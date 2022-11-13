На Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, - Зеленский

В Херсонской области фиксируют последствия военных преступлений, совершенных во время российской оккупации.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что уже запущена реабилитация освобожденных от оккупантов 226 населенных пунктов Херсонской области.

"Следователями уже задокументированы более 400 российских военных преступлений, находят тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти", – отметил президент.

Он также пообещал постепенное восстановление привычного обеспечения людей на деоккупированных территориях.

"Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности для поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину", – сказал Зеленский.

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