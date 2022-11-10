РУС
Минэнерго поручило проверить корректность применения графиков отключения света

світло

Министерство энергетики инициировало проверки корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения (ОСР) их сроков и продолжительности; проверки будет проводить Госэнергонадзор.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

В Минэнерго напомнили, что графики почасового отключения электроэнергии необходимы для стабилизации энергосистемы при дефиците мощности.

Минэнерго, НЭК "Укрэнерго" совместно с ОСР и местными органами власти в конце октября "оптимизировали графики отключения, сделали их удобнее", однако бытовые потребители и бизнес продолжают жаловаться на их несоблюдение.

Читайте: Тарифы на электроэнергию не изменятся до конца отопительного сезона, - Кабмин

"Мы просим граждан с пониманием отнестись к временным отключениям света, которые стали следствием беспрецедентных атак России на украинскую энергосистему. Пострадали около 40% энергетической инфраструктуры, именно поэтому должны уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в часы пик", - заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

В то же время, по его мнению, очень важно, чтобы графики отключений были составлены "справедливо и максимально четко выполнялись".

Именно поэтому, пояснил Власенко, Минэнерго инициировало "проверку корректности применения графиков отключений, соблюдение операторами систем распределения их сроков и продолжительности".

Проверки будет проводить Госэнергонадзор совместно с уполномоченными представителями оператора передачи.

Я з розумінням ставлюсь до відключення світла , але в моєму будинку
три рази на добу ( по чотири години) вимикають світло , тоді коли в інших будинках горить цілодобово !
показать весь комментарий
10.11.2022 21:14 Ответить
Печерск почти лишён этой проблемы,Голосеевский проспект рубят когда хотят,насчёт других районов не знаю, удивительная тенденция наблюдается тот же проспект Науки новострой не отключают в основном вырубают хрущевки,случайно как выгорает один стояк в каждом подъезде и одна квартира на этаже остается без света по стояку,при звонках что в дтек что в управляющую компанию района все включают дурака обещают все устранить мастер уже возле дома потом ой не смог завтра точно будит,при звонке на следующий день включают дурака а заявки от вас не было и по кругу,насчёт печерска так и получается элите все рабочему быдлу терпеть,такая вот социальная справедливость,насчёт как и где отключают со слов сотрудников по работе и знакомых.
показать весь комментарий
10.11.2022 21:43 Ответить
Та все нормально, тіко якого зв'язок на побутових користувачів зав'язаний
показать весь комментарий
10.11.2022 21:37 Ответить
у марафону впали рейтинги
показать весь комментарий
10.11.2022 22:24 Ответить
 
 