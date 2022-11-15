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Рашисты нанесли спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая, - ОП

вибух

Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", - говорится в сообщении.

По его словам, графики стабилизационных отключений пока не действуют. Потребляйте электроэнергию умеренно и держимся! Террористы все равно будут побеждены.

Смотрите также: Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области. ВИДЕО

обстрел (27672) ракеты (3596) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+28
А ще ситуація критична тому що є ОП.
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15.11.2022 17:06
+26
Кацапів дрючать на самміті, а вони пуляють ракети по Україні.
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15.11.2022 17:04
+26
То есть дождались выступления хутина и Лаврова на G20 и продолжили уничтожать энергосистему

НАДО БЫЛО Зе ехать на G20 и общаться с СИ , но какой-то агент фсб отговорил Зе это делать ‼️‼️
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15.11.2022 17:04
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Знову ти про свої вологі мрії ! Відчепись пратівний, тобі на інший порносайт.
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16.11.2022 14:19 Ответить
якого куя працюють всі ТЕС, водоканали та НПЗ в раші,
брянська, воронежська, білгородська, ростовська обл.
які від кордону до 50 км
не на часі, снарядів жалко чи жалко "мирних орків" ???
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15.11.2022 17:38 Ответить
Як що ми вдаримо по ТЕС, це нічого не дасть.
Як що ці снаряди рознесуть скупчення ворога, КП, техніку, - це ще один крок до перемоги.
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15.11.2022 17:51 Ответить
У військовому плані ми нічого цим не змінимо. Пуйлу пох на Бєлрогод і Ростов, і ракетні удари будуть продовжуватись. А от ми просто витратимо цінні ракети.
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15.11.2022 18:10 Ответить
а залишити міста біля кордону без всього, це не наближення перемоги?
розбити вузлові станції теж не наближення
чи не вони годують та підсилюють орків?
чи не потрібно наганяти гнів парашського населення проти *****???
бо проти нас вони вже налаштовані
чи хай живуть, бухають, веселяться?
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15.11.2022 18:00 Ответить
"гнів парашинського населення проти *****" ? Що це?
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15.11.2022 19:02 Ответить
ну хоч 0,5% з 150млн мають бути адекватними???
та наших повно....
хоч би якийсь движ почався
це звісно мрія,
а може???
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15.11.2022 19:30 Ответить
у нас на выборах 19 были адекватные, выбирающие адекватного? Пропаганда одинаково отработала
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15.11.2022 19:39 Ответить
ВАЖЛИВО! Юрій Бутусов написав, що рашисти вивели (з-під Херсона) свої ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНІ війська. -
Є ЦІЛКОМ РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ, ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ:
Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:

рашисти хочуть ПОВНІСТЮ ПОГАСИТИ СВІТЛО У КИЄВІ, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).

Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.

ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною помилкою в лютому була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА, І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОВТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.
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15.11.2022 18:06 Ответить
Чорті шо ... Радари живляться від різних джерел. У т.ч. від резервних. Тому літаки (ІЛ-76 це великий літак) 100 % побачать, а далі справа техніки. Навіть якщо скинуть 2-3 борти.
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15.11.2022 18:16 Ответить
2-3 борти?.. А якщо скинуть 10000 десанту, то це скільки бортів? А якщо 20000 десанту?

Чи, може, у когось є сумніви, що кремлівський шизофренік може пожертвувати і 10000 десантників заради того, щоб інші 10000 досягли його цілей?

Чи ми досі вважаємо якісь сценарії неможливими чи неймовірними?
Після 8 років і 8 місяців війни? Після десятків (а, може, вже і сотень) тисяч загиблих людей?
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15.11.2022 18:25 Ответить
кончай бред присать бот-кацап
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15.11.2022 18:29 Ответить
схаменись, якщо ти не бот ... 10 000 ... Іл-76 скільки на борт бере ??
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15.11.2022 20:25 Ответить
..ти на одній сторінці свій ідіотизм демонстрував...тепер тут виріщив довести що ти не просто ідіот? А потенційний ?
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15.11.2022 21:15 Ответить
Ил-76 в 2-х палубном варианте (которых нет) берет на борт 225 десантников.

Это 45 самолетов. Их в природе стоко нет у кацапов.

Просто сиди на бутылке молча и не озвучивай свои эротические фантазии про 100500 кацаподесантников.

