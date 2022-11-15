Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури на Полтавщині, - ОВА
Росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавщини.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Приліт" у Кременчуцькому районі. Об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
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Petrov Viktor
показати весь коментар15.11.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleh Bondarenko
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Петр Адонин
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Ivan Ivanov #437477
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