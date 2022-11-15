Рашисты бьют по Харькову

Непосредственно сейчас рашисты наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях", - отметил он.

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