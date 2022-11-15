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Новини Війна
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Рашисти б’ють по Харкову

харків

Безпосередньо зараз рашисти завдають удари по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - зазначив він.

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Пізніше Ігор Терехов додав:

"Прильоти по об'єкту критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро.

Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова".

Автор: 

обстріл (28993) ракети (4051) Харків (5665) Синєгубов Олег (859)


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Ну мы же не будем в ответ бить , правильно, это же не наши методы😠😠😠
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15.11.2022 16:13 Відповісти
Гдето бахнуло, свет пропал.
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15.11.2022 16:46 Відповісти
та уже везде свет по Харькову и области пропал. буквалино вчера мне кореш говорил - возвращайся - у нас все о, есть работа, людей на улици валом, пробки на сумской.....
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15.11.2022 19:15 Відповісти
В 00.30 проснулся свет уже есть.
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16.11.2022 01:41 Відповісти
мразота
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18.11.2022 11:21 Відповісти
 
 