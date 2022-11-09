Россияне минируют пригород Мариуполя, - Андрющенко. КАРТА

Российские оккупационные войска приступили к работе по минированию пригородов Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Марипольского городского головы Петр Андрющенко.

"Не только установкой "зубов дракона" оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей", - говорится в сообщении.

Смотрите: В порт Мариуполи вошли первые корабли оккупантов с грузом двойного и военного назначения, - Андрющенко. ФОТО

Андрющенко отмечает, что это может указывать на меры по ускоренному и усиленному укреплению города.