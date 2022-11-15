Рашисти б’ють по Харкову
Безпосередньо зараз рашисти завдають удари по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - зазначив він.
Пізніше Ігор Терехов додав:
"Прильоти по об'єкту критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро.
Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова".
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Kenny Trio
показати весь коментар15.11.2022 16:13 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Николай Тесля #421235
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Vyacheslav Nesterov
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Денис Александров #470885
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