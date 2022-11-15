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Новости Война
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ПВО работает в Черкасской области

ппо

Силы противовоздушной обороны работают в Черкасской области.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"На Черкасщине работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Будьте в укрытиях!" – говорится в сообщении.

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обстрел (27672) ПВО (2818) Черниговская область (1153)


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