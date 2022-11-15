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Новости Война
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В освобожденный Херсон прибыл гуманитарный конвой ООН. ФОТО

оон,гуманітарка

Гуманитарный конвой с помощью международных организаций прибыл в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, конвой под руководством Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКХС ООН), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Агентства ООН по делам беженцев и сестринских агентств ООН - Международной организации по миграции (МОМ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) отправился 14 ноября в Херсон для доставки срочной гуманитарной помощи гражданским общинам. Этот межведомственный гуманитарный конвой является первым после того, как российские войска захватили город в марте этого года. Он прибыл вскоре после того, как правительство Украины возобновило контроль над городом.

"Дорогой мы видели полностью разрушенные или поврежденные дома и слышали от людей, как они пытаются удовлетворить свои самые элементарные потребности, такие как еда и вода, а также согреться, поскольку линии электроснабжения были разрушены", - сказала представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг, участвовавшая в доставке помощи с конвоем.

В освобожденный Херсон прибыл гуманитарный конвой ООН 01

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В рамках общих усилий по охвату помощью 6 тыс. человек УВКБ ООН предоставило термоодеяла, спальные мешки, постельное белье, солнечные лампы, брезент и канистры.

Ранее УВКБ ООН присоединилось к двум межведомственным конвоям в Херсонской области, в октябре и ноябре, к населенным пунктам, где правительство Украины возобновило контроль, оказав помощь 10 тыс. человек.

ООН (4184) Херсон (2873) гуманитарная помощь (1267) Херсонская область (4862)


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Топ комментарии
+32
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15.11.2022 01:54
+18
заборонити це все до бубіного приїзду - це він, це він, це він.....
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15.11.2022 01:50
+14
Украінці щиро дякують за допомогу 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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15.11.2022 01:50
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заборонити це все до бубіного приїзду - це він, це він, це він.....
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15.11.2022 01:50 Ответить
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15.11.2022 01:57 Ответить
Украінці щиро дякують за допомогу 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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15.11.2022 01:50 Ответить
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15.11.2022 01:54 Ответить
Україна і Перемога!
все буде зроблено для цього!
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15.11.2022 02:05 Ответить
Оце все?
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15.11.2022 02:51 Ответить
Це на усих людей? Малувато
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15.11.2022 03:01 Ответить
Це тільки початок! Слава Україні!
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15.11.2022 04:19 Ответить
На фото не видно Зермаків. Шо такоє ?
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15.11.2022 04:34 Ответить
Дивно, що ніхто з відомих ЗЕлупленців не примазався.
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15.11.2022 07:39 Ответить
https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Прихильників руськага міра не чіпає ні СБУ, ні поліція..
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15.11.2022 06:25 Ответить
Та вся ця мерзота до того ж займе перші місця в чергах за гуманітаркою і першою отримає державну допомогу на відновлення житла. І все це під скиглення лібералів про права людини.
А в інших країнах, де люди не такі травоїдні, їх би після звільнення території самі громадяни перевішали б. Чи хоч би постригли бабів рускаміра налисо, як французи в 1944рю шлюх, які обслуговували німчур.
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15.11.2022 07:38 Ответить
ПЦУ вже зайшла чи ні?
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15.11.2022 08:04 Ответить
Якщо положать на склади то більшу частину вкрадуть. чи кацапи знищать ракетами потрібно терміново роздавати .
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15.11.2022 08:13 Ответить
"Гуманітарний конвой" - це термін з 2014, коли росія під видом гуманітарки почала "бєлимі камазамі" постачати зброю і вивозити награбоване з Донбасу.
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15.11.2022 09:37 Ответить
 
 