Ворог продовжує обстрілювати Київщину, запроваджено екстрені відключення світла, - ОВА
Ворог обстрілює Київщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Ворог продовжує обстрілювати область. Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях! В регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики", - зазначив він.
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Влад Казарецький
показати весь коментар15.11.2022 16:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дмитро Малярець
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Вася Шевченко #371210
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