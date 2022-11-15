Рашисты нанесли спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая, - ОП

Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", - говорится в сообщении.

По его словам, графики стабилизационных отключений пока не действуют. Потребляйте электроэнергию умеренно и держимся! Террористы все равно будут побеждены.

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