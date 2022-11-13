В центре Херсона заработала украинская мобильная связь
В центре освобожденного Херсона заработала мобильная связь украинского оператора "Киевстар".
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Подключена связь оператора "Киевстар" в центре города, непосредственно на площади перед зданием областной военной администрации. Сбрасываю вам это видео через LTE", - рассказал он.
Глава ОВА также опубликовал перечень медучреждений, где херсонцы могут получить медицинскую помощь и лекарства.
Он отметил, что во время оккупации города большинство аптек прекратили работу. Они возобновят работу после разминирования территорий.
Уже с 14 ноября херсонцы смогут бесплатно получить по определенным адресам необходимые лекарства. Также в случае необходимости врачи могут провести медосмотр.
С 15 ноября на площади Свободы будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты предоставят профильные консультации и выдадут необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
назви міст чоловічого роду у родовому відмінку мають закінчення "а" -
правильно: "У центрі Херсона".
Чекаємо офіційного підтвердження від ЗСУ.
Питали:
- Валя, ви уже огороди вскопалі?
Знайома каже:
- Ні, ще не копали.
Вони:
- Ну і не копайте. Наші прієдут, вскопают... Ха-ха-ха.