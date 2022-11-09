Росіяни мінують передмістя Маріуполя, - Андрющенко. КАРТА
Російські окупаційні війська розпочали роботи з мінування передмість Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріпольського міського голови Петро Андрющенко.
"Не лише встановленням "зубів дракону" окупанти укріплюють передмістя. По лініі Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування грунтових доріг та полей", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко зазначає, що це може вказувати на заходи з прискореного та посиленого укріплення міста.
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все проходит #540769
показати весь коментар09.11.2022 11:18 Відповісти Мені подобається 0
Viktor Lisenko
показати весь коментар09.11.2022 11:23 Відповісти Мені подобається 0
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Viktor Lisenko
показати весь коментар09.11.2022 11:32 Відповісти Мені подобається 0
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