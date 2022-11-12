УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8802 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 311 38

До Херсона повернулося українське телебачення і радіо, - Держспецзв’язок

херсон

Учора в Херсоні відновилася трансляція українського телебачення. Зараз на 31 каналі у цифровому форматі Т2 жителям звільненого Херсона та навколишніх населених пунктів доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держспецзв'язку.

Тож, як зазначається, наші земляки на Херсонщині можуть отримувати оперативну й достовірну інформацію про перебіг воєнних дій та ситуацію в країні.

"Здійснити це вдалося завдяки новим потужним передавачам, які надали Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення польські колеги - Компанія Emitel SA. Фахівці Концерну за кілька днів до звільнення правобережжя Херсонської області встановили передавач потужністю 4 кВт у Миколаївській області неподалік наявної тоді лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Також у Концерні повідомили, що жителі Херсонської області також можуть слухати у FM-діапазоні перший канал українського радіо на частоті 92,0 МГц. Потужності сигналу достатньо для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах поки що окупованої частини Херсонщини.

"Зараз здійснюємо трансляцію лише одного каналу українського телебачення та радіо, оскільки для нас першочерговим завданням було максимально оперативно забезпечити українців доступом до інформації. Ми дякуємо нашим польським партнерам за обладнання, яке дало можливість повернути українське теле- та радіомовлення на звільнені території", - зазначив технічний директор Концерну Сергій Семерей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК розпочинає відновлення енергетичної інфраструктури Херсонщини

Автор: 

радіо (227) Херсон (3570) канал (116) Держспецзв’язок (364) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Якраз без цього марофону можна було б і обійтись, бо це не телебачення для вільних людей!
показати весь коментар
12.11.2022 14:12 Відповісти
+19
ну вот...света нет...вышку взорвали...провода порезали... но "марафон" не удержать!!)))
показати весь коментар
12.11.2022 14:15 Відповісти
+18
Ермакофон
показати весь коментар
12.11.2022 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ермакофон
показати весь коментар
12.11.2022 14:09 Відповісти
Ось в цьому то і лихо, що в нас такі ж сраколизи як і в *********. І видають дуже викревлині новини
показати весь коментар
12.11.2022 14:13 Відповісти
Зелефон шкідливий для свідомості!!!
показати весь коментар
12.11.2022 15:03 Відповісти
Якраз без цього марофону можна було б і обійтись, бо це не телебачення для вільних людей!
показати весь коментар
12.11.2022 14:12 Відповісти
это лучше чем кацапские новости или вообще без новости.
опять зрада??
показати весь коментар
12.11.2022 14:57 Відповісти
У зе-їбанатів невеликий вибір.
показати весь коментар
12.11.2022 18:03 Відповісти
дробление кисти рук лучше, чем гильотина.

а нормально новости показать никак низзя ?
показати весь коментар
12.11.2022 19:15 Відповісти
Так пишуть ті, які ніколи його не дивились.
показати весь коментар
12.11.2022 19:56 Відповісти
"Сватов" надо было бы показывать?
показати весь коментар
12.11.2022 16:04 Відповісти
ну вот...света нет...вышку взорвали...провода порезали... но "марафон" не удержать!!)))
показати весь коментар
12.11.2022 14:15 Відповісти
Без відосиків Зе , ніззя жити
показати весь коментар
12.11.2022 14:19 Відповісти
Хм дивно , в них лише один канал, а в тилу скільки "ЗЕрмакоканалів"? І що на тих каналах транслюється?
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
Один кАнал по всій Україні на Т2! Але у Херсоні,як і по всій Украіні,1 на 31 частотному каналі.
показати весь коментар
12.11.2022 20:00 Відповісти
Не дивлюсь єрмакофон , бо мене нудить від нього , особливо коли
знаєш , скільки бабла туди втюхали😡
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
Дивишся ті, про які не знаєш скільки втюхали? І думаєш, що меньше?
показати весь коментар
12.11.2022 20:00 Відповісти
Дебіли ,як дивитись "тєлємарафон" без світла ?
показати весь коментар
12.11.2022 14:19 Відповісти
А світло вже дали?
показати весь коментар
12.11.2022 14:20 Відповісти
главное zeмарафон
показати весь коментар
12.11.2022 15:49 Відповісти
доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.
===================
а більше каналів і не треба-по інших те ж саме!
показати весь коментар
12.11.2022 14:22 Відповісти
Телемарафинад тут як тут !
показати весь коментар
12.11.2022 14:25 Відповісти
не дарма на телемарафон на 2022 рік заклали 2 міліарди гривень.
показати весь коментар
12.11.2022 14:32 Відповісти
В зараз який рік?
показати весь коментар
12.11.2022 20:01 Відповісти
Херсон, привіт!
Києво-Святошинський район на зв'язку!
Як ся маєте?
показати весь коментар
12.11.2022 14:35 Відповісти
Тепер замість скабєєвих дивитимуться мосійчучок! Не дуже велика різниця в об'єктивності подання «інформації»!
показати весь коментар
12.11.2022 14:36 Відповісти
Вернулось не украинское телевидение, а зелёная блевотина для умственно неполноценных. Это две большие разницы.
показати весь коментар
12.11.2022 14:50 Відповісти
пришли другие времена и сегодня "из всех исскуств, важнейшим для власти является телевизор. и телемарафон" )
показати весь коментар
12.11.2022 15:00 Відповісти
Телевізор - головний маніпулятор для народу.
показати весь коментар
12.11.2022 15:43 Відповісти
і телемарафон. на якому маніпуляції з різних джерел синхронизовані.
показати весь коментар
12.11.2022 15:45 Відповісти
Пусть уж лучше зетелемарофон,чем раштв+соловьевкиселевскабеева и ко..
показати весь коментар
12.11.2022 16:21 Відповісти
а это одно и тоже, только вид в профиль.
показати весь коментар
12.11.2022 16:39 Відповісти
а электричество повернулы.?
показати весь коментар
12.11.2022 15:47 Відповісти
Звичайно! Головне щоб був бенямарафон пізд*жа, куди ж без нього! Що даремно 2 млрд з бюджету виділили?
показати весь коментар
12.11.2022 18:24 Відповісти
Навіщо 31 канал з однією програмою?! Електрику нікуди використати?!
показати весь коментар
12.11.2022 19:56 Відповісти
Не 31, а на тридцять першому.
показати весь коментар
12.11.2022 20:03 Відповісти
Так. Вибачаюсь. Не уважно прочитав.
Новин багато,і з різних джерел дивишся поспіхом. Помилки трапляються.
показати весь коментар
12.11.2022 20:49 Відповісти
один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону. А заборонити тув зелену гидоту ніхто не подумав, вісім місяців лайно у вуха людям вливали, і на тобі , свої "ніби"медіаасенізатори тут як тут!
показати весь коментар
13.11.2022 00:20 Відповісти
 
 