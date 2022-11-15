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Новости Война
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Рашисты бьют по Харькову

харків

Непосредственно сейчас рашисты наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях", - отметил он.

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обстрел (27672) ракеты (3596) Харьков (7549) Синегубов Олег (560)


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Ну мы же не будем в ответ бить , правильно, это же не наши методы😠😠😠
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15.11.2022 16:13 Ответить
Гдето бахнуло, свет пропал.
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15.11.2022 16:46 Ответить
та уже везде свет по Харькову и области пропал. буквалино вчера мне кореш говорил - возвращайся - у нас все о, есть работа, людей на улици валом, пробки на сумской.....
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15.11.2022 19:15 Ответить
В 00.30 проснулся свет уже есть.
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16.11.2022 01:41 Ответить
мразота
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18.11.2022 11:21 Ответить
 
 