На Київщині працює ППО, є збиті об’єкти, - ОВА (оновлено)

Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму. У Київській ОВА просять мешканців перебувати в укриттях.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці Київщини! Залишайтеся в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - звертається він до мешканців регіону.

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"Київщина! В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Не фотографуйте та не знімайте місця прильотів. Перебувайте в укриттях", - пізніше повідомили в ОВА,