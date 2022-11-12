РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10599 посетителей онлайн
Новости Война
4 311 38

В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязь

херсон

Вчера в Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения. Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и близлежащих населенных пунктов доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госспецсвязи.

В частности, как отмечается, наши земляки в Херсонской области могут получать оперативную и достоверную информацию о ходе военных действий и ситуации в стране.

"Сделать это удалось благодаря новым мощным передатчикам, которые предоставили Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения польские коллеги - Компания Emitel SA. Специалисты Концерна за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от существующей линии разграничения", – говорится в сообщении.

Также в Концерне сообщили, что жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.

"Сейчас осуществляем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцам доступ к информации. Мы благодарим наших польских партнеров за оборудование, которое позволило вернуть украинское теле- и радиовещание на освобожденные территории", - отметил технический директор Концерна Сергей Семерей.

Читайте также: ОК "Південь" о ситуации на Херсонщине: Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза. К вечеру будут хорошие новости

Автор: 

радио (292) Херсон (3023) канал (160) Госспецсвязь (181) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Якраз без цього марофону можна було б і обійтись, бо це не телебачення для вільних людей!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:12 Ответить
+19
ну вот...света нет...вышку взорвали...провода порезали... но "марафон" не удержать!!)))
показать весь комментарий
12.11.2022 14:15 Ответить
+18
Ермакофон
показать весь комментарий
12.11.2022 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ермакофон
показать весь комментарий
12.11.2022 14:09 Ответить
Ось в цьому то і лихо, що в нас такі ж сраколизи як і в *********. І видають дуже викревлині новини
показать весь комментарий
12.11.2022 14:13 Ответить
Зелефон шкідливий для свідомості!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 15:03 Ответить
Якраз без цього марофону можна було б і обійтись, бо це не телебачення для вільних людей!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:12 Ответить
это лучше чем кацапские новости или вообще без новости.
опять зрада??
показать весь комментарий
12.11.2022 14:57 Ответить
У зе-їбанатів невеликий вибір.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:03 Ответить
дробление кисти рук лучше, чем гильотина.

а нормально новости показать никак низзя ?
показать весь комментарий
12.11.2022 19:15 Ответить
Так пишуть ті, які ніколи його не дивились.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:56 Ответить
"Сватов" надо было бы показывать?
показать весь комментарий
12.11.2022 16:04 Ответить
ну вот...света нет...вышку взорвали...провода порезали... но "марафон" не удержать!!)))
показать весь комментарий
12.11.2022 14:15 Ответить
Без відосиків Зе , ніззя жити
показать весь комментарий
12.11.2022 14:19 Ответить
Хм дивно , в них лише один канал, а в тилу скільки "ЗЕрмакоканалів"? І що на тих каналах транслюється?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:17 Ответить
Один кАнал по всій Україні на Т2! Але у Херсоні,як і по всій Украіні,1 на 31 частотному каналі.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:00 Ответить
Не дивлюсь єрмакофон , бо мене нудить від нього , особливо коли
знаєш , скільки бабла туди втюхали😡
показать весь комментарий
12.11.2022 14:17 Ответить
Дивишся ті, про які не знаєш скільки втюхали? І думаєш, що меньше?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:00 Ответить
Дебіли ,як дивитись "тєлємарафон" без світла ?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:19 Ответить
А світло вже дали?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:20 Ответить
главное zeмарафон
показать весь комментарий
12.11.2022 15:49 Ответить
доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.
===================
а більше каналів і не треба-по інших те ж саме!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:22 Ответить
Телемарафинад тут як тут !
показать весь комментарий
12.11.2022 14:25 Ответить
не дарма на телемарафон на 2022 рік заклали 2 міліарди гривень.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:32 Ответить
В зараз який рік?
показать весь комментарий
12.11.2022 20:01 Ответить
Херсон, привіт!
Києво-Святошинський район на зв'язку!
Як ся маєте?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:35 Ответить
Тепер замість скабєєвих дивитимуться мосійчучок! Не дуже велика різниця в об'єктивності подання «інформації»!
показать весь комментарий
12.11.2022 14:36 Ответить
Вернулось не украинское телевидение, а зелёная блевотина для умственно неполноценных. Это две большие разницы.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:50 Ответить
пришли другие времена и сегодня "из всех исскуств, важнейшим для власти является телевизор. и телемарафон" )
показать весь комментарий
12.11.2022 15:00 Ответить
Телевізор - головний маніпулятор для народу.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:43 Ответить
і телемарафон. на якому маніпуляції з різних джерел синхронизовані.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:45 Ответить
Пусть уж лучше зетелемарофон,чем раштв+соловьевкиселевскабеева и ко..
показать весь комментарий
12.11.2022 16:21 Ответить
а это одно и тоже, только вид в профиль.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:39 Ответить
а электричество повернулы.?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:47 Ответить
Звичайно! Головне щоб був бенямарафон пізд*жа, куди ж без нього! Що даремно 2 млрд з бюджету виділили?
показать весь комментарий
12.11.2022 18:24 Ответить
Навіщо 31 канал з однією програмою?! Електрику нікуди використати?!
показать весь комментарий
12.11.2022 19:56 Ответить
Не 31, а на тридцять першому.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:03 Ответить
Так. Вибачаюсь. Не уважно прочитав.
Новин багато,і з різних джерел дивишся поспіхом. Помилки трапляються.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:49 Ответить
один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону. А заборонити тув зелену гидоту ніхто не подумав, вісім місяців лайно у вуха людям вливали, і на тобі , свої "ніби"медіаасенізатори тут як тут!
показать весь комментарий
13.11.2022 00:20 Ответить
 
 