Из-за ударов российских военных Харьков и область полностью обесточены, - Синегубов

Вследствие ракетных обстрелов почти вся Харьковщина без энергоснабжения. Электроэнергию возобновят до завтрашнего утра.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как он отметил, по Харькову оккупанты нанесли 2 удара ракетами С-300, по Чугуевскому району - 4.

Энергетики устанавливают масштабы повреждений и работают над восстановлением сетей. Но полноценно приступить к ликвидации последствий смогут после отбоя сигнала тревоги. В усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди.

В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света как минимум до утра. Но работы ведутся, чтобы как можно быстрее подать электричество.

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