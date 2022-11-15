Рашисти б’ють по Харкову

Безпосередньо зараз рашисти завдають удари по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - зазначив він.

Також читайте: У Печерському районі Києва влучання у два житлові будинки, - Кличко. ВIДЕО

Пізніше Ігор Терехов додав:

"Прильоти по об'єкту критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро.

Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова".