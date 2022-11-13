На визволеній території вибухотехників чекає багато роботи, - Зеленський

На визволених територіях Херсонщини вибухотехніки вже вилучили майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів, і попереду у фахівців ще дуже багато роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у зверненні.

"Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Уже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися", - сказав глава держави.

Він закликав херсонців бути дуже обережними й не намагатися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни замінували будівлю "Суспільного" в Херсоні. ФОТОрепортаж

"Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це. Те саме стосується й мешканців інших населених пунктів на звільненій території. Будь ласка, дбайте про безпеку – це дуже важливо", - сказав Президент.

Водночас він підкреслив, що українські фахівці обов’язково відновлять усю інфраструктуру, зруйновану загарбниками.

"Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики… У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім уже зрозуміло – результат буде наш, український", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Величезна територія Херсонщини замінована росіянами, - Данілов