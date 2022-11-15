ППО працює на Черкащині
Сили протиповітряної оборони працюють на Черкащині.
Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
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