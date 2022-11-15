Над Киевом сбиты три российские ракеты, от обломков одной из них погиб человек, – ГСЧС. ВИДЕО
Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом во вторник три ракеты, в результате падения одной из них погибла женщина.
Об этом сообщил пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Киеве Александр Макушев, передает Цензор.НЕТ.
"В целом в Киеве было зафиксировано падение ракет в трех местах. Две ракеты были сбиты в Печерском районе Киева. Одну из них там, где мы сейчас находимся, здесь погибла женщина. Вторая ракета также попала в жилой многоэтажный дом, но там никто не пострадал. Третья ракета была сбита в Оболонском районе Киева, она упала на территорию недостроенного завода", - сказал Макушев.
Видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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But even with out USA help Ukrainian will be fight. So you completely wrong.
P. S. путин-***** (putin -******).
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Кацап - раб *********** на швабре (translate your self this).
*****&РФ&Кацап - ПНХ (******&russia &kacup- go fu#k they self).
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Крысеныш всех победил ..многоходовочка такая от Дохлятины рабZeи...💀💀💀🦍🦍🦍