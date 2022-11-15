УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11741 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 765 0

ППО працює на Черкащині

ппо

Сили протиповітряної оборони працюють на Черкащині.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Житомирщині працює ППО

Автор: 

обстріл (28993) ППО (3258) Чернігівська область (929)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 