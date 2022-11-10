Минэнерго поручило проверить корректность применения графиков отключения света
Министерство энергетики инициировало проверки корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения (ОСР) их сроков и продолжительности; проверки будет проводить Госэнергонадзор.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
В Минэнерго напомнили, что графики почасового отключения электроэнергии необходимы для стабилизации энергосистемы при дефиците мощности.
Минэнерго, НЭК "Укрэнерго" совместно с ОСР и местными органами власти в конце октября "оптимизировали графики отключения, сделали их удобнее", однако бытовые потребители и бизнес продолжают жаловаться на их несоблюдение.
"Мы просим граждан с пониманием отнестись к временным отключениям света, которые стали следствием беспрецедентных атак России на украинскую энергосистему. Пострадали около 40% энергетической инфраструктуры, именно поэтому должны уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в часы пик", - заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.
В то же время, по его мнению, очень важно, чтобы графики отключений были составлены "справедливо и максимально четко выполнялись".
Именно поэтому, пояснил Власенко, Минэнерго инициировало "проверку корректности применения графиков отключений, соблюдение операторами систем распределения их сроков и продолжительности".
Проверки будет проводить Госэнергонадзор совместно с уполномоченными представителями оператора передачи.
три рази на добу ( по чотири години) вимикають світло , тоді коли в інших будинках горить цілодобово !