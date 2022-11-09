Генасамблея ООН розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні
Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада розгляне проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською агресією
Про це повідомила речниця голови Генасамблеї ООН Пауліна Кубяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Українська делегація, за її словами, надіслала заявку щодо проведення такої сесії для обговорення резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".
Документ містить визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні РФ, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Ідеться, зокрема, про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.
Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).
Нагадуємо, на засіданні 12 жовтня надзвичайна спеціальна сесія Генасамблеї ухвалила резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", яка засуджує російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.
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"Сирены, это просто колебания воздуха. Главное, под ракеты не попадать"
це не смішно зовсім.
тут навіть пересадок мозжечка не допоможе...
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
Параша Должна компенсировать Украине Все потери и полный ущерб от агрессии.
Все просто и очевидно.
А новый Нюренбергский процесс над агрессором можно провести в Гааге.
(опыт есть).
Доки вони очколупляться - Україну нищать.
Можливо їм Притула на очочьки скинеться?
Очколупи вдягнуть подозрітєльну трубу, і голосним писком заявлять про занепокоєння.
Гнать к ***** мать.
Це бескінечна мильна опера і без поразки раши на всіх фронтах точку у цій війні ніяк не поставиш.