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Кабмин (13507) тарифы (1791) Тарифы на электроэнергию (2140) Минэнерго (359)

Тарифы на электроэнергию не изменятся до конца отопительного сезона, - Кабмин

електроенергія,світло

На заседании в пятницу правительство продлило спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года – таким образом, тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Правительство одобрило постановление, предусматривающее продление спецобязательств на участников рынка электроэнергии. Это означает, что льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение отопительного сезона до 31 марта 2023 года.

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Нынешний тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года составляет 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей к концу сентября было 80% от общего количества. Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн.

Тариф в 1,68 грн/кВт-ч также действует для общежитий и коллективных бытовых потребителей. Принятое постановление расширяет этот перечень для аварийного и эвакуационного освещения, противопожарных систем, систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, систем сигнализации и авиационных маяков.
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Топ комментарии
+6
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28.10.2022 21:41
+4
Это друхое. Если бы он не забрал этот внедорожник, его бы отобрал Порошенко
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28.10.2022 21:52
+4
зовсім невеличке, ну максимум...
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28.10.2022 22:09
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Хочется верить кабмину
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28.10.2022 21:30 Ответить
От сердца отрывают...
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28.10.2022 21:34 Ответить
дай Бог, чтобы электричество вообще было, если орки будут продолжать массированные налеты, будет очень нелегко
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01.12.2022 16:50 Ответить
кірда нам..

у зелених вся хохлома у офшорах скінчиться..
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28.10.2022 21:33 Ответить
"Не зміниться"
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28.10.2022 21:35 Ответить
триндить полудурок пів шостий.
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28.10.2022 21:37 Ответить
так він ж мовчить про опалення..
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28.10.2022 21:40 Ответить
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28.10.2022 21:41 Ответить
бідося...просто він не може громадським транспортом пересуватись...у нього картку не приймає валідатор..
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28.10.2022 21:47 Ответить
Это друхое. Если бы он не забрал этот внедорожник, его бы отобрал Порошенко
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28.10.2022 21:52 Ответить
Было бы наивно полагать, что всё кардинально поменяется в высших эшелонах власти. Они так привыкли и иначе уже не умеют
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01.12.2022 18:22 Ответить
***, у..бки.....А для юросіб - 6 грн., заднім числом з 1.09 ....спасибі уроди
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28.10.2022 21:50 Ответить
Не, ну так изначально и говорили, что только для населения, для бизнеса едва ли бы тоже пообещали не поднимать.
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01.12.2022 18:23 Ответить
А потім буде галопуюче підняття тарифів.
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28.10.2022 22:00 Ответить
зовсім невеличке, ну максимум...
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28.10.2022 22:09 Ответить
Никаких галопов. 2 раза по 2 раза всего
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28.10.2022 23:04 Ответить
Зеленский подписал закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения, насчет электроэнергии не ясно
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01.12.2022 16:44 Ответить
А вона, та лектрика буде?
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28.10.2022 22:40 Ответить
krainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1586014011866468353 4 ч

Олексій Кучеренко: НАК Нафтогаз дав команду Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та обл. електроенергію. Хочу зазначити, що наслідки ракетних ударів по енергетичних об'єктах значно посилюються безглуздими діями монополістів.
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28.10.2022 23:04 Ответить
а че?народ хочет
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29.10.2022 07:49 Ответить
работ нет, если есть то зарплата как хрен у комара, такие же пенсии, давай поднимай жкк, еще сильнее будем хотеть защищать
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29.10.2022 07:50 Ответить
не раздувайте зраду, на сегодня повышений не планируется, в стране война, и вам никто никаких прогнозов на год вперед не даст
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01.12.2022 16:46 Ответить
робота є, якщо її шукати, а сидіти й скиглити це про кацапів, тому давайте зчепимо зуби й допоможемо ЗСУ
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01.12.2022 16:47 Ответить
Кабмін вже казав що ціни не зміняться до кінця війни плюс ще півроку Мабуть війна скінчилася а ми не помітили
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29.10.2022 08:42 Ответить
Головне, щоб Зеленська більше не ляпала дурниць про те, що українці можуть потерпіти ще декілька років без опалення і світла.
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01.12.2022 16:32 Ответить
А разве не приняли законопроект предусматривающий на период военного положения и 6 месяцев после него, мораторий на повышение тарифов?
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01.12.2022 16:40 Ответить
чесно кажучи, вже якось про тарифи не думаєш, зараз зовсім інші задачі, тому тримаймося й допомагаємо армії
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01.12.2022 16:45 Ответить
А смысл их поднимать, если люди тогда платить не смогут? Людям и раньше коммуналка сильно била по карману, а сейчас и подавно
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01.12.2022 18:17 Ответить
 
 