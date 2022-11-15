Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури на Полтавщині, - ОВА

Росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавщини.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Приліт" у Кременчуцькому районі. Об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельниччині 2 прильоти, - ОВА