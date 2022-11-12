УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8802 відвідувача онлайн
Новини
8 677 9

Росіяни замінували будівлю "Суспільного" в Херсоні. ФОТОрепортаж

Російські окупанти замінували будівлю "Суспільного" у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook менеджера філії Михайла Сваричевського.

"Бачимо зруйновані віконні блоки майже всюди, вибиті двері. Ззовні також видно, що всередині все зламано та розбито.Тут довгий час перебував і працював ворог, тому навіть не має сумнівів щодо замінування", - розповів він.

Він наголосив: в жодному разі не слід наближатись до зазначених будівель через загрозу замінування.

Також читайте: До Херсона повернулося українське телебачення і радіо, - Держспецзв’язок

"Щодо випадків мародерства: будь-яка річ не вартує життя", - констатував Сваричевський.

Росіяни замінували будівлю Суспільного в Херсоні 01
Росіяни замінували будівлю Суспільного в Херсоні 02
Росіяни замінували будівлю Суспільного в Херсоні 03
Росіяни замінували будівлю Суспільного в Херсоні 04
Росіяни замінували будівлю Суспільного в Херсоні 05
Росіяни замінували будівлю Суспільного в Херсоні 06
Росіяни замінували будівлю Суспільного в Херсоні 07

Автор: 

мінування (1219) Херсон (3570) суспільне мовлення (125)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
показати весь коментар
12.11.2022 15:28 Відповісти
На хер нам їх могили? Перекинути за поребрик, хай там воняють.
показати весь коментар
12.11.2022 16:35 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 18:33 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показати весь коментар
12.11.2022 15:38 Відповісти
Вони просто не змогли вимовити слово "Суспільне". Пара орків вивихнули щелепи. Засмутилися видно)
показати весь коментар
12.11.2022 15:38 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 15:44 Відповісти
Я б полонених кацапів погнав шеренгою розміновувати територію, яку вони займали, і будинки, де перебували. Ще й роздягненими.
Хоча, ні, це занадто.
В нижній білизні нехай ідуть.
показати весь коментар
12.11.2022 17:45 Відповісти
Добре що не замінували бізнес 95--кварталу на россії. Лєна зеленська перестала постити позиції ЗСУ. Що сталось?
показати весь коментар
12.11.2022 16:03 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 16:29 Відповісти
 
 