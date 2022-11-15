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На Хмельниччині 2 прильоти, - ОВА

ракета

Окупанти завдали ракетних ударів по території Хмельниччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо 2 прильоти по Хмельницькій ТГ. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Зберігайте спокій та залишайтеся в укриттях", - зазначив він.

Також читайте: Ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному, - мер Третяк

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обстріл (28993) ракети (4051) Хмельницька область (975)


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не на часі, дороги , дороги, дороги.
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15.11.2022 16:35 Відповісти
це кацапня "положила" на G19-ть...- що, слабо "положити" на кацапню...
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15.11.2022 16:35 Відповісти
добре попали. Північна частина області, і північна частина облцентру після прильоту - без світла. Появилось в 2:00. Інет відновився, як бачите.
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16.11.2022 02:45 Відповісти
 
 