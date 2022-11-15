Оккупанты ударили ракетами по Кировоградщине, - ОВА
Оккупанты ударили ракетами по Кировоградщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские ракетные удары не обошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет. Настаиваю! Всем быть в укрытиях! Третья волна ракет!", - говорится в сообщении.
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Зэлэный_Змий
показать весь комментарий15.11.2022 17:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий15.11.2022 17:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий15.11.2022 17:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Виктор Пилецкий #544093
показать весь комментарий15.11.2022 17:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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