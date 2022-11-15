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Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури на Полтавщині, - ОВА

ракета,рф,ракети

Росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавщини.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Приліт" у Кременчуцькому районі. Об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Кременчук (297) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1133)


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Чем нация руzких нелюдей путлера отличается от нацистов гитлера?
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15.11.2022 16:50 Відповісти
Як чим? В 100 разів гірше !!!
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15.11.2022 16:51 Відповісти
Кацапів тягатимуть за задні ноги по червоній площі за броньовиком.
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15.11.2022 16:54 Відповісти
Нажаль ми розуміємо їхню мову.
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15.11.2022 20:11 Відповісти
 
 