Росія не пускає гуманітарні вантажі на окуповані території України, - ООН

Російська Федерація не допускає гуманітарні місії та вантажі ООН на тимчасово захоплені території України.

Про це повідомила помічниця речника генсека ООН Стефані Тремблей,інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Ми не маємо доступу через лінію зіткнення", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.

Тремблей зазначила, що гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність і готують вантажі "для доставки в райони, де ведуться активні бойові дії, а також у місця, які нещодавно перейшли під контроль України".

За словами Тремблей, за останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей, які нещодавно стали доступними для міжнародних організацій. Серед вантажів - вода, засоби гігієни, медикаменти, набори для перебування у сховищах взимку тощо. Останній з конвоїв призначений для більш як 7500 осіб у трьох громадах Херсонщини.

Необхідність надання гуманітарної допомоги стає ще нагальнішою у зв'язку з енергетичною кризою в Україні, зауважила представниця пресслужби ООН.

"Ми та наші партнери продовжуємо працювати, аби збільшити обсяги екстреного водопостачання та санітарно-гігієнічних послуг", - наголосила Тремблей.

Вона додала, що починаючи з лютого гуманітарні організації надали послуги з водопостачання, санітарії та гігієни більш як 5,7 млн осіб.