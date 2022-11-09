Россияне минируют пригород Мариуполя, - Андрющенко. КАРТА
Российские оккупационные войска приступили к работе по минированию пригородов Мариуполя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Марипольского городского головы Петр Андрющенко.
"Не только установкой "зубов дракона" оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей", - говорится в сообщении.
Андрющенко отмечает, что это может указывать на меры по ускоренному и усиленному укреплению города.
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все проходит #540769
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Viktor Lisenko
показать весь комментарий09.11.2022 11:23 Ответить Мне нравится 0
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Viktor Lisenko
показать весь комментарий09.11.2022 11:32 Ответить Мне нравится 0
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