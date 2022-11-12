РУС
Новости
8 677 9

Россияне заминировали здание "Суспільного" в Херсоне. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты заминировали здание "Суспільного" в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook менеджера филиала Михаила Сваричевского.

"Видим разрушенные оконные блоки почти повсюду, выбиты двери. Снаружи также видно, что внутри все сломано и разбито. Здесь долгое время находился и работал враг, поэтому даже не сомневаемся в заминировании", - рассказал он.

Он подчеркнул: ни в коем случае не следует приближаться к указанным зданиям из-за угрозы заминирования.

Читайте также: Почти треть территории Украины заминирована, - МВД

"О случаях мародерства: любая вещь не стоит жизни", - констатировал Сварычевский.

Россияне заминировали здание Суспільного в Херсоне 01
Россияне заминировали здание Суспільного в Херсоне 02
Россияне заминировали здание Суспільного в Херсоне 03
Россияне заминировали здание Суспільного в Херсоне 04
Россияне заминировали здание Суспільного в Херсоне 05
Россияне заминировали здание Суспільного в Херсоне 06
Россияне заминировали здание Суспільного в Херсоне 07

минирование (1447) Херсон (3023) общественное вещание (126)
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
показать весь комментарий
12.11.2022 15:28 Ответить
На хер нам їх могили? Перекинути за поребрик, хай там воняють.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:35 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 18:33 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показать весь комментарий
12.11.2022 15:38 Ответить
Вони просто не змогли вимовити слово "Суспільне". Пара орків вивихнули щелепи. Засмутилися видно)
показать весь комментарий
12.11.2022 15:38 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 15:44 Ответить
Я б полонених кацапів погнав шеренгою розміновувати територію, яку вони займали, і будинки, де перебували. Ще й роздягненими.
Хоча, ні, це занадто.
В нижній білизні нехай ідуть.
показать весь комментарий
12.11.2022 17:45 Ответить
Добре що не замінували бізнес 95--кварталу на россії. Лєна зеленська перестала постити позиції ЗСУ. Що сталось?
показать весь комментарий
12.11.2022 16:03 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 16:29 Ответить
 
 