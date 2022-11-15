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Новини Війна
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На Київщині працює ППО, є збиті об’єкти, - ОВА (оновлено)

ракета,рф

Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму. У Київській ОВА просять мешканців перебувати в укриттях.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці Київщини! Залишайтеся в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - звертається він до мешканців регіону.

Також читайте: Росіяни здійснили масовий пуск ракет X-101 з району Волгоград-Астрахань: У більшості областей оголошено повітряну тривогу

"Київщина! В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Не фотографуйте та не знімайте місця прильотів. Перебувайте в укриттях", - пізніше повідомили в ОВА,

Автор: 

Київська область (4081) обстріл (28993) ракети (4051) Кулеба Олексій (187)


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Топ коментарі
+5
Етот пздц не прекратится пока мы не уничтожим все рашистские бомбардировщики
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15.11.2022 15:08
+4
Не будет бомбардировщиков, будут запускать другим способом. Нужен минимум паритет в ракетном вооружении. Вот когда появится своя ракета на 700-1200 км, тогда-то у кацапов поубавится желания стрелять ракетами.
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15.11.2022 15:12
+3
Не поубавится. Это ж кацапы.
Потому ракетное вооружение нам нужно, позволяющее уничтожать их пусковые и склады ракетного оружия, а не просто для ответных акций.
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15.11.2022 15:15
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Етот пздц не прекратится пока мы не уничтожим все рашистские бомбардировщики
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15.11.2022 15:08 Відповісти
Не будет бомбардировщиков, будут запускать другим способом. Нужен минимум паритет в ракетном вооружении. Вот когда появится своя ракета на 700-1200 км, тогда-то у кацапов поубавится желания стрелять ракетами.
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15.11.2022 15:12 Відповісти
не на часі, треба дороги будувати
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15.11.2022 15:15 Відповісти
Не поубавится. Это ж кацапы.
Потому ракетное вооружение нам нужно, позволяющее уничтожать их пусковые и склады ракетного оружия, а не просто для ответных акций.
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15.11.2022 15:15 Відповісти
Бомбардировщиков очень много, они десятикратно перекрывают возможности пуска. Кстати, наши там тоже имеются, заботливо переданные Кучмой (притом кацапы тогда не давили и особо не подкупали, в основном США этого хотели, опасаясь прихода к власти Лукашенко номер 2, который кстати имел очень высокий рейтинг как политик даже в Киеве якобы таком образованном и продвинутом как политик в 2015-2019ых годах, то есть сами понимайте, что США делали правильно все).

Ракеты тут уязвимая часть, вывести из строя всего один завод, который делает нужные запчасти в единственном числе, ну и все новых ракет не будет плюс модернизации старья. Ракеты и персонал. То есть диверсии и наемные точечные ликвидации инженеров и работников (не русских понятное дело нанимать, они слишком слабые и трусливые, а нанимать мигрантов и членов диаспор и платить именно в диаспору за работу на ее зарубежные счета). На это дело нужны сотни миллионов долларов финансирования, не забывая о том, что 9 из 10 кураторов этого дела из СБУ не будут делать реальную работу, а найдут знакомых бомжей каких-то, выдадут по отчетам их как профессионалов и за откат в 75% попилят все деньги между собой, подделывая бумажную работу и закидывая всякими заявлениями и прочим хламом. Ну 1 из 10 реально будет делать дело, заботясь о стране, а не о собственной наживе.
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15.11.2022 15:16 Відповісти
Ето как раз для тех кто рассказывает что США нам ничего не должны. Как раз США нам много чего должны и больше чем они дают. Именно США на нас давили и заверяли чтобы мы до трусов разоружились. Мало того, они ракеты и ЯО которое у нас забрали, не утилизировали а передали рашистам которые сейчас нашим же оружием нас и бомбят.
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15.11.2022 15:35 Відповісти
Склади ракет і м

заводи по їх виробництву нищити треба!
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15.11.2022 15:44 Відповісти
Только что, где-то рядом что-то разорвалось два раза( Киев) Или ПВО или прилетело. Аж окна задрожали и сигнализации сработали.
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15.11.2022 15:12 Відповісти
У меня перед глазами мимо дома пролетела ракета ПВО, разорвалась, но мимо, через секунд 30 - взрыв в отдалении на земле.
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15.11.2022 15:13 Відповісти
А как вы определили, что мимо?
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15.11.2022 15:16 Відповісти
Я же написал - все у меня на глазах происходило. Ракета ПВО просто разорвалась в воздухе, не долетев до цели и ничего не поразила.
И да, я в курсе, что ракеты ПВО не должны попадать четко в цель и поражают цель осколками, это не тот случай.
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15.11.2022 15:20 Відповісти
Беспосередньо у Києві вибухи і зенитні ракети літають зараз.
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15.11.2022 15:12 Відповісти
Кто контролирует небо тот контролирует войну , должен быть симметричный ответ по Москве , но нечем , а американцы пздят , такое впечатление , что они в сговоре с кацапами сеазади" "а" говорите " в".
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15.11.2022 16:10 Відповісти
 
 