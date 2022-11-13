В Киеве и семи областях введены графики аварийных отключений, - "Укрэнерго"

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в воскресенье, 13 ноября, были введены графики аварийных отключений в Киеве и семи областях.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 13 ноября, введены графики аварийных отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Чергиновской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

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Энергетики работают 24/7 для восстановления поврежденных энергообъектов российскими ракетами и дронами.

Просим продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление", – заявили в "Укрэнерго".