Россияне заминировали здание "Суспільного" в Херсоне. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты заминировали здание "Суспільного" в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook менеджера филиала Михаила Сваричевского.

"Видим разрушенные оконные блоки почти повсюду, выбиты двери. Снаружи также видно, что внутри все сломано и разбито. Здесь долгое время находился и работал враг, поэтому даже не сомневаемся в заминировании", - рассказал он.

Он подчеркнул: ни в коем случае не следует приближаться к указанным зданиям из-за угрозы заминирования.

"О случаях мародерства: любая вещь не стоит жизни", - констатировал Сварычевский.













