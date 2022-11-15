Рашисты бьют по Харькову
Непосредственно сейчас рашисты наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях", - отметил он.
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Kenny Trio
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Николай Тесля #421235
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Vyacheslav Nesterov
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