На Хмельниччині 2 прильоти, - ОВА
Окупанти завдали ракетних ударів по території Хмельниччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо 2 прильоти по Хмельницькій ТГ. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Зберігайте спокій та залишайтеся в укриттях", - зазначив він.
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Валерий Викторович #508978
показати весь коментар15.11.2022 16:35 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
я гражданин Украины
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Ан Мур
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