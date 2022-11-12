Росіяни замінували будівлю "Суспільного" в Херсоні. ФОТОрепортаж
Російські окупанти замінували будівлю "Суспільного" у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook менеджера філії Михайла Сваричевського.
"Бачимо зруйновані віконні блоки майже всюди, вибиті двері. Ззовні також видно, що всередині все зламано та розбито.Тут довгий час перебував і працював ворог, тому навіть не має сумнівів щодо замінування", - розповів він.
Він наголосив: в жодному разі не слід наближатись до зазначених будівель через загрозу замінування.
"Щодо випадків мародерства: будь-яка річ не вартує життя", - констатував Сваричевський.
в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
Хоча, ні, це занадто.
В нижній білизні нехай ідуть.