Росіяни мінують передмістя Маріуполя, - Андрющенко. КАРТА

Російські окупаційні війська розпочали роботи з мінування передмість Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріпольського міського голови Петро Андрющенко.

"Не лише встановленням "зубів дракону" окупанти укріплюють передмістя. По лініі Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування грунтових доріг та полей", - йдеться у повідомленні.

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Андрющенко зазначає, що це може вказувати на заходи з прискореного та посиленого укріплення міста.