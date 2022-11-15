Россияне снова ударили по многоэтажке в Киеве, - Кличко

Российские захватчики снова попали в жилой дом в Киеве.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", - говорится в сообщении.

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