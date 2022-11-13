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Новости Война
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На Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, - Зеленский

зеленський

В Херсонской области фиксируют последствия военных преступлений, совершенных во время российской оккупации.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что уже запущена реабилитация освобожденных от оккупантов 226 населенных пунктов Херсонской области.

"Следователями уже задокументированы более 400 российских военных преступлений, находят тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти", – отметил президент.

Он также пообещал постепенное восстановление привычного обеспечения людей на деоккупированных территориях.

"Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности для поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину", – сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) военные преступления (1445) Херсонская область (4852)


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Топ комментарии
+20
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13.11.2022 22:48
+19
Ти забув додати хто саме російську "армію" туди пустив на початку вторгнення.
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13.11.2022 22:26
+14
Вова, а если перечислить шо ты, сраный поц, оставил с мая 2019 года по 24 февраля 2022 года от обороноспособности страны, то папа Саша пожалеет шо не кончил в кулак или не воспользовался кондомом, а мама Римма пожалеет шо таки после ошибок папы Саши не сделала аборт.
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13.11.2022 22:34
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і тому ви їх випустили з такого природнього мішка? а в нас був такий шанс поховати там самі боєздатні частини московії...
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13.11.2022 22:25 Ответить
а як почати з першопричин... то взагалі була можливість і не пустити їх туди ...
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13.11.2022 22:40 Ответить
а як почати з першопричин... то взагалі голосовать надо было головой
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13.11.2022 22:47 Ответить
А била лі ґолова??
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13.11.2022 22:49 Ответить
а это ваще ..."очевидное невероятное"...
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13.11.2022 22:50 Ответить
неможливо, вони все рівно зашли би в них э техніка яка їде і підриває розміновує все до речі також задіяна на півдні була послухати вас мінерів так війна би взагалі не починалсть постояли біля кордону і розійшлися рос війська раз все заміновано
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13.11.2022 23:02 Ответить
я про разминированный за 7 дней до начала войны Чонгар....
и пока бы русня налаживала переправу наши имели бы хоть какое-то время для налаживания хоть какой-то обороны.... а не так как случилось - по новосделанному красивому асфальту въехали как к себе домой...
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13.11.2022 23:08 Ответить
43 герої, які не давали здати Херсон. Це був не бій, а розправа - Станіслав Вазанов
https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY
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14.11.2022 08:02 Ответить
Без вас не справились
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13.11.2022 22:54 Ответить
Идиоты с 2014 рассказывали что кацапню и сепаров можно было выбить из Украины.

Вы из тех?
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14.11.2022 00:43 Ответить
Кожне речення цього ледве поца - окрема новина.
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13.11.2022 22:26 Ответить
Ти забув додати хто саме російську "армію" туди пустив на початку вторгнення.
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13.11.2022 22:26 Ответить
та то таке... думав що за пару днів все скінчится....
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13.11.2022 22:29 Ответить
А хто пустив кацапів на Донбас і в Крим?
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13.11.2022 22:51 Ответить
Зрозуміло одне,якщо у 2014 році всім відомі події були несподіванкою то цього року ні бо вони (кацапи)з минулого літа інтенсивно готували плацдарми для нападу і Захід нас попереджав,а що готував уряд Зеленського про це ще напишуть багато книжок..
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13.11.2022 23:22 Ответить
Починайте писати
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13.11.2022 23:29 Ответить
Вова, а если перечислить шо ты, сраный поц, оставил с мая 2019 года по 24 февраля 2022 года от обороноспособности страны, то папа Саша пожалеет шо не кончил в кулак или не воспользовался кондомом, а мама Римма пожалеет шо таки после ошибок папы Саши не сделала аборт.
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13.11.2022 22:34 Ответить
ви бачили ті совейські кандоми, ізделіє номер 2?
на них поперек написано було - "не їбатсья!"
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13.11.2022 22:41 Ответить
Я настолько старый шо даже таки пару раз пытался ими воспользоваться, а не только на них посмотреть. Ещё в пионерлагере под Сочи. Но скажу вам откровенно, шо лучше бы я на них просто посмотрел.
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13.11.2022 22:43 Ответить

теж був експіріенц поки дівчина не сказала - "зніми вже ту наждачьку"...!
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13.11.2022 22:51 Ответить
Ну где то таки так, в первом приближении.
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13.11.2022 23:07 Ответить
Да, к слову, мой сосед, на 4 года постарше, использовал их, в связи с умственной недоразвитостью (реальной), в качестве сосуда с водой (ведро 10 л входило0 для метания по прохожим со своего балкона 4 этажа.
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13.11.2022 23:10 Ответить
якраз на G20 і показати ті звірства, адже Зеленський буде виступати по скайпу онлайн і матиме змогу вставити кадри з Херсонщини
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13.11.2022 22:36 Ответить
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13.11.2022 22:48 Ответить
А сколько народ "Квартала 95" и лично Владимир ОбоСанныч Боневтил скинется?
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13.11.2022 23:15 Ответить
А чому досі не під слідством ті що запропонували рлщминувати й розминували Чонгар? Ті що відвели артилерію й не прикритий залишили заход з Криму?!!! Вова гадаєш у людей погана пам'ять чи телелохотрон єдиний "мізкі вправить"??? Ні Вова.
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13.11.2022 22:49 Ответить
листопад 2019рік Загинув під час операції розмінування Комбриг 128 бригади - Євген Коростельов. Крок за кроком йдемо до перемоги. (с) у когось до тепер питання хто розмінував Чонгар?
https://twitter.com/i/status/1591787059592806403 https://twitter.com/i/status/1591787059592806403

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13.11.2022 23:09 Ответить
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13.11.2022 23:17 Ответить
Президент Зеленський, треба звертати увагу на МЗС України, яке голосує в ООН, разом із Росією, Іраном, Сирією…., проти країн Заходу, США, Ізраїлю, Канади…. це ганьба!

Як запропонував письменник Веллер, треба звільнити верхній шар співробітників Міністерства, а Кулебі дати автомат і відправити на фронт.
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13.11.2022 23:27 Ответить
 
 