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До визволеного Херсону прибув гуманітарний конвой ООН. ФОТО

оон,гуманітарка

Гуманітарний конвой із допомогою від міжнародних організацій прибув у визволений від російських окупантів Херсон.

Про це повідомляє Агентства ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в повідомленні, конвой під керівництвом Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Агентства ООН у справах біженців та сестринських агентств ООН — Міжнародної організації з міграції (МОМ), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) вирушив 14 листопада до міста Херсон для доставки термінової гуманітарної допомоги цивільним громадам. Цей міжвідомчий гуманітарний конвой є першим після того, як російські війська захопили місто у березні цього року. Він прибув невдовзі після того, як уряд України відновив контроль над містом.

"Дорогою ми бачили повністю зруйновані або пошкоджені будинки і чули від людей, як вони намагаються задовольнити свої найелементарніші потреби, такі як їжа та вода, а також зігрітися, оскільки лінії електропостачання були зруйновані", — сказала представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, яка брала участь у доставці допомоги з конвоєм.

До визволеного Херсону прибув гуманітарний конвой ООН 01

Також читайте: Росія не пускає гуманітарні вантажі на окуповані території України, - ООН

У межах загальних зусиль щодо охоплення допомогою 6 тис. людей УВКБ ООН надало термоковдри, спальні мішки, постільну білизну, сонячні лампи, брезент і каністри.

Раніше УВКБ ООН долучилося до двох міжвідомчих конвоїв до Херсонської області, у жовтні та листопаді, до населених пунктів, де уряд України відновив контроль, надавши допомогу 10 тис. людей.

Автор: 

ООН (3365) Херсон (3418) гуманітарна допомога (1002) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+32
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15.11.2022 01:54
+18
заборонити це все до бубіного приїзду - це він, це він, це він.....
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15.11.2022 01:50
+14
Украінці щиро дякують за допомогу 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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15.11.2022 01:50
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заборонити це все до бубіного приїзду - це він, це він, це він.....
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15.11.2022 01:50 Відповісти
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15.11.2022 01:57 Відповісти
Украінці щиро дякують за допомогу 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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15.11.2022 01:50 Відповісти
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15.11.2022 01:54 Відповісти
Україна і Перемога!
все буде зроблено для цього!
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15.11.2022 02:05 Відповісти
Оце все?
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15.11.2022 02:51 Відповісти
Це на усих людей? Малувато
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15.11.2022 03:01 Відповісти
Це тільки початок! Слава Україні!
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15.11.2022 04:19 Відповісти
На фото не видно Зермаків. Шо такоє ?
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15.11.2022 04:34 Відповісти
Дивно, що ніхто з відомих ЗЕлупленців не примазався.
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15.11.2022 07:39 Відповісти
https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Прихильників руськага міра не чіпає ні СБУ, ні поліція..
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15.11.2022 06:25 Відповісти
Та вся ця мерзота до того ж займе перші місця в чергах за гуманітаркою і першою отримає державну допомогу на відновлення житла. І все це під скиглення лібералів про права людини.
А в інших країнах, де люди не такі травоїдні, їх би після звільнення території самі громадяни перевішали б. Чи хоч би постригли бабів рускаміра налисо, як французи в 1944рю шлюх, які обслуговували німчур.
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15.11.2022 07:38 Відповісти
ПЦУ вже зайшла чи ні?
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15.11.2022 08:04 Відповісти
Якщо положать на склади то більшу частину вкрадуть. чи кацапи знищать ракетами потрібно терміново роздавати .
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15.11.2022 08:13 Відповісти
"Гуманітарний конвой" - це термін з 2014, коли росія під видом гуманітарки почала "бєлимі камазамі" постачати зброю і вивозити награбоване з Донбасу.
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15.11.2022 09:37 Відповісти
 
 