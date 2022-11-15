Ворог продовжує обстрілювати Київщину, запроваджено екстрені відключення світла, - ОВА

Ворог обстрілює Київщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Ворог продовжує обстрілювати область. Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях! В регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики", - зазначив він.

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