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Тарифи на електроенергію не зміняться до кінця опалювального сезону, - Кабмін

електроенергія,світло

На засіданні у п’ятницю уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Уряд схвалив постанову, яка передбачає продовження дії спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії. Це означає, що пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом опалювального сезону до 31 березня 2023 року.

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Нинішній тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Таких споживачів на кінець вересня було 80% від загальної кількості. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн.

Тариф у 1,68 грн/кВт-год діє також для гуртожитків та колективних побутових споживачів. Натомість ухвалена постанова розширює цей перелік для аварійного та евакуаційного освітлення, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації та авіаційних маяків.

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Топ коментарі
+6
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28.10.2022 21:41
+4
Это друхое. Если бы он не забрал этот внедорожник, его бы отобрал Порошенко
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28.10.2022 21:52
+4
зовсім невеличке, ну максимум...
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28.10.2022 22:09
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Хочется верить кабмину
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28.10.2022 21:30 Відповісти
От сердца отрывают...
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28.10.2022 21:34 Відповісти
дай Бог, чтобы электричество вообще было, если орки будут продолжать массированные налеты, будет очень нелегко
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01.12.2022 16:50 Відповісти
кірда нам..

у зелених вся хохлома у офшорах скінчиться..
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28.10.2022 21:33 Відповісти
"Не зміниться"
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28.10.2022 21:35 Відповісти
триндить полудурок пів шостий.
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28.10.2022 21:37 Відповісти
так він ж мовчить про опалення..
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28.10.2022 21:40 Відповісти
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28.10.2022 21:41 Відповісти
бідося...просто він не може громадським транспортом пересуватись...у нього картку не приймає валідатор..
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28.10.2022 21:47 Відповісти
Это друхое. Если бы он не забрал этот внедорожник, его бы отобрал Порошенко
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28.10.2022 21:52 Відповісти
Было бы наивно полагать, что всё кардинально поменяется в высших эшелонах власти. Они так привыкли и иначе уже не умеют
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01.12.2022 18:22 Відповісти
***, у..бки.....А для юросіб - 6 грн., заднім числом з 1.09 ....спасибі уроди
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28.10.2022 21:50 Відповісти
Не, ну так изначально и говорили, что только для населения, для бизнеса едва ли бы тоже пообещали не поднимать.
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01.12.2022 18:23 Відповісти
А потім буде галопуюче підняття тарифів.
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28.10.2022 22:00 Відповісти
зовсім невеличке, ну максимум...
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28.10.2022 22:09 Відповісти
Никаких галопов. 2 раза по 2 раза всего
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28.10.2022 23:04 Відповісти
Зеленский подписал закон, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения, насчет электроэнергии не ясно
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01.12.2022 16:44 Відповісти
А вона, та лектрика буде?
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28.10.2022 22:40 Відповісти
krainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1586014011866468353 4 ч

Олексій Кучеренко: НАК Нафтогаз дав команду Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та обл. електроенергію. Хочу зазначити, що наслідки ракетних ударів по енергетичних об'єктах значно посилюються безглуздими діями монополістів.
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28.10.2022 23:04 Відповісти
а че?народ хочет
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29.10.2022 07:49 Відповісти
работ нет, если есть то зарплата как хрен у комара, такие же пенсии, давай поднимай жкк, еще сильнее будем хотеть защищать
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29.10.2022 07:50 Відповісти
не раздувайте зраду, на сегодня повышений не планируется, в стране война, и вам никто никаких прогнозов на год вперед не даст
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01.12.2022 16:46 Відповісти
робота є, якщо її шукати, а сидіти й скиглити це про кацапів, тому давайте зчепимо зуби й допоможемо ЗСУ
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01.12.2022 16:47 Відповісти
Кабмін вже казав що ціни не зміняться до кінця війни плюс ще півроку Мабуть війна скінчилася а ми не помітили
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29.10.2022 08:42 Відповісти
Головне, щоб Зеленська більше не ляпала дурниць про те, що українці можуть потерпіти ще декілька років без опалення і світла.
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01.12.2022 16:32 Відповісти
А разве не приняли законопроект предусматривающий на период военного положения и 6 месяцев после него, мораторий на повышение тарифов?
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01.12.2022 16:40 Відповісти
чесно кажучи, вже якось про тарифи не думаєш, зараз зовсім інші задачі, тому тримаймося й допомагаємо армії
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01.12.2022 16:45 Відповісти
А смысл их поднимать, если люди тогда платить не смогут? Людям и раньше коммуналка сильно била по карману, а сейчас и подавно
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01.12.2022 18:17 Відповісти
 
 