10 тыс в Киеве порвут голыми руками
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15.11.2022 21:24 Ответить
Во первых это военное преступление против гражданского населения, во вторых , нужно всех исполнителей привлечь к уголовной ответственности на международном уровне , что бы никто не смог избежать ответственности, ну как с нацистами. Это все дело МИД и Минюста
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15.11.2022 18:36 Ответить
Многоэшелонированная противовоздушная оборона из представленных Западом систем ПВО и ПРО NASAMS, IRIS-T и MIM-23 Hawk против русских ракет оказалась неэффективна. Увы...
Будем надеяться, что у кацапов эти ракеты когда-то кончатся.
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15.11.2022 19:07 Ответить
Нужно больше ПВО
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15.11.2022 19:12 Ответить
из ста ракет сбиты 80? )))) это не эффективны?
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15.11.2022 19:41 Ответить
Ви знаєте який відсоток збитих ракет вважається у війскових добрим результатом?
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15.11.2022 20:38 Ответить
Не знаю. Массированная ракетная атака: без электроэнергии - более 7 миллионов абонентов, - ОП
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15.11.2022 20:41 Ответить
Отак і зеленських - ніхрена не знає, але коментує. Клоун.
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15.11.2022 20:45 Ответить
Да хоть миллион ракет, кацапы вы все равно сдохните. И оплатите все. Как и разрушения так и за человеческие жизни. Те,кто выживет будет платить и работать на репарации.
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15.11.2022 19:21 Ответить
ця ОПа вже зає.ала. Немає Міненерго, Укренерго є тільки продюсери і режисери із ОПи.
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15.11.2022 20:32 Ответить
Ситуація критична?? Цікаво чути це від АДміністрації ЗЕ, кабміну, зради тощо Яка критична? Війни немає - є спецоперація. Форс-мажору немає - є "земельна реформа" із податками, є обілечювання всіх касовими апаратами (дурня що світла немає), Так що "еліти" всьо нормально, не піднімайте паніку.
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15.11.2022 20:37 Ответить
Скажіть, а де ви буди до сьогодняшнього дня?
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15.11.2022 20:43 Ответить
Ви це зараз серйозно чи бовдур? Хоча якщо ви слухаєте Люсю Обдристовича то таки бовдур
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15.11.2022 23:16 Ответить
Тіки шо на Прямому почув інфу, шо дві ракети, з випущених по Україні впали на терріторію Польщі. Було вбито 2 поляків. Моравецький скликав термінове засідання польского кабміну.
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15.11.2022 20:42 Ответить
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:18 Ответить
Це нагадує - ВИ ТАМ ДЄРЖИТЄСЬ, А НАМ ВСЬЙО РАВНО - В БУНКЄРЄ СВЄТ ЄСТЬ 😆
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15.11.2022 23:10 Ответить
Харьков вообще без света. Нужен адекватный ответ, я предлагаю требовать у США Rapid Dragon + AGM 158 в количестве сотен и устраивать соответствующие армагедоны на оккупированных территориях.
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15.11.2022 23:24 Ответить
Вже є світло.
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15.11.2022 23:45 Ответить
нет, не на оккупированных, а прежде всего по инфрастуктуре самой паРаши, по аэропортам, базам, откуда ведутся обстрелы Украины, а в оккупированных районах уничтожать прежде всего базы оккупантов, их расположения и склады.
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16.11.2022 06:56 Ответить
НАГАДАЮ ПРОВСЯК ЯК ЦЕ ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
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15.11.2022 23:46 Ответить
Весело починалось, тепер сумно. Жаль тільки, що в більшості наших чудових співвітчизників немає звички споглядаючи наслідки, подумати про причини.
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16.11.2022 06:19 Ответить
.

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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16.11.2022 06:54 Ответить
Там, де не допрацювала ординська армія, локшини на вуха навішає зіцпредседатель Фунт.
20-30% енергоспоживачів виїхали з країни. Типове промислове споживання електроенергії у зимовий період складає 40-50%, електротранспорт 10-15%, побут 25-30%. Тобто промисловість потребує половину енергії системи. Якої енергії не вистачає після 18.00, коли народ полищає робочі місця? Якої енергії не вистачає у вихідні дні?

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16.11.2022 07:20 Ответить
Зе влада показує контроль - рубільник у нас, тихо там сидіть.
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16.11.2022 11:20 Ответить
Якби в країні насправді не вистачало енергії, то відбулися б податкові канікули для приватних перевізників, заміна електропоїздів автобусами, зсуви у добових графіках підприємств, додаткові нічні зміни. Замість цього зіцпреседатель тероризує народ вимиканням світла у будинках у темний період доби.
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16.11.2022 07:29 Ответить
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