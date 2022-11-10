Почти треть территории Украины заминирована, - МВД

На сегодняшний день в Украине потенциально опасна территория почти 175 тысяч квадратных километров. Это около 30% территории всей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 10 ноября в эфире телеканала FREEДОМ сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

"Масштабы минирования просто колоссальные. По оценкам разных экспертов, аналитических структур, на полное разминирование этой территории - юга и востока страны - потребуется от 7 до 10 лет", - сказал Смирнов.

По его словам, сейчас пиротехники, когда идет деоккупация, занимаются гуманитарным разминированием. Это главные артерии – дороги, дома, улицы и т.д. Речь не идет о больших полях, о лесопосадках, лесах и т.д.

"Поэтому, конечно же, призываем людей, живущих на деоккупированных территориях, простым языком - ходить по протоптанным дорожкам. Шаг направо, шаг налево лучше не делать, потому что есть большие риски если не умереть, то по меньшей мере остаться калекой. В частности, относительно Херсона, масштабы минирования, которые они оставляют после себя, просто колоссальные – дома, квартиры, детские игрушки", - сказал Смирнов.

Советник главы МВД Украины призвал всех украинцев соблюдать правила безопасности. Также он отметил, что украинские пиротехники работают 24/7.

Кроме того, Смирнов рассказал, что в Изюме Харьковской области после деоккупации три недели не было света из-за того, что враг настолько сильно заминировал объекты критической инфраструктуры, электрические станции, что были случаи взрывов и пиротехников, и коммунальщиков.