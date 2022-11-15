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Через удари російських військових Харків та область повністю знеструмлені, - Синєгубов

світло,світла,відключення,віялові

Унаслідок ракетних обстріл майже вся Харківщина без енергопостачання. Електроенергію відновлять до завтрашнього ранку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, по Харкову окупанти завдали 2 ракетні удари типу С300, по Чугуївському району - 4.

Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Але повноцінно розпочати ліквідацію наслідків зможуть після відбою сигналу тривоги. У посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.

У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але роботи ведуться, щоб якнайшвидше подати електрику.

Також читайте: 90% Тернопільської області залишилися без електроживлення

Автор: 

Харків (5665) Харківщина (6054) електроенергія (6245) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+14
Харьков- город Герой.

Дал отпор рашистам в 2014 и 2022.

Слава защитникам города!
Слава ВСУ!
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15.11.2022 20:06
+7
Після Донецька і Луганська саме більше вати було у Харкові. Я пам'ятаю, як вони десятками тисяч виходили на мітинги разом з кацапами і несли дідів на палках.
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15.11.2022 20:00
+6
Только доказывает что на самом деле кацапам что Харьков что Львов без разницы

Их байки про "русскоязычных" бред
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15.11.2022 20:17
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Після Донецька і Луганська саме більше вати було у Харкові. Я пам'ятаю, як вони десятками тисяч виходили на мітинги разом з кацапами і несли дідів на палках.
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15.11.2022 20:00 Відповісти
Только доказывает что на самом деле кацапам что Харьков что Львов без разницы

Их байки про "русскоязычных" бред
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15.11.2022 20:17 Відповісти
так у Харкові рузьких 30%! Так, виганяли десятки тисяч бюджетників, учнів зі шкіл у 00 на травневі демонстрації. Але от чомусь у 2014 щоб картинку зробити, довелося гастролерів возити, бо без них, наскільки пам'ятаю, вийшо 82 прибацаних від комуняцької партії (потім, правда сотні тисяч дамбасян понаїхало і стало *******, але то вже інша історія)
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15.11.2022 21:08 Відповісти
Харьков- город Герой.

Дал отпор рашистам в 2014 и 2022.

Слава защитникам города!
Слава ВСУ!
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15.11.2022 20:06 Відповісти
100%
Особенно учитывая его расположение
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15.11.2022 20:22 Відповісти
ПО возможности надо поражать ракеты в гнезде перед применением. Скоро так и будет наверное . И это правильно. СЛАВА ЗСУ!
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15.11.2022 20:22 Відповісти
надо просить дальнобойные ракеты у нато под предлогом разрушения исключительно рф инфраструктур ))
Интересно оставить москалей без электричества и послушать чо завизжат ))
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15.11.2022 20:25 Відповісти
Ми не кацапи....
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15.11.2022 20:49 Відповісти
это они мсят за то что их обосрали на G20 )))
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15.11.2022 20:26 Відповісти
Финляндиюм рассветом 30 ноября 1939 года тоже полностью обесточили миллионы тонн бомб сыпались на Гельсинки,Тампере,Оулу и остальные города Финляндии...Сралин давно все это применял...ничего нового ОБЕЗЬЯНЫ 🦍🦍🦍 мавзолейные не придумали..
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15.11.2022 20:27 Відповісти
Тільки збоба і ненависть до кацапів - ось результат ракетних ударів по Україні.
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15.11.2022 21:40 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:11 Відповісти
 
 