Росіяни замінували будівлю "Суспільного" в Херсоні. ФОТОрепортаж

Російські окупанти замінували будівлю "Суспільного" у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook менеджера філії Михайла Сваричевського.

"Бачимо зруйновані віконні блоки майже всюди, вибиті двері. Ззовні також видно, що всередині все зламано та розбито.Тут довгий час перебував і працював ворог, тому навіть не має сумнівів щодо замінування", - розповів він.

Він наголосив: в жодному разі не слід наближатись до зазначених будівель через загрозу замінування.

"Щодо випадків мародерства: будь-яка річ не вартує життя", - констатував Сваричевський.













