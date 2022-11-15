Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Києві, - Кличко

Російські загарбники знову влучили в житловий будинок у Києві.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне влучання в Печерському районі. Багатоповерхівка", - йдеться в повідомленні.

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