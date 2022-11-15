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Новини Війна
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Окупанти вдарили ракетами по Кіровоградщині, - ОВА

ракета

Окупанти вдарили ракетами по Кіровоградщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає. Наполягаю! Всім бути в укриттях! Третя хвиля ракет!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує обстрілювати Київщину, запроваджено екстрені відключення світла, - ОВА

Автор: 

обстріл (28993) ракети (4051) Кіровоградська область (578)


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Це їм Херсон не поверне.. даремно витрачають **********.
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15.11.2022 17:01 Відповісти
Думаю, що це не за Херсон, а за те, що Зеля їх нах послав з їх переговорами.
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15.11.2022 17:05 Відповісти
Та Зєля на низькому старті заглядати в очі. Західні партнери не дають. Чи ви думаєте даремно в Київ лідери різних країн та посадовці США катаються? Як тільки Єрмак підсовує Зєлє неправильний кокс, як тутже хтось приїзжає і повертає Боневтіка на землю.
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15.11.2022 17:16 Відповісти
Нас будут бить долго и больно- мы будем без электроэнергии, воды, и ,как следствие, - бензина , утонем в гавне. Эще вчера должны были гореть нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии,атакованы все узловые станции в пределах досягаемости, уничтожен весь флот На Чёрном море, все военные объекты в Крыму - открыто. Полумеры и победы на поле боя - не приведут к переменам. Нужно чтобы горела Москва и крупные города ...
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15.11.2022 17:20 Відповісти
 
 