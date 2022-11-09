Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по репарациям Украины
Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской агрессией.
Об этом сообщила представитель главы Генассамблеи ООН Паулина Кубяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Украинская делегация, по ее словам, направила заявку о проведении такой сессии для обсуждения резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украины".
Документ содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине РФ, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет, в частности, о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.
Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10.00 (17.00 по Киеву).
Напомним, на заседании 12 октября чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций", осуждающая российские псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.
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"Сирены, это просто колебания воздуха. Главное, под ракеты не попадать"
це не смішно зовсім.
тут навіть пересадок мозжечка не допоможе...
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
Параша Должна компенсировать Украине Все потери и полный ущерб от агрессии.
Все просто и очевидно.
А новый Нюренбергский процесс над агрессором можно провести в Гааге.
(опыт есть).
Доки вони очколупляться - Україну нищать.
Можливо їм Притула на очочьки скинеться?
Очколупи вдягнуть подозрітєльну трубу, і голосним писком заявлять про занепокоєння.
Гнать к ***** мать.
Це бескінечна мильна опера і без поразки раши на всіх фронтах точку у цій війні ніяк не поставиш.