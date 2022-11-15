Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области. ВИДЕО
Момент уничтожения российской ракеты в Киевской области опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу сил ПВО Небитов опубликовал на своей странице в соцсети.
"Уничтожение вражеской ракеты на Киевщине. Спасибо силам ПВО за блестящую работу. Враг не останавливается и продолжает атаковать. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается", - пишет в комментарии Небитов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
РФ може завдати масованого удару по Україні під час проведення саміту G20, - Повітряні сили Джерело: