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Новости Война
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В Киевской области работает ПВО, есть сбитые объекты, - ОВА (обновлено)

ракета,рф

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма. В Киевской ОВА просят жителей находиться в укрытиях.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Киевщины! Оставайтесь в безопасных местах. Есть угроза ракетных обстрелов области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - обращается он к жителям региона.

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"Киевщина! В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах. Не фотографируйте и не снимайте места прилетов. Находитесь в укрытиях", - позже сообщили в ОВА,

Киевская область (4187) обстрел (27672) ракеты (3596) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+5
Етот пздц не прекратится пока мы не уничтожим все рашистские бомбардировщики
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15.11.2022 15:08
+4
Не будет бомбардировщиков, будут запускать другим способом. Нужен минимум паритет в ракетном вооружении. Вот когда появится своя ракета на 700-1200 км, тогда-то у кацапов поубавится желания стрелять ракетами.
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15.11.2022 15:12
+3
Не поубавится. Это ж кацапы.
Потому ракетное вооружение нам нужно, позволяющее уничтожать их пусковые и склады ракетного оружия, а не просто для ответных акций.
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15.11.2022 15:15
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Етот пздц не прекратится пока мы не уничтожим все рашистские бомбардировщики
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15.11.2022 15:08 Ответить
Не будет бомбардировщиков, будут запускать другим способом. Нужен минимум паритет в ракетном вооружении. Вот когда появится своя ракета на 700-1200 км, тогда-то у кацапов поубавится желания стрелять ракетами.
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15.11.2022 15:12 Ответить
не на часі, треба дороги будувати
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15.11.2022 15:15 Ответить
Не поубавится. Это ж кацапы.
Потому ракетное вооружение нам нужно, позволяющее уничтожать их пусковые и склады ракетного оружия, а не просто для ответных акций.
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15.11.2022 15:15 Ответить
Бомбардировщиков очень много, они десятикратно перекрывают возможности пуска. Кстати, наши там тоже имеются, заботливо переданные Кучмой (притом кацапы тогда не давили и особо не подкупали, в основном США этого хотели, опасаясь прихода к власти Лукашенко номер 2, который кстати имел очень высокий рейтинг как политик даже в Киеве якобы таком образованном и продвинутом как политик в 2015-2019ых годах, то есть сами понимайте, что США делали правильно все).

Ракеты тут уязвимая часть, вывести из строя всего один завод, который делает нужные запчасти в единственном числе, ну и все новых ракет не будет плюс модернизации старья. Ракеты и персонал. То есть диверсии и наемные точечные ликвидации инженеров и работников (не русских понятное дело нанимать, они слишком слабые и трусливые, а нанимать мигрантов и членов диаспор и платить именно в диаспору за работу на ее зарубежные счета). На это дело нужны сотни миллионов долларов финансирования, не забывая о том, что 9 из 10 кураторов этого дела из СБУ не будут делать реальную работу, а найдут знакомых бомжей каких-то, выдадут по отчетам их как профессионалов и за откат в 75% попилят все деньги между собой, подделывая бумажную работу и закидывая всякими заявлениями и прочим хламом. Ну 1 из 10 реально будет делать дело, заботясь о стране, а не о собственной наживе.
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15.11.2022 15:16 Ответить
Ето как раз для тех кто рассказывает что США нам ничего не должны. Как раз США нам много чего должны и больше чем они дают. Именно США на нас давили и заверяли чтобы мы до трусов разоружились. Мало того, они ракеты и ЯО которое у нас забрали, не утилизировали а передали рашистам которые сейчас нашим же оружием нас и бомбят.
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15.11.2022 15:35 Ответить
Склади ракет і м

заводи по їх виробництву нищити треба!
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15.11.2022 15:44 Ответить
Только что, где-то рядом что-то разорвалось два раза( Киев) Или ПВО или прилетело. Аж окна задрожали и сигнализации сработали.
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15.11.2022 15:12 Ответить
У меня перед глазами мимо дома пролетела ракета ПВО, разорвалась, но мимо, через секунд 30 - взрыв в отдалении на земле.
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15.11.2022 15:13 Ответить
А как вы определили, что мимо?
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15.11.2022 15:16 Ответить
Я же написал - все у меня на глазах происходило. Ракета ПВО просто разорвалась в воздухе, не долетев до цели и ничего не поразила.
И да, я в курсе, что ракеты ПВО не должны попадать четко в цель и поражают цель осколками, это не тот случай.
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15.11.2022 15:20 Ответить
Беспосередньо у Києві вибухи і зенитні ракети літають зараз.
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15.11.2022 15:12 Ответить
Кто контролирует небо тот контролирует войну , должен быть симметричный ответ по Москве , но нечем , а американцы пздят , такое впечатление , что они в сговоре с кацапами сеазади" "а" говорите " в".
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15.11.2022 16:10 Ответить
 
 