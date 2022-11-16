Дуда и Зеленский проводят срочный телефонный разговор
Президент Польши Анджей Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский проводят срочный телефонный разговор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Канцелярии президента Польши.
Trwa rozmowa Prezydentów @AndrzejDuda i @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/opXQutMEGS— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022
До этого Дуда говорил с президентом США Байденом и генсеком НАТО Столтенбергом.
Дуда созывает заседание СНБО 16 ноября, как сообщил глава его администрации Шрот.
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+11 Алекс Мышкевич
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+10 Ruslan Kostiuk
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+7 Джон КРОУТЕР #504651
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Богдан до останнього часу тягнув із московією, бо вважав за краще бути частиною федеративної Польщі
Чи може про Гадяцький договір нагадати?
Час Україні та Польщі утворювати конфедеративну Річ Посполиту (Республіку) для захисту від Московії.
Разом та ще й з ЯО ми будемо немереможні
А ще й багато держав Центральної Європи забажають вступити в цю державу замість НАТО
давай єщьо! 😂
а дорога з загогулинами
Зараз ми "чомусь" воюємо не з поляками, а з кацапам.
Із нашою спільною історією з поляками ми разом із ними розберемось, а з кацапами - ніколи!
За моє знання історії ні тобі, ні Свєті Лошаді переживати не варто 😊
"Най між люди буде слава
Що крізь шаблю маєм права.." 😁
Гетьман Іван Мазепа
Інтеграція до ЄС та НАТО прописані в Конституції України, а тісніші стосунки між Україною та Польщею обговорюються президентами наших країн
Чи ЗЄ-лєнський теж держ зрадник? 😂
Конфедерація із спільним командуванням арміями держав- учасниць, та єдиним економічним простором
Вовлечение Польши в отражение атак кацапстана изменит баланс сил.
Польша страна НАТО и это значит будут подключаться и другие страны.
Что бы не принял завтра Собез-
«Аннушка уже пролила масло...»
Следи внимательно за событиями, заленый.
Будет много интересного для кацапстана...
Навіть не буду нічого дибілу відписувати