Росія не пускає гуманітарні вантажі на окуповані території України, - ООН

Російська Федерація не допускає гуманітарні місії та вантажі ООН на тимчасово захоплені території України.

Про це повідомила помічниця речника генсека ООН Стефані Тремблей,інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Ми не маємо доступу через лінію зіткнення", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.

Тремблей зазначила, що гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність і готують вантажі "для доставки в райони, де ведуться активні бойові дії, а також у місця, які нещодавно перейшли під контроль України".

За словами Тремблей, за останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей, які нещодавно стали доступними для міжнародних організацій. Серед вантажів - вода, засоби гігієни, медикаменти, набори для перебування у сховищах взимку тощо. Останній з конвоїв призначений для більш як 7500 осіб у трьох громадах Херсонщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні

Необхідність надання гуманітарної допомоги стає ще нагальнішою у зв'язку з енергетичною кризою в Україні, зауважила представниця пресслужби ООН.

"Ми та наші партнери продовжуємо працювати, аби збільшити обсяги екстреного водопостачання та санітарно-гігієнічних послуг", - наголосила Тремблей.

Вона додала, що починаючи з лютого гуманітарні організації надали послуги з водопостачання, санітарії та гігієни більш як 5,7 млн осіб.

ООН (3421) росія (67333) гуманітарна допомога (1018)
Паскудна ситуація вимальовується з цією"організацією" зважаючи на все ,що зробила росія санкцій від ООН досі немає,чому так?
12.11.2022 00:39 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1591164671851388928 2 ч Рефат Чубаров, глава Национального собрания крымских татар, был задержан в аэропорту Молдовы при попытке проезда в Украину после официальных встреч в Стамбуле. Журналисты считают, что он был взят под стражу по просьбе России.
12.11.2022 00:39 Відповісти
12.11.2022 01:05 Відповісти
стурбованністю навіть самою скрайньою і щирою цього не змінити.
12.11.2022 00:56 Відповісти
И зачем тут красный крест. Им тоже похе
12.11.2022 01:05 Відповісти
ООНне хоче визнати рашу терористом може щось вже зробить а то розглядає лише ініциативи раші
12.11.2022 09:51 Відповісти
Під час 2-ї світової війни Червоний Хрест займався обміном військовополонених. А зараз це нуль.
тепер Україні треба відмовитись і від Червоного Хреста і від Amnisty International.
12.11.2022 10:38 Відповісти
 
 