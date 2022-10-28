Тарифы на электроэнергию не изменятся до конца отопительного сезона, - Кабмин

На заседании в пятницу правительство продлило спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года – таким образом, тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Правительство одобрило постановление, предусматривающее продление спецобязательств на участников рынка электроэнергии. Это означает, что льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение отопительного сезона до 31 марта 2023 года.

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Нынешний тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года составляет 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей к концу сентября было 80% от общего количества. Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн.

Тариф в 1,68 грн/кВт-ч также действует для общежитий и коллективных бытовых потребителей. Принятое постановление расширяет этот перечень для аварийного и эвакуационного освещения, противопожарных систем, систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, систем сигнализации и авиационных маяков.