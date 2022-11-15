ПВО работает в Черкасской области
Силы противовоздушной обороны работают в Черкасской области.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"На Черкасщине работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Будьте в укрытиях!" – говорится в сообщении.
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