Генасамблея ООН розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні

Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада розгляне проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською агресією

Про це повідомила речниця голови Генасамблеї ООН Пауліна Кубяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українська делегація, за її словами, надіслала заявку щодо проведення такої сесії для обговорення резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".

Документ містить визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні РФ, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Ідеться, зокрема, про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.

Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна лобіює в ООН ухвалення резолюції, яка дозволить отримати репарації від Росії, - The Guardian

Нагадуємо, на засіданні 12 жовтня надзвичайна спеціальна сесія Генасамблеї ухвалила резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", яка засуджує російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.