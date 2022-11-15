Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Полтавской области, - ОВА
Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавщины.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Прилет" в Кременчугском районе. Объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
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Petrov Viktor
показать весь комментарий15.11.2022 16:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleh Bondarenko
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Петр Адонин
показать весь комментарий15.11.2022 16:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ivan Ivanov #437477
показать весь комментарий15.11.2022 20:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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