На Хмельниччині 2 прильоти, - ОВА

Окупанти завдали ракетних ударів по території Хмельниччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо 2 прильоти по Хмельницькій ТГ. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Зберігайте спокій та залишайтеся в укриттях", - зазначив він.

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