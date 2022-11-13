На освобожденной территории взрывотехников ждет много работы, - Зеленский

На освобожденных территориях Херсонщины взрывотехники уже изъяли около двух тысяч взрывоопасных предметов, и впереди у специалистов еще очень много работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнул Президент Владимир Зеленский в обращении.

"Повсюду на освобожденной территории очень много работы у наших взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов", - сказал глава государства.

Он призвал херсонцев быть очень осторожными и не пытаться самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне заминировали здание "Суспільного" в Херсоне. ФОТОрепортаж

"Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно передайте им это. То же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности – это очень важно", - сказал Президент.

В то же время он подчеркнул, что украинские специалисты обязательно восстановят всю инфраструктуру, разрушенную захватчиками.

"Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества… У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хоть для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Огромная территория Херсонской области заминирована россиянами, - Данилов