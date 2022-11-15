Из-за ударов российских военных Харьков и область полностью обесточены, - Синегубов
Вследствие ракетных обстрелов почти вся Харьковщина без энергоснабжения. Электроэнергию возобновят до завтрашнего утра.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как он отметил, по Харькову оккупанты нанесли 2 удара ракетами С-300, по Чугуевскому району - 4.
Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидации последствий смогут после отбоя сигнала тревоги. В усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди.
В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света как минимум до утра. Но работы ведутся, чтобы как можно быстрее подать электричество.
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Их байки про "русскоязычных" бред
Дал отпор рашистам в 2014 и 2022.
Слава защитникам города!
Слава ВСУ!
Особенно учитывая его расположение
Интересно оставить москалей без электричества и послушать чо завизжат ))