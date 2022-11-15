Окупанти вдарили ракетами по Кіровоградщині, - ОВА
Окупанти вдарили ракетами по Кіровоградщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає. Наполягаю! Всім бути в укриттях! Третя хвиля ракет!", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зэлэный_Змий
показати весь коментар15.11.2022 17:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар15.11.2022 17:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Зэлэный_Змий
показати весь коментар15.11.2022 17:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виктор Пилецкий #544093
показати весь коментар15.11.2022 17:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль