Россияне заминировали здание "Суспільного" в Херсоне. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты заминировали здание "Суспільного" в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook менеджера филиала Михаила Сваричевского.
"Видим разрушенные оконные блоки почти повсюду, выбиты двери. Снаружи также видно, что внутри все сломано и разбито. Здесь долгое время находился и работал враг, поэтому даже не сомневаемся в заминировании", - рассказал он.
Он подчеркнул: ни в коем случае не следует приближаться к указанным зданиям из-за угрозы заминирования.
"О случаях мародерства: любая вещь не стоит жизни", - констатировал Сварычевский.
в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
Хоча, ні, це занадто.
В нижній білизні нехай ідуть.