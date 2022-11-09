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Россияне минируют пригород Мариуполя, - Андрющенко. КАРТА

Российские оккупационные войска приступили к работе по минированию пригородов Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Марипольского городского головы Петр Андрющенко.

"Не только установкой "зубов дракона" оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей", - говорится в сообщении.

Россияне минируют пригород Мариуполя, - Андрющенко 01

Смотрите: В порт Мариуполи вошли первые корабли оккупантов с грузом двойного и военного назначения, - Андрющенко. ФОТО

Андрющенко отмечает, что это может указывать на меры по ускоренному и усиленному укреплению города.

Мариуполь (5719) минирование (1446) оккупация (10170) Андрющенко Петр (583)


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А как вообще эти рашистские ублюдки попали в украинский город Мариуполь....кто их туда пустил....неужели снова никто не виноват?(
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09.11.2022 11:18 Ответить
а как в Харьковскую обл. попали?
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09.11.2022 11:23 Ответить
с Белгорода до Харькова 40 мин
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09.11.2022 11:32 Ответить
 
 