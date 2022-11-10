РУС
Почти треть территории Украины заминирована, - МВД

міни

На сегодняшний день в Украине потенциально опасна территория почти 175 тысяч квадратных километров. Это около 30% территории всей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 10 ноября в эфире телеканала FREEДОМ сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

"Масштабы минирования просто колоссальные. По оценкам разных экспертов, аналитических структур, на полное разминирование этой территории - юга и востока страны - потребуется от 7 до 10 лет", - сказал Смирнов.

По его словам, сейчас пиротехники, когда идет деоккупация, занимаются гуманитарным разминированием. Это главные артерии – дороги, дома, улицы и т.д. Речь не идет о больших полях, о лесопосадках, лесах и т.д.

"Поэтому, конечно же, призываем людей, живущих на деоккупированных территориях, простым языком - ходить по протоптанным дорожкам. Шаг направо, шаг налево лучше не делать, потому что есть большие риски если не умереть, то по меньшей мере остаться калекой. В частности, относительно Херсона, масштабы минирования, которые они оставляют после себя, просто колоссальные – дома, квартиры, детские игрушки", - сказал Смирнов.

Читайте также: Россияне минируют пригород Мариуполя, - Андрющенко. КАРТА

Советник главы МВД Украины призвал всех украинцев соблюдать правила безопасности. Также он отметил, что украинские пиротехники работают 24/7.

Кроме того, Смирнов рассказал, что в Изюме Харьковской области после деоккупации три недели не было света из-за того, что враг настолько сильно заминировал объекты критической инфраструктуры, электрические станции, что были случаи взрывов и пиротехников, и коммунальщиков.

Автор: 

минирование (1447) деоккупация (848)
Топ комментарии
+13
дуже тривожно
10.11.2022 22:37 Ответить
10.11.2022 22:37 Ответить
+8
10.11.2022 22:42 Ответить
10.11.2022 22:42 Ответить
+7
раки в районі Антонівського моста будуть розміром як крокодил
10.11.2022 22:46 Ответить
10.11.2022 22:46 Ответить
дуже тривожно
10.11.2022 22:37 Ответить
10.11.2022 22:37 Ответить
10.11.2022 22:42 Ответить
10.11.2022 22:42 Ответить
що потім з тими москалями робить?
10.11.2022 22:45 Ответить
10.11.2022 22:45 Ответить
раки в районі Антонівського моста будуть розміром як крокодил
10.11.2022 22:46 Ответить
10.11.2022 22:46 Ответить
ага, парашники підтверджують " что украинская армия ударила по Антоновскому мосту минимум 6 раз" ))
10.11.2022 22:50 Ответить
10.11.2022 22:50 Ответить
если верить парашникам в городе остаются от 70 до 100 тыс человек и "Можно предположить, что в ближайшие дни в город зайдут ВСУ (по отдельным данным, украинские войска уже дошли до Чернобаевки, а в областном центре орудуют ДРГ) (С) вобщем пропагандоны в шоке, бо утром ещё открыто заявляли, что никто город покидать не собирается. будем посмотреть.
10.11.2022 23:01 Ответить
10.11.2022 23:01 Ответить
я давно говорил дать украинцам три миллиона автоматов патроны и отправить в командировку ... будет весело
10.11.2022 22:49 Ответить
10.11.2022 22:49 Ответить
зараз кацапи таке роблять
11.11.2022 00:12 Ответить
11.11.2022 00:12 Ответить
Помню кацапы так пытались )
Даже носились по Киеву на паре БМД пока не сгорели
10.11.2022 22:54 Ответить
10.11.2022 22:54 Ответить
Ето будет очень неплохая идея. Пока рашисты ждут наступления ВСУ на крым то мы возьмем мацкву и можно будет провести переговоры по обмену
10.11.2022 23:17 Ответить
10.11.2022 23:17 Ответить
вот что может натворить одно .уйло ...
10.11.2022 22:48 Ответить
10.11.2022 22:48 Ответить
в Харьковской области еще очень долго будут последствия ... и смерти и оторванные ноги ... там орки по лесам дохрена чего позакапывали
10.11.2022 22:56 Ответить
10.11.2022 22:56 Ответить
Херсон недавно минировали очень тщательно...
10.11.2022 22:58 Ответить
10.11.2022 22:58 Ответить
Чорнобаївка наш!
10.11.2022 23:02 Ответить
10.11.2022 23:02 Ответить
МЗС розміновує, а не триндить
11.11.2022 00:04 Ответить
11.11.2022 00:04 Ответить
Мені сподобалось: Чорнобаївка наш.
11.11.2022 02:55 Ответить
11.11.2022 02:55 Ответить
У нас есть спецы по разминированию.
11.11.2022 02:59 Ответить
11.11.2022 02:59 Ответить
У нас такое же с Карабахом. Превратили цветущий край в Хиросиму, и все заминировали. Дома жгли, унитазы вывозили - один к одному. Мрази. Дал же бог и вам, и нам такую мразь в соседи...
11.11.2022 03:28 Ответить
11.11.2022 03:28 Ответить
Якась дивна арифметика. Звідки такі цифри, в нас 30% це зона бойових дій чи в оккупації?
11.11.2022 08:04 Ответить
11.11.2022 08:04 Ответить
 
 