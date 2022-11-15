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Росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Києві, - Кличко

ракета,рф

Російські загарбники знову влучили в житловий будинок у Києві.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне влучання в Печерському районі. Багатоповерхівка", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Київщині працює ППО, є збиті об’єкти, - ОВА (оновлено)

Автор: 

Київ (19632) Кличко Віталій (3524) обстріл (28993) Повітряні атаки на Київ (805)


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Топ коментарі
+10
лютують скоти від безсилля
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15.11.2022 16:10
+8
і що 20-ка, виключити потвор не збирається
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15.11.2022 16:13
+6
Хайпожеры хотя бы не показывайте видео с места прилета.
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15.11.2022 16:11
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лютують скоти від безсилля
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15.11.2022 16:10 Відповісти
Хайпожеры хотя бы не показывайте видео с места прилета.
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15.11.2022 16:11 Відповісти
Там в ТГ все выкладывают

Кто непонятно
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15.11.2022 16:22 Відповісти
Рыго-информаторов хватает.
Не у всех есть деньги свалить на Ривьеру.
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15.11.2022 16:28 Відповісти
Ну так опа уже показала. Попіарився шашличник в Херсоні?
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15.11.2022 16:33 Відповісти
Цензор раніше показав. Попіарився?
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15.11.2022 16:54 Відповісти
і що 20-ка, виключити потвор не збирається
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15.11.2022 16:13 Відповісти
Ніт, і не думають. Не хочуть позбавляти себе конфліктних видовищ
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15.11.2022 16:17 Відповісти
Суки, за Херсон мстять
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15.11.2022 16:15 Відповісти
У них этот запуск был запланирован еще в конце октября. Специально все так разыграть и поставить свое ***** на сегодняшние выступления под это дело. А на Херсон ставил оленевода. На заявления о переговорах конечно тот же бред будут ставить, как и возврат к границам НАТО в прошлом году. Специально составляя и ожидания очевидного отказа.

В любом случае при любых возможных ситуациях по нам запустят всем доступным в наличии. Даже если уже пойдут ракеты с взрывами на стартовой площадке при установке на бомбардировщик, то срать ***** на это дело, зачистить территорию на 5км от камер и будет загружать еще и еще ракеты. Стреляют тоже давно в режиме "по готовности", накапливая ракеты лишь для залпа одновременно.
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15.11.2022 16:21 Відповісти
Да они так за всё мстят! И за Херсон, и за ООН с репарациями, и за Бали...
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15.11.2022 16:23 Відповісти
Тупые террористы ускоряют свой конец
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15.11.2022 16:19 Відповісти
А по Херсону видимо пока ссут бить. Типа это "наш областной центр" и ударять по нему слишком зашкварно.
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15.11.2022 16:22 Відповісти
вони залишили Херсон без ВСЬОГО (електоики, води, тепла), там несає по чрму бити(
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15.11.2022 16:27 Відповісти
вибачаюся за помилки, світло не включаю
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15.11.2022 16:32 Відповісти
Печально очень печально что на 10м месяце войны у нас как не было ПВО и ПРО так и нет. Что 10 октября что сегодня ничего не изменилось. Не дает Запад ПВО. Где ***** наши дипломаты?
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15.11.2022 16:22 Відповісти
Чого Канада не дає ППО?
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15.11.2022 16:28 Відповісти
Голосуют в ООН вместе с федерастами....
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15.11.2022 16:28 Відповісти
Запад дает ПВО

Не хватает плотности пока

Ракеты сбивают же
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15.11.2022 16:30 Відповісти
.....жаль пострадавших людей...и жаль только что нечем вье....ть по городам роиси....ранее любимчик женщин и молодежи ложил асфальт, а на ракеты жалел денег....и все равно в этой ситуации многие винят Пороха за дорогие конфетки...а лучезарный молодец...они не поймут как и не понимает вата лугандона и мухосранска откуда все проблемы....
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15.11.2022 16:25 Відповісти
Коли почались за вікном вибухи, то діти заверещали на ігровій площадці і розбіглися по домам. Поблизу в мікрорайоні нема жодного бомбосховища. Максимум зайти в будинок, правило двох стін і все. Дякуємо владі.
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15.11.2022 16:27 Відповісти
Вили сирени і що, ховатися нема де. На початку повномасштабної війни якийсь чинуша в Києві заявив, що бомбосховища "люди" купили і це вже приватна власність. Ніби на місцях не знають хто і за які копійки, що і де придбав і кому з влади за це заніс. Поруч готель "продали" за 40 доларів і це за 5 поверхів.
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15.11.2022 17:27 Відповісти
Надо бы бить по их городам
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15.11.2022 16:36 Відповісти
нечем
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15.11.2022 16:44 Відповісти
Надо. Асфальтом?
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15.11.2022 16:47 Відповісти
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15.11.2022 16:46 Відповісти
Смерть маскалям.
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15.11.2022 16:54 Відповісти
Там таких путлеров ********* МИЛЛИОНЫ руссофашистов ! Мерзчайшая страна убийц
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15.11.2022 16:58 Відповісти
 
 