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Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области. ВИДЕО

Момент уничтожения российской ракеты в Киевской области опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу сил ПВО Небитов опубликовал на своей странице в соцсети.

"Уничтожение вражеской ракеты на Киевщине. Спасибо силам ПВО за блестящую работу. Враг не останавливается и продолжает атаковать. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается", - пишет в комментарии Небитов.

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крылатые ракеты (886) атака (398)


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хтось чітко сказав що будуть ракетні удари.
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15.11.2022 17:00 Ответить
Цікаво егеж?
РФ може завдати масованого удару по Україні під час проведення саміту G20, - Повітряні сили Джерело:
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15.11.2022 17:04 Ответить
1 секунда
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15.11.2022 18:05 Ответить
То у нас писали что бОльшая часть ракет сбивается, а тут похоже сплошные попадания. Интересно, закончились ресурсы у нашего ПВО? Ракет больше не поставляют?
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15.11.2022 19:01 Ответить
йди корми дніпровських раків!
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15.11.2022 21:28 Ответить
 
 