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Збиття ворожої ракети на Київщині. ВIДЕО

Момент збиття російської ракети в Київській області опублікував начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну роботу сил ППО Нєбитов опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

"Збиття ворожої ракети на Київщині. Дякуємо силам ППО за блискучу роботу. Ворог не зупиняється і продовжує атакувати. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває", - пише у коментарі Нєбитов.

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Автор: 

крилаті ракети (1079) атака (363)


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хтось чітко сказав що будуть ракетні удари.
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15.11.2022 17:00 Відповісти
Цікаво егеж?
РФ може завдати масованого удару по Україні під час проведення саміту G20, - Повітряні сили Джерело:
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15.11.2022 17:04 Відповісти
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15.11.2022 18:05 Відповісти
То у нас писали что бОльшая часть ракет сбивается, а тут похоже сплошные попадания. Интересно, закончились ресурсы у нашего ПВО? Ракет больше не поставляют?
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15.11.2022 19:01 Відповісти
йди корми дніпровських раків!
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15.11.2022 21:28 Відповісти
 
 