В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязь

Вчера в Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения. Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и близлежащих населенных пунктов доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госспецсвязи.

В частности, как отмечается, наши земляки в Херсонской области могут получать оперативную и достоверную информацию о ходе военных действий и ситуации в стране.

"Сделать это удалось благодаря новым мощным передатчикам, которые предоставили Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения польские коллеги - Компания Emitel SA. Специалисты Концерна за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от существующей линии разграничения", – говорится в сообщении.

Также в Концерне сообщили, что жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.

"Сейчас осуществляем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцам доступ к информации. Мы благодарим наших польских партнеров за оборудование, которое позволило вернуть украинское теле- и радиовещание на освобожденные территории", - отметил технический директор Концерна Сергей Семерей.

