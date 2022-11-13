На Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, - Зеленский
В Херсонской области фиксируют последствия военных преступлений, совершенных во время российской оккупации.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Президент сообщил, что уже запущена реабилитация освобожденных от оккупантов 226 населенных пунктов Херсонской области.
"Следователями уже задокументированы более 400 российских военных преступлений, находят тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти", – отметил президент.
Он также пообещал постепенное восстановление привычного обеспечения людей на деоккупированных территориях.
"Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности для поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину", – сказал Зеленский.
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и пока бы русня налаживала переправу наши имели бы хоть какое-то время для налаживания хоть какой-то обороны.... а не так как случилось - по новосделанному красивому асфальту въехали как к себе домой...
https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY
Вы из тех?
на них поперек написано було - "не їбатсья!"
теж був експіріенц поки дівчина не сказала - "зніми вже ту наждачьку"...!
https://twitter.com/i/status/1591787059592806403 https://twitter.com/i/status/1591787059592806403
Як запропонував письменник Веллер, треба звільнити верхній шар співробітників Міністерства, а Кулебі дати автомат і відправити на фронт.