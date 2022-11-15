Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Полтавской области, - ОВА

Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавщины.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прилет" в Кременчугском районе. Объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

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