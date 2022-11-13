РУС
На освобожденной территории взрывотехников ждет много работы, - Зеленский

На освобожденных территориях Херсонщины взрывотехники уже изъяли около двух тысяч взрывоопасных предметов, и впереди у специалистов еще очень много работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнул Президент Владимир Зеленский в обращении.

"Повсюду на освобожденной территории очень много работы у наших взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов", - сказал глава государства.

Он призвал херсонцев быть очень осторожными и не пытаться самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.

"Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно передайте им это. То же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности – это очень важно", - сказал Президент.

В то же время он подчеркнул, что украинские специалисты обязательно восстановят всю инфраструктуру, разрушенную захватчиками.

"Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества… У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хоть для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - отметил Зеленский.

@EspresoTV

·

Nov 12

"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

13.11.2022 01:21 Ответить
+11
https://www.youtube.com/channel/UCRwbekEVSkXYl1c1EZZeU4g сергей козлов https://www.youtube.com/watch?v=qBZ5xfq1L3U&lc=Ugzf8dYFZaHRn09pBil4AaABAg 2 часа назад

От лише зараз прийшло на думку. Якщо раптом 24 лютого аеропорт Жуляни так організовано покинули і все керівництво, й охорона, й весь персонал, то вони гарантовано не втікали, а виконали наказ залишити стратегічний аеропорт у межах Києва без захисту й контролю.

Там зібралися нечисленні групи неорганізованих тероборонівців та добровольців, а потім випадково прибув генерал Кривонос, зрозумів загрозу й уміло організував оборону

‼️‼️‼️ Цікаво - а хто потім против Кривоноса почав справу ? З
13.11.2022 01:37 Ответить
+10
Вова Зе, коли ти за це відповіси ❓
За таке живим треба залізти в басейн з кислотою.

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
13.11.2022 01:13 Ответить
Добра підбірка. І заперечити нічого.
13.11.2022 07:41 Ответить
І все то він у своєму бункері знає...
13.11.2022 01:17 Ответить
@EspresoTV

·

Nov 12

"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

13.11.2022 01:21 Ответить
А ПТРК "Стугна" командиру голосом на команды отвечает?
13.11.2022 01:32 Ответить
залпом по врагу
13.11.2022 01:41 Ответить
І не тількі по вибухівці багато роботи , а і по здачі юга владою регіонів
13.11.2022 01:32 Ответить
Valeriy Prozapas:
Це не "порохобот" на забороненому "Прямому", а один з командирів "Азова" в інтерв'ю
Н. Мосійчук-Раєвській прямо розповідає як їх в Маріуполі за чиєюсь командою покинули побратими з СБУ та спецпідрозділів МВС, а до того війська чомусь були виведені з Херсона та Бердянська.

Взагалі це не секрет - мені ще на Півдні фермери розповідали як за два дні до нападу, з Чонгара чомусь вийшли прикордонники.

А ще розповідали як колона окупантів, намагаючись прискорити просування, звернула в об'їзд, і застрягла в солончаках, техніку ще тиждень потім витягували - уявляєте що б з ними було при підриві основних шляхів?
Захопили б вони за добу половину Херсонської області, яку тепер відбиваємо ціною крові?
13.11.2022 01:33 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCRwbekEVSkXYl1c1EZZeU4g сергей козлов https://www.youtube.com/watch?v=qBZ5xfq1L3U&lc=Ugzf8dYFZaHRn09pBil4AaABAg 2 часа назад

От лише зараз прийшло на думку. Якщо раптом 24 лютого аеропорт Жуляни так організовано покинули і все керівництво, й охорона, й весь персонал, то вони гарантовано не втікали, а виконали наказ залишити стратегічний аеропорт у межах Києва без захисту й контролю.

Там зібралися нечисленні групи неорганізованих тероборонівців та добровольців, а потім випадково прибув генерал Кривонос, зрозумів загрозу й уміло організував оборону

‼️‼️‼️ Цікаво - а хто потім против Кривоноса почав справу ? З
13.11.2022 01:37 Ответить
А хто із Херсона приказав вивезти усю зброю ? І поліція втекла? І військових відвели ? а герої херсонці з голими руками захищали місто і їх знищіли . А зараз в місто повернувся УДРАВЩИЙ начальник поліції . ЙОГО БУДУТЬ СУДИТИ ?

‼️‼️‼️43 героя, которые не давали сдать Херсон. Это был не бой, а расправа - Станислав Вазанов

https://youtu.**************
13.11.2022 01:40 Ответить
Та таж істота що ЗСУ на Донетчині відводила, міни на Чонгарі прибрала, Цемаха та "Беркут" без вироку відпустила. Та сама худоба що "вагнеровців" захистила, що українську ракетну програму згорнула, шо нам казки про шашлики розповідавла Здогадались хто це?
показать весь комментарий
13.11.2022 04:48 Ответить

кремлевский #блан имеет награды Украины, может пора исправить это недоразумение...
показать весь комментарий
13.11.2022 01:39 Ответить
Сам здогадався? " Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!" Розумний, аж страшно.
13.11.2022 02:27 Ответить
Президент Зеленський, зверніть увагу, як дипломати України в ООН, голосують, разом із ворогами України: Росією, Іраном, Білорусією...., проти США, Ізраїлю, Канади..... , за останні кілька тижнів Україна голосувала 2 рази , проти США.
Після таких, зрадницьких голосувань, опитування в США показали-підтримка населення України, зменшилася на 30%.
Щойно передали протест ізраїльського Посла в Україні, а Ізраїль почав постачати зброю Україні
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
13.11.2022 03:11 Ответить
Вони виконують вказівки путлера.
13.11.2022 08:06 Ответить
вова, хватит гнусаво видосить... с этим делом по разминированию разберутся специалисты... ты бы, как народно избранный (с дуру можно и палец сломать) занялся бы расийской раскольнической церковью в Украине... на улице война, а руские сатанисты стали реальной угрозой безопасности Украины...
13.11.2022 05:32 Ответить
пістон зелений - так ЗСУ шо роблять визволяють Україну чі кацапські кордони передвігають? - хера ви собі падлу знашли....
13.11.2022 06:53 Ответить
вова кобилу вже загоняв за самому нічого не робити а тільки матюкати захід... - не додали сукі!
вова - це наше зелене прикацаплене *****...
13.11.2022 07:01 Ответить
вибори де? - звісно в Амеріці....
на свої вибори, не меріканські дивитеся....
бо з ваших виборів гребаний сором ...
13.11.2022 07:12 Ответить
зелені тебе не візьмуть в сукі - не тягнеш...
13.11.2022 07:30 Ответить
бо ти підор тупорилий,а тупорилим навіть ******* не платять)))
показать весь комментарий
ну то давай бидло проскавчи тут про те чому не було Нептуна на озброєнні.чому Вільхи лише пару сотень ШТУК,чому відводили війська на Донбасі,не можешь ******,то стулим *********,і ****** вилизувати своє зелене ******** у фейсбук
13.11.2022 14:20 Ответить
прочитав і шо не так?
"зелені тебе не візьмуть в сукі? - не тягнеш."
скажи ще мені що ти красний не зелений....
13.11.2022 07:40 Ответить
 
 