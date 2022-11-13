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Новости Война
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В центре Херсона заработала украинская мобильная связь

херсон

В центре освобожденного Херсона заработала мобильная связь украинского оператора "Киевстар".

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Подключена связь оператора "Киевстар" в центре города, непосредственно на площади перед зданием областной военной администрации. Сбрасываю вам это видео через LTE", - рассказал он.

Глава ОВА также опубликовал перечень медучреждений, где херсонцы могут получить медицинскую помощь и лекарства.

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Он отметил, что во время оккупации города большинство аптек прекратили работу. Они возобновят работу после разминирования территорий.

Уже с 14 ноября херсонцы смогут бесплатно получить по определенным адресам необходимые лекарства. Также в случае необходимости врачи могут провести медосмотр.

С 15 ноября на площади Свободы будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты предоставят профильные консультации и выдадут необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.).

Автор: 

мобильная связь (436) Херсон (2868) Янушкевич Ярослав (77)


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Топ комментарии
+7
Ви не єдині, кому крисчани дзвонили. Нам також хіхікали після початку війни - Київ за три дні, а у Вас на четвертий. Сьогодні через вайбер поцікавився, чи прикупили вони якесь житло в Забайкальському, або в Хабаровському краї. Деталі пропущу, але у вати глибокий переляк.
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13.11.2022 21:41
+6
Кацапи, поверніть єнота сссuки.
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13.11.2022 21:07
+5
Деякі телеграм канали, повідомляють, що ЗСУ звільнили Кінбурнська косу та декілька сел на ній.
Чекаємо офіційного підтвердження від ЗСУ.
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13.11.2022 21:11
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У кого есть родня в Крыму,можно позвонить и пожелать им зла
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13.11.2022 20:53 Ответить
а може вони в Кримській області вже чекають ВСУ?
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13.11.2022 20:59 Ответить
Вони самі можуть подзвонити, для того самого
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13.11.2022 21:01 Ответить
Не тільки рідня.
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13.11.2022 21:28 Ответить
Кацапи, поверніть єнота сссuки.
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13.11.2022 21:07 Ответить
"У центрі Херсону" - це неправильно:
назви міст чоловічого роду у родовому відмінку мають закінчення "а" -
правильно: "У центрі Херсона".
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13.11.2022 21:09 Ответить
Деякі телеграм канали, повідомляють, що ЗСУ звільнили Кінбурнська косу та декілька сел на ній.
Чекаємо офіційного підтвердження від ЗСУ.
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13.11.2022 21:11 Ответить
Ага, дзвонили крисчанє моїм знайомим (вони там якісь двоюрідні родичі) в Харківську область 23 лютого.
Питали:
- Валя, ви уже огороди вскопалі?
Знайома каже:
- Ні, ще не копали.
Вони:
- Ну і не копайте. Наші прієдут, вскопают... Ха-ха-ха.
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13.11.2022 21:11 Ответить
Ви не єдині, кому крисчани дзвонили. Нам також хіхікали після початку війни - Київ за три дні, а у Вас на четвертий. Сьогодні через вайбер поцікавився, чи прикупили вони якесь житло в Забайкальському, або в Хабаровському краї. Деталі пропущу, але у вати глибокий переляк.
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13.11.2022 21:41 Ответить
а до Херсону повернулася весна - Kozak System https://m.youtube.com/watch?v=TfHZ5P5ciyk
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13.11.2022 23:04 Ответить
 
 