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Новини
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Росіяни мінують передмістя Маріуполя, - Андрющенко. КАРТА

Російські окупаційні війська розпочали роботи з мінування передмість Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріпольського міського голови Петро Андрющенко.

 "Не лише встановленням "зубів дракону" окупанти укріплюють передмістя. По лініі Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування грунтових доріг та полей", - йдеться у повідомленні.

Росіяни мінують передмістя Маріуполя, - Андрющенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робітників заводів Маріуполя вербують начебто на будівництво укріплень у Херсонську область. Проте існує ризик, що розпочато чергову хвилю прихованої мобілізації, - Андрющенко

Андрющенко зазначає, що це може вказувати на заходи з прискореного та посиленого укріплення міста.

Маріуполь (3237) мінування (1218) окупація (6719) Андрющенко Петро (696)


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А как вообще эти рашистские ублюдки попали в украинский город Мариуполь....кто их туда пустил....неужели снова никто не виноват?(
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09.11.2022 11:18 Відповісти
а как в Харьковскую обл. попали?
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09.11.2022 11:23 Відповісти
с Белгорода до Харькова 40 мин
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09.11.2022 11:32 Відповісти
 
 