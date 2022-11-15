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Новости Война
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На Хмельнитчине 2 прилета, - ОВА

ракета

Оккупанты нанесли ракетные удары по территории Хмельнитчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

" 2 прилета по Хмельницкой ТГ. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в г. Ривне, - мэр Третяк

обстрел (27672) ракеты (3596) Хмельницкая область (955)


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не на часі, дороги , дороги, дороги.
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15.11.2022 16:35 Ответить
це кацапня "положила" на G19-ть...- що, слабо "положити" на кацапню...
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15.11.2022 16:35 Ответить
добре попали. Північна частина області, і північна частина облцентру після прильоту - без світла. Появилось в 2:00. Інет відновився, як бачите.
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16.11.2022 02:45 Ответить
 
 