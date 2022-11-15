Окупанти вдарили ракетами по Кіровоградщині, - ОВА

Окупанти вдарили ракетами по Кіровоградщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає. Наполягаю! Всім бути в укриттях! Третя хвиля ракет!", - йдеться у повідомленні.

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