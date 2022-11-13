В центре Херсона заработала украинская мобильная связь

В центре освобожденного Херсона заработала мобильная связь украинского оператора "Киевстар".

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Подключена связь оператора "Киевстар" в центре города, непосредственно на площади перед зданием областной военной администрации. Сбрасываю вам это видео через LTE", - рассказал он.

Глава ОВА также опубликовал перечень медучреждений, где херсонцы могут получить медицинскую помощь и лекарства.

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Он отметил, что во время оккупации города большинство аптек прекратили работу. Они возобновят работу после разминирования территорий.

Уже с 14 ноября херсонцы смогут бесплатно получить по определенным адресам необходимые лекарства. Также в случае необходимости врачи могут провести медосмотр.

С 15 ноября на площади Свободы будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты предоставят профильные консультации и выдадут необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.).