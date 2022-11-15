До визволеного Херсону прибув гуманітарний конвой ООН. ФОТО

Гуманітарний конвой із допомогою від міжнародних організацій прибув у визволений від російських окупантів Херсон.

Про це повідомляє Агентства ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в повідомленні, конвой під керівництвом Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Агентства ООН у справах біженців та сестринських агентств ООН — Міжнародної організації з міграції (МОМ), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) вирушив 14 листопада до міста Херсон для доставки термінової гуманітарної допомоги цивільним громадам. Цей міжвідомчий гуманітарний конвой є першим після того, як російські війська захопили місто у березні цього року. Він прибув невдовзі після того, як уряд України відновив контроль над містом.

"Дорогою ми бачили повністю зруйновані або пошкоджені будинки і чули від людей, як вони намагаються задовольнити свої найелементарніші потреби, такі як їжа та вода, а також зігрітися, оскільки лінії електропостачання були зруйновані", — сказала представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, яка брала участь у доставці допомоги з конвоєм.

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У межах загальних зусиль щодо охоплення допомогою 6 тис. людей УВКБ ООН надало термоковдри, спальні мішки, постільну білизну, сонячні лампи, брезент і каністри.

Раніше УВКБ ООН долучилося до двох міжвідомчих конвоїв до Херсонської області, у жовтні та листопаді, до населених пунктів, де уряд України відновив контроль, надавши допомогу 10 тис. людей.