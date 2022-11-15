На Хмельнитчине 2 прилета, - ОВА
Оккупанты нанесли ракетные удары по территории Хмельнитчины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
" 2 прилета по Хмельницкой ТГ. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях", - отметил он.
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Валерий Викторович #508978
показать весь комментарий15.11.2022 16:35 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
я гражданин Украины
показать весь комментарий15.11.2022 16:35 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий16.11.2022 02:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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