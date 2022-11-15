На Київщині працює ППО, є збиті об’єкти, - ОВА (оновлено)
Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму. У Київській ОВА просять мешканців перебувати в укриттях.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканці Київщини! Залишайтеся в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - звертається він до мешканців регіону.
"Київщина! В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Не фотографуйте та не знімайте місця прильотів. Перебувайте в укриттях", - пізніше повідомили в ОВА,
Топ коментарі
+5 FT FT
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+4 Мобильный крематорий
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+3 Tierre
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Потому ракетное вооружение нам нужно, позволяющее уничтожать их пусковые и склады ракетного оружия, а не просто для ответных акций.
Ракеты тут уязвимая часть, вывести из строя всего один завод, который делает нужные запчасти в единственном числе, ну и все новых ракет не будет плюс модернизации старья. Ракеты и персонал. То есть диверсии и наемные точечные ликвидации инженеров и работников (не русских понятное дело нанимать, они слишком слабые и трусливые, а нанимать мигрантов и членов диаспор и платить именно в диаспору за работу на ее зарубежные счета). На это дело нужны сотни миллионов долларов финансирования, не забывая о том, что 9 из 10 кураторов этого дела из СБУ не будут делать реальную работу, а найдут знакомых бомжей каких-то, выдадут по отчетам их как профессионалов и за откат в 75% попилят все деньги между собой, подделывая бумажную работу и закидывая всякими заявлениями и прочим хламом. Ну 1 из 10 реально будет делать дело, заботясь о стране, а не о собственной наживе.
заводи по їх виробництву нищити треба!
И да, я в курсе, что ракеты ПВО не должны попадать четко в цель и поражают цель осколками, это не тот случай.