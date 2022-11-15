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Новости Война
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Оккупанты ударили ракетами по Кировоградщине, - ОВА

ракета

Оккупанты ударили ракетами по Кировоградщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские ракетные удары не обошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет. Настаиваю! Всем быть в укрытиях! Третья волна ракет!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Полтавской области, - ОВА

обстрел (27672) ракеты (3596) Кировоградская область (640)


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Це їм Херсон не поверне.. даремно витрачають **********.
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15.11.2022 17:01 Ответить
Думаю, що це не за Херсон, а за те, що Зеля їх нах послав з їх переговорами.
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15.11.2022 17:05 Ответить
Та Зєля на низькому старті заглядати в очі. Західні партнери не дають. Чи ви думаєте даремно в Київ лідери різних країн та посадовці США катаються? Як тільки Єрмак підсовує Зєлє неправильний кокс, як тутже хтось приїзжає і повертає Боневтіка на землю.
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15.11.2022 17:16 Ответить
Нас будут бить долго и больно- мы будем без электроэнергии, воды, и ,как следствие, - бензина , утонем в гавне. Эще вчера должны были гореть нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии,атакованы все узловые станции в пределах досягаемости, уничтожен весь флот На Чёрном море, все военные объекты в Крыму - открыто. Полумеры и победы на поле боя - не приведут к переменам. Нужно чтобы горела Москва и крупные города ...
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15.11.2022 17:20 Ответить
 
 