На Хмельнитчине 2 прилета, - ОВА

Оккупанты нанесли ракетные удары по территории Хмельнитчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

" 2 прилета по Хмельницкой ТГ. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях", - отметил он.

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