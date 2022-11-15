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Новости Война
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90% Тернопольской области остались без электропитания

электричество,энергетика

В Тернопольской области из-за вражеских обстрелов 90% территории осталось без электроснабжения.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время 90% Тернопольской области без электропитания. "Укрэнерго" сообщило, что по всей территории Украины введены аварийные отключения света. Подготовьте павербанки и другие источники питания", - написал Труш.

По информации мэра Тернополя Сергея Надала, в городе перебои с электроэнергией, из-за чего может исчезнуть мобильная связь. "Укрэнерго" вводит экстренные отключения света.

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Из-за отсутствия электроэнергии не работают насосные станции "Тернопольводоканала". Надал призвал сделать запасы на колонках-качалках.

"Из-за обстрелов поражены объекты, производящие и снабжающие электроэнергию в Тернополь. Поэтому нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и прочее. Я призываю и прошу вас, будьте осторожны. Пешеходы, не выбегайте на дорогу. Водители, притормаживайте перед пешеходным переходом. Будьте очень внимательны друг к другу", - говорит Надал.

Из-за отсутствия электроэнергии в части города не работает система оповещения о воздушной тревоге.

Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине около 100 ракет, прежде всего Х-101 и Х-555. Основные цели – объекты инфраструктуры. Оккупанты превзошли 10 октября. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.

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Автор: 

обстрел (27672) Тарифы на электроэнергию (2173) Надал Сергей (37) Труш Владимир (19) Тернопольская область (738)


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15.11.2022 19:13 Ответить
Телемарафон все сбил...ЗеЛенин рулит...
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15.11.2022 20:00 Ответить
Укрэнерго, а сколько в штате у тебя кацапо-фсб-агентов?
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15.11.2022 20:21 Ответить
 
 