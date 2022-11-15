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Из-за ударов российских военных Харьков и область полностью обесточены, - Синегубов

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Вследствие ракетных обстрелов почти вся Харьковщина без энергоснабжения. Электроэнергию возобновят до завтрашнего утра.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как он отметил, по Харькову оккупанты нанесли 2 удара ракетами С-300, по Чугуевскому району - 4.

Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидации последствий смогут после отбоя сигнала тревоги. В усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди.

В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света как минимум до утра. Но работы ведутся, чтобы как можно быстрее подать электричество.

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Автор: 

Харьков (7549) Харьковщина (5577) Тарифы на электроэнергию (2173) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+14
Харьков- город Герой.

Дал отпор рашистам в 2014 и 2022.

Слава защитникам города!
Слава ВСУ!
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15.11.2022 20:06
+7
Після Донецька і Луганська саме більше вати було у Харкові. Я пам'ятаю, як вони десятками тисяч виходили на мітинги разом з кацапами і несли дідів на палках.
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15.11.2022 20:00
+6
Только доказывает что на самом деле кацапам что Харьков что Львов без разницы

Их байки про "русскоязычных" бред
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15.11.2022 20:17
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Після Донецька і Луганська саме більше вати було у Харкові. Я пам'ятаю, як вони десятками тисяч виходили на мітинги разом з кацапами і несли дідів на палках.
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15.11.2022 20:00 Ответить
Только доказывает что на самом деле кацапам что Харьков что Львов без разницы

Их байки про "русскоязычных" бред
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15.11.2022 20:17 Ответить
так у Харкові рузьких 30%! Так, виганяли десятки тисяч бюджетників, учнів зі шкіл у 00 на травневі демонстрації. Але от чомусь у 2014 щоб картинку зробити, довелося гастролерів возити, бо без них, наскільки пам'ятаю, вийшо 82 прибацаних від комуняцької партії (потім, правда сотні тисяч дамбасян понаїхало і стало *******, але то вже інша історія)
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15.11.2022 21:08 Ответить
Харьков- город Герой.

Дал отпор рашистам в 2014 и 2022.

Слава защитникам города!
Слава ВСУ!
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15.11.2022 20:06 Ответить
100%
Особенно учитывая его расположение
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15.11.2022 20:22 Ответить
ПО возможности надо поражать ракеты в гнезде перед применением. Скоро так и будет наверное . И это правильно. СЛАВА ЗСУ!
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15.11.2022 20:22 Ответить
надо просить дальнобойные ракеты у нато под предлогом разрушения исключительно рф инфраструктур ))
Интересно оставить москалей без электричества и послушать чо завизжат ))
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15.11.2022 20:25 Ответить
Ми не кацапи....
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15.11.2022 20:49 Ответить
это они мсят за то что их обосрали на G20 )))
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15.11.2022 20:26 Ответить
Финляндиюм рассветом 30 ноября 1939 года тоже полностью обесточили миллионы тонн бомб сыпались на Гельсинки,Тампере,Оулу и остальные города Финляндии...Сралин давно все это применял...ничего нового ОБЕЗЬЯНЫ 🦍🦍🦍 мавзолейные не придумали..
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15.11.2022 20:27 Ответить
Тільки збоба і ненависть до кацапів - ось результат ракетних ударів по Україні.
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15.11.2022 21:40 Ответить
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:11 Ответить
 
 