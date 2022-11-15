Россияне снова ударили по многоэтажке в Киеве, - Кличко
Российские захватчики снова попали в жилой дом в Киеве.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", - говорится в сообщении.
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+10 scanncode scanncode
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показать весь комментарий15.11.2022 16:11 Ссылка
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Кто непонятно
Не у всех есть деньги свалить на Ривьеру.
В любом случае при любых возможных ситуациях по нам запустят всем доступным в наличии. Даже если уже пойдут ракеты с взрывами на стартовой площадке при установке на бомбардировщик, то срать ***** на это дело, зачистить территорию на 5км от камер и будет загружать еще и еще ракеты. Стреляют тоже давно в режиме "по готовности", накапливая ракеты лишь для залпа одновременно.
Не хватает плотности пока
Ракеты сбивают же