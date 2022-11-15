Збиття ворожої ракети на Київщині. ВIДЕО
Момент збиття російської ракети в Київській області опублікував начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну роботу сил ППО Нєбитов опублікував на своїй сторінці у соцмережі.
"Збиття ворожої ракети на Київщині. Дякуємо силам ППО за блискучу роботу. Ворог не зупиняється і продовжує атакувати. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває", - пише у коментарі Нєбитов.
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