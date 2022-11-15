Через удари російських військових Харків та область повністю знеструмлені, - Синєгубов
Унаслідок ракетних обстріл майже вся Харківщина без енергопостачання. Електроенергію відновлять до завтрашнього ранку.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як він зазначив, по Харкову окупанти завдали 2 ракетні удари типу С300, по Чугуївському району - 4.
Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Але повноцінно розпочати ліквідацію наслідків зможуть після відбою сигналу тривоги. У посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.
У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але роботи ведуться, щоб якнайшвидше подати електрику.
Будь ласка, зачекайте...
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Их байки про "русскоязычных" бред
Дал отпор рашистам в 2014 и 2022.
Слава защитникам города!
Слава ВСУ!
Особенно учитывая его расположение
Интересно оставить москалей без электричества и послушать чо завизжат ))