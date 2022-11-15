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Новини Війна
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Ворог продовжує обстрілювати Київщину, запроваджено екстрені відключення світла, - ОВА

ракета

Ворог обстрілює Київщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ. 

"Київщина! Ворог продовжує обстрілювати область. Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях! В регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині працює ППО, є збиті об’єкти, - ОВА (оновлено)

Автор: 

Київська область (4081) обстріл (28993) ракети (4051) Кулеба Олексій (187)


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Доки це триватиме на території України,нащо нам такий "не на часі" презедент?
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15.11.2022 16:55 Відповісти
Ну ти от не гумовий нацюцюрник
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15.11.2022 16:58 Відповісти
и в эти ужасные минуты, когда вся Украина под ракетным массированным ударом, когда один за другим "падают" объекты инфраструктуры (электрические), когда начинает пропадать или уже пропал свет... как бы было важно, чтобы миру было известно это.... нашефсё лишило аккредитации CNN та Skynews.... которые первыми сообщали закордонью всю правду про нашу войну...
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15.11.2022 16:55 Відповісти
 
 