В освобожденный Херсон прибыл гуманитарный конвой ООН. ФОТО

Гуманитарный конвой с помощью международных организаций прибыл в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, конвой под руководством Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКХС ООН), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Агентства ООН по делам беженцев и сестринских агентств ООН - Международной организации по миграции (МОМ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) отправился 14 ноября в Херсон для доставки срочной гуманитарной помощи гражданским общинам. Этот межведомственный гуманитарный конвой является первым после того, как российские войска захватили город в марте этого года. Он прибыл вскоре после того, как правительство Украины возобновило контроль над городом.

"Дорогой мы видели полностью разрушенные или поврежденные дома и слышали от людей, как они пытаются удовлетворить свои самые элементарные потребности, такие как еда и вода, а также согреться, поскольку линии электроснабжения были разрушены", - сказала представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг, участвовавшая в доставке помощи с конвоем.

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В рамках общих усилий по охвату помощью 6 тыс. человек УВКБ ООН предоставило термоодеяла, спальные мешки, постельное белье, солнечные лампы, брезент и канистры.

Ранее УВКБ ООН присоединилось к двум межведомственным конвоям в Херсонской области, в октябре и ноябре, к населенным пунктам, где правительство Украины возобновило контроль, оказав помощь 10 тыс. человек.