Тарифы на электроэнергию не изменятся до конца отопительного сезона, - Кабмин
На заседании в пятницу правительство продлило спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года – таким образом, тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.
Правительство одобрило постановление, предусматривающее продление спецобязательств на участников рынка электроэнергии. Это означает, что льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение отопительного сезона до 31 марта 2023 года.
Нынешний тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года составляет 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей к концу сентября было 80% от общего количества. Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн.
Тариф в 1,68 грн/кВт-ч также действует для общежитий и коллективных бытовых потребителей. Принятое постановление расширяет этот перечень для аварийного и эвакуационного освещения, противопожарных систем, систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, систем сигнализации и авиационных маяков.
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у зелених вся хохлома у офшорах скінчиться..
@ukrainiansfirst
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Олексій Кучеренко: НАК Нафтогаз дав команду Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та обл. електроенергію. Хочу зазначити, що наслідки ракетних ударів по енергетичних об'єктах значно посилюються безглуздими діями монополістів.