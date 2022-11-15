Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Києві, - Кличко
Російські загарбники знову влучили в житловий будинок у Києві.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одне влучання в Печерському районі. Багатоповерхівка", - йдеться в повідомленні.
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+10 scanncode scanncode
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Кто непонятно
Не у всех есть деньги свалить на Ривьеру.
В любом случае при любых возможных ситуациях по нам запустят всем доступным в наличии. Даже если уже пойдут ракеты с взрывами на стартовой площадке при установке на бомбардировщик, то срать ***** на это дело, зачистить территорию на 5км от камер и будет загружать еще и еще ракеты. Стреляют тоже давно в режиме "по готовности", накапливая ракеты лишь для залпа одновременно.
Не хватает плотности пока
Ракеты сбивают же