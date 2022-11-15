Оккупанты ударили ракетами по Кировоградщине, - ОВА

Оккупанты ударили ракетами по Кировоградщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские ракетные удары не обошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет. Настаиваю! Всем быть в укрытиях! Третья волна ракет!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Полтавской области, - ОВА