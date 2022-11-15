90% Тернопільської області залишилися без електроживлення

На Тернопільщині через ворожі обстріли 90% території залишилось без електропостачання.

Про це у телеграмі повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш, передає Цензор.НЕТ.

"На цей час 90% Тернопільської області без електроживлення. Укренерго повідомило, що по всій території України запроваджено аварійні відключення світла. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення", - написав Труш.

За інформацією мера Тернополя Сергія Надала, у місті перебої з електроенергією, через що може зникнути мобільний зв’язок. "Укренерго" запроваджує екстрені вимкнення світла.

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Через відсутність електроенергії не працюють насосні станції "Тернопільводоканалу". Надал закликав зробити запаси на колонках-качалках.

"Через обстріли вражені об’єкти, які виробляють і постачають електроенергію у Тернопіль. Тому немає світла у квартирах, виникають перебої з мобільним зв’язком, не працюють насосні станції, каналізаційна станція, котельні, світлофори, вуличне освітлення та інше. Я закликаю і прошу вас, будьте обережні. Пішоходи, не вибігайте на дорогу. Водії, пригальмовуйте перед пішохідним переходом. Будьте дуже уважними одне до одного", - каже Надал.

Через відсутність електроенергії в частині міста не працює система оповіщення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Основні цілі - об’єкти інфраструктури. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.

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