Через удари російських військових Харків та область повністю знеструмлені, - Синєгубов

Унаслідок ракетних обстріл майже вся Харківщина без енергопостачання. Електроенергію відновлять до завтрашнього ранку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, по Харкову окупанти завдали 2 ракетні удари типу С300, по Чугуївському району - 4.

Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Але повноцінно розпочати ліквідацію наслідків зможуть після відбою сигналу тривоги. У посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.

У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але роботи ведуться, щоб якнайшвидше подати електрику.

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