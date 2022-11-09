Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по репарациям Украины

Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.

Об этом сообщила представитель главы Генассамблеи ООН Паулина Кубяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинская делегация, по ее словам, направила заявку о проведении такой сессии для обсуждения резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украины".

Документ содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине РФ, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет, в частности, о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.

Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10.00 (17.00 по Киеву).

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Напомним, на заседании 12 октября чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций", осуждающая российские псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.