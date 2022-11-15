В Киевской области работает ПВО, есть сбитые объекты, - ОВА (обновлено)

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма. В Киевской ОВА просят жителей находиться в укрытиях.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Киевщины! Оставайтесь в безопасных местах. Есть угроза ракетных обстрелов области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - обращается он к жителям региона.

Читайте: На Киевщине запретили использование праздничной иллюминации, - Кулеба

"Киевщина! В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах. Не фотографируйте и не снимайте места прилетов. Находитесь в укрытиях", - позже сообщили в ОВА,