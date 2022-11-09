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Генасамблея ООН розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні

оон,зеленский

Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада розгляне проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською агресією

Про це повідомила речниця голови Генасамблеї ООН Пауліна Кубяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українська делегація, за її словами, надіслала заявку щодо проведення такої сесії для обговорення резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".

Документ містить визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні РФ, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Ідеться, зокрема, про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.

Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна лобіює в ООН ухвалення резолюції, яка дозволить отримати репарації від Росії, - The Guardian

Нагадуємо, на засіданні 12 жовтня надзвичайна спеціальна сесія Генасамблеї ухвалила резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", яка засуджує російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Автор: 

ООН (3363) репарації (63)


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Топ коментарі
+5
Заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
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09.11.2022 01:48
+1
Да, щас у меня в Харькове опять завыли сирены Но я трахал вашу маму и шататал ваш дом трубу
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09.11.2022 01:40
+1
Сирены, это просто колебания воздуха. Главное, под ракеты не попадать, но они поражают площадь на несколько порядков меньшую, нежели сирены. Так и победим.
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09.11.2022 01:42
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Да, щас у меня в Харькове опять завыли сирены Но я трахал вашу маму и шататал ваш дом трубу
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09.11.2022 01:40 Відповісти
Сирены, это просто колебания воздуха. Главное, под ракеты не попадать, но они поражают площадь на несколько порядков меньшую, нежели сирены. Так и победим.
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09.11.2022 01:42 Відповісти
Братан, это ты щас кому рассказал?
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09.11.2022 02:03 Відповісти
ви в тямі, шановний?
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09.11.2022 02:21 Відповісти
Я просто ржу, шановний
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09.11.2022 02:28 Відповісти
а я чомусь ні, бо
"Сирены, это просто колебания воздуха. Главное, под ракеты не попадать"
це не смішно зовсім.
тут навіть пересадок мозжечка не допоможе...
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09.11.2022 02:37 Відповісти
Заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
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09.11.2022 01:48 Відповісти
прислон до ооні - це держи сам собі підтримку, бо там опори нема, впадеш...
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09.11.2022 02:19 Відповісти
оонь розгляне? - діла не буде...
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09.11.2022 05:46 Відповісти
Та шо там розглядати!

Параша Должна компенсировать Украине Все потери и полный ущерб от агрессии.

Все просто и очевидно.

А новый Нюренбергский процесс над агрессором можно провести в Гааге.

(опыт есть).
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09.11.2022 06:40 Відповісти
нє, ну, це правда; але це потрібно записати в документі. Щоб потім використати в суді.
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09.11.2022 08:08 Відповісти
ага, Милошевича поймали и в Гаагу? ну блин опыт то - у него не было шансов даже на рашку свалить, свои же и сдали ну так поймай тогда всех пригожиных и главное - де. "генералов". которые наверное не захотят чтобы их посадили? над совком надо было проводить Гаагу, а не сюсюкаться, как Клито*, Хилари. кстати снилось шо стала президенткиней. странно.
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09.11.2022 08:11 Відповісти
ООН розгляне а небензя накладе купу лайна та й підітреться тою резолюцією
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09.11.2022 07:19 Відповісти
Керівниця опісу президента послала міністерок, членкинь і делегатой - і ось! З Европи, прямо з аєропорту проєкт привезли. Всі аналітикині в шоці, жахаючи лікарок.
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09.11.2022 07:36 Відповісти
Ну, якщо резолюція нормальною вийде, то полегшить переговори України з касапами. Бо з нашого боку є попередня умова для початку переговорів: вивести з України включно з Кримом всі касапські війська і передати під контроль української адміністрації всі окуповані території включно з Кримом. І вже тоді на підставі міжнародних Законів (в т.ч. обговорюваної резолюції ГА ООН) ведемо переговори з касапами про розмір контрибуцій, репарацій і компенсацій за втрачене Україною майно, за громадян України, які отримали травми або ж загинули; а також про порядок сплати згаданого.
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09.11.2022 07:46 Відповісти
Формулювання умов для переговорів з РФ має бути таким: "РФ, попередньо, має виконати усі підписані нею міжнародні договори, як то: Статут ООН, Заключний акт Гельсінкі-1975, Будапештський меморандум, Договір про кордони з Україною, Договір про дружбу й співробітництво з Україною та інші" . Інакше, який сенс з нею про щось домовлятися?
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09.11.2022 10:45 Відповісти
Той набір кастратів - у мікрокоп свої яйця не розглядить.
Доки вони очколупляться - Україну нищать.
Можливо їм Притула на очочьки скинеться?
Очколупи вдягнуть подозрітєльну трубу, і голосним писком заявлять про занепокоєння.
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09.11.2022 08:50 Відповісти
Один віршик!
Гнать к ***** мать.
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09.11.2022 08:51 Відповісти
Ніхто і (майже) нічого нам "компенсовувати" не стане. "Дуже небезпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а у деяких дурнів їхні ілюзії" (Китайська народна мудрість). Ми прої.али свою армію, включно з ЯЗ, ПРО, ППО. Може за виключенням Порошенка з Турчиновим, котрі свого часу спохватилися, та запізно... а зе-клоуни і те прої.али А тепер мавпуємо і жебракуємо по світу з протягнутою рукою, і ще довго мемо скиглити... Ніхюя історія хахлів (саме хахлів, а не Українців) не навчила.
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09.11.2022 09:30 Відповісти
хахлі давно вже в Європі, більщість так точно.
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09.11.2022 11:31 Відповісти
А росія, накладе ВЕТО!!!
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09.11.2022 09:37 Відповісти
В генассамблее нет права вето. За это ее решения не являются обязывающими, но выполнять-то их никто не запрещает. Так что все ОК
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09.11.2022 09:55 Відповісти
Целиком и полностью поддерживаю такие начинания. Необходимо создать юридическую базу. Лично я понес большие прямые убытки и еще большие в виде недополученной прибыли. Конечно это ничто в сравнении с потерей здоровья и близких. Я это реально осознаю. Но если говорить о материальном, то готов треть отсуженных финансов отдать юридической конторе, которая их выбъет с рашки.
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09.11.2022 09:38 Відповісти
Кацапи думають кинути 50 млрд . доларів через кишеню абрамовича і на цьому все, все інше на рівні інвестицій на кшталт будівництво кримського моста. Як що ООН видасть рішення про півтора триліона доларів репарацій (це реальна цифра), то кацапи звісно заблокують таку резолюцію.
Це бескінечна мильна опера і без поразки раши на всіх фронтах точку у цій війні ніяк не поставиш.
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09.11.2022 11:29 Відповісти
 
 