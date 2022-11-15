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Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Полтавской области, - ОВА

ракета,рф,ракети

Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавщины.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прилет" в Кременчугском районе. Объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

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Кременчуг (354) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1177)


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Чем нация руzких нелюдей путлера отличается от нацистов гитлера?
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15.11.2022 16:50 Ответить
Як чим? В 100 разів гірше !!!
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15.11.2022 16:51 Ответить
Кацапів тягатимуть за задні ноги по червоній площі за броньовиком.
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15.11.2022 16:54 Ответить
Нажаль ми розуміємо їхню мову.
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15.11.2022 20:11 Ответить
 
 