 19:10 Ответить
Осталось назвать тех кто распродал облэнерго.
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13.11.2022 19:20 Ответить
Последние облэнерго были переданы Ахметову в день принятия мовного закона.
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13.11.2022 19:46 Ответить
Більше цікаво:
- Коли це вже закінчиться?
- Чим, окрім відключень, реально займається Укренерго та ДТЕК?
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13.11.2022 19:08 Ответить
Ну і також, чому Печерськи Липки, Кончазаспа та Козин світяться, як Лас-Вегас, не зважаючи на те, що Київ сидить к темряві по 12 годин на добу?
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13.11.2022 19:12 Ответить
go 2 kon4a
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13.11.2022 20:00 Ответить
В Україні тільки 8 областей?Може якось розподілити відключення порівну по країні?А то якось не комільфо сидіти по 14 годин на добу в темряві.
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13.11.2022 19:22 Ответить
У Черкаський 2-2-2 вранці, обід і з 18-20. Так що якось так
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13.11.2022 19:24 Ответить
В Полтавській-кожні 4 години вимикають на 2.5 години (по факту)+ аварійні 2-3 години (не кожен день).Десь так.
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13.11.2022 19:36 Ответить
У нас идут только плановые отключения а в соседнем селе только аварийные,так Полтава разделила.
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13.11.2022 19:48 Ответить
Якась херня відбувається.
Нагадує казку про Ходжу Насрєддіна, коли він попав до султана у двір під видом мудреця, і спочатку придумував різні там астрономічні причини, чому султану не можна трахнуть дівчину Ходжі, яку вкрали до султанського гарему. А через деякий час Ходжі стало просто впадлу придумувать шось нове, і він просто кожен день казав, що положення зірок Сад-аль-Забіх не позволяє. От в ролі Ходжі зараз наше максимально не поважне укренерго і дтек, а в ролі лоховато-дебільнуватого султана - народ України.
Якого біса? Чого раптом нічого не ремонтується а стає виключно гірше? Навіть в день коли було завдано масового ракетного удару по інфраструктурі, електроенергії надавали більше ніж зараз!!!
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13.11.2022 19:26 Ответить
Тобто раніше були граХВікі системних відключень, а зараз ще додались граХВікі аварійних відключень?
Яка напружена і складна праця у тих робітників ДТЕК...
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13.11.2022 19:32 Ответить
Нє, це приблизно так працює - типу, от ми хароші, даєм вам 4 через 4.
А потім ввечері такі ****, аварійне відключення! Позачергових 4!

Виглядає так. Встаєш вранці. Е/е немає. Помився з термоса, який приніс з роботи. З термоса ж зробив собі розчинну каву і запарив мівіну. Вдягнувся, пішов на роботу. Десь в районі 11 годин ранку світло включили, але тобі то *****, бо ти на роботі. На роботі ти зарядив девайси, набрав у термос кип'ятка, подивився в графіки - типу чудово, сьогодні якраз твій день і у тебе має бути 4 години світла ввечері! Приходиш додому в 19, світла нема, бо "аварійне відключення" *****. Ну заварив собі чаю, зробив мівіну (з термоса, що приніс с роботи - другого), ліг спати. В 3 години ночі світло включили, ти прокинувся.... і ліг далі спати. Вранці прокинувся - світла немає.
І ТАКА ***** ***** ВЖЕ ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ.

Сказать що відбувається насправді? Насправді ******* дтек тупо продає е/е в Європу. От всю, яку тупо може, всю всю всю. А бидлонарід посидить без світла!
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13.11.2022 19:40 Ответить
Здесь проблема тянется еще с времен Яныка который посадил в руководящие кресла облэнерго блатных,потом пришли рошеновские менеджери а после них юмористы а специалистов не стало,с облгазами та же история.
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13.11.2022 19:51 Ответить
Причому ще гумор знаєте який?
Прийшла платьожка від Ясно, за 10 місяць. А в ній тисяча гривень! При тому, що звичайно я плачу 350-450. Тобто, за місяць, який е/е подавали через пінь-колоду, мені пропонують заплатити в 2-3 раза більше, ніж за місяць в який е/е подавалася нормально.
Висновки робіть самі. Я вже зробив, і за таку послугу принципово не платитиму.
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13.11.2022 19:45 Ответить
А прочитати, що написано в платіжці - не склалося.
А там - "рекомендований аванс" за наступний місяць у сумі споживання попереднього місяця.
Не платіть його. Ніякого гумору.
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13.11.2022 20:01 Ответить
Вибачайте, давно вже не отримую папір. Платіжка підтягується через онлайн банкінг, і ніяких рекомендованих авансів там нема, тупо вбита сума і все.
В будь якому разі, це зелений гумор такий? Так звичайно, платитиму наперед за відсутність електроенергії і в наступному місяці. Уже побіг.
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13.11.2022 20:05 Ответить
Схоже на те, що внутрішні гнили або працюють на зовнішніх вошей, хитаючи тил енерготеррором, або просто набивають свої кармани під гаслом "війна все спише". Укренерго давно треба націоналізувати, бо вже видно, що Ахмєтка плював на підготовку до війни.
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13.11.2022 19:52 Ответить
Зли язикі кажуть, що є.є. зараз продаємо у Молдову. Брешуть люди?
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13.11.2022 20:33 Ответить
Какие нафиг графики? Свет рубят когда хотят и на сколько хотят. Никакой систематики вообще нет. Бедные мелкие предприниматели, в магазинах нет света , соответственно не работают терминалы и народ теряет деньги. Главное нахапать обленерго, а вот наладить хоть какую то нормальную работу в конторе ДТЕК никто не в состоянии. До войны были танцы с бубнами , а сейчас вообще полный треш.
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13.11.2022 21:42 Ответить
Так у них с начала ноября и сайт он-лайн оплаты не работает.
Уже пол месяца ведутся какие-то регламентные работы. Как будто "Калибр" завалил "подстанцию" их сайта.
А если временами и принимают показания, то счет за них не выставлялся, а через некоторое время и принятые данные теряются.
Сейчас появились суммы к оплате, но не за те показания, которые отправлял. А почти в 2 раза большие. Более того, в сообщениях они просят дополнительно к этим суммам заплатить и огромные деньги за следующий месяц.
Такое впечатление, что кото-то на электричестве под шумок хочет нагреть руки и потом быстро с бабками свалить.
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13.11.2022 23:31 Ответить
 
 