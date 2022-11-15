Рашисти завдали спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична, - ОП
Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", - йдеться у повідомленні.
За його словами, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені.
Топ коментарі
+28 Garry Grant
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+26 Sophia-Maria Duglass
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брянська, воронежська, білгородська, ростовська обл.
які від кордону до 50 км
не на часі, снарядів жалко чи жалко "мирних орків" ???
Як що ці снаряди рознесуть скупчення ворога, КП, техніку, - це ще один крок до перемоги.
розбити вузлові станції теж не наближення
чи не вони годують та підсилюють орків?
чи не потрібно наганяти гнів парашського населення проти *****???
бо проти нас вони вже налаштовані
чи хай живуть, бухають, веселяться?
та наших повно....
хоч би якийсь движ почався
це звісно мрія,
а може???
Є ЦІЛКОМ РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ, ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ:
Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:
рашисти хочуть ПОВНІСТЮ ПОГАСИТИ СВІТЛО У КИЄВІ, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).
Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.
ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною помилкою в лютому була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА, І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОВТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.
Чи, може, у когось є сумніви, що кремлівський шизофренік може пожертвувати і 10000 десантників заради того, щоб інші 10000 досягли його цілей?
Чи ми досі вважаємо якісь сценарії неможливими чи неймовірними?
Після 8 років і 8 місяців війни? Після десятків (а, може, вже і сотень) тисяч загиблих людей?
Это 45 самолетов. Их в природе стоко нет у кацапов.
Просто сиди на бутылке молча и не озвучивай свои эротические фантазии про 100500 кацаподесантников.
10 тыс в Киеве порвут голыми руками
Будем надеяться, что у кацапов эти ракеты когда-то кончатся.
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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20-30% енергоспоживачів виїхали з країни. Типове промислове споживання електроенергії у зимовий період складає 40-50%, електротранспорт 10-15%, побут 25-30%. Тобто промисловість потребує половину енергії системи. Якої енергії не вистачає після 18.00, коли народ полищає робочі місця? Якої енергії не вистачає у вихідні дні?