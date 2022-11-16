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Дуда и Зеленский проводят срочный телефонный разговор

Президент Польши Анджей Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский проводят срочный телефонный разговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Канцелярии президента Польши.

Trwa rozmowa Prezydentów @AndrzejDuda i @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/opXQutMEGS

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022

Также смотрите: Зеленский поздравил Польшу с Днем Независимости. ВИДЕО

До этого Дуда говорил с президентом США Байденом и генсеком НАТО Столтенбергом.

Дуда созывает заседание СНБО 16 ноября, как сообщил глава его администрации Шрот.

Польша (8497) Украина (45003) Дуда Анджей (762)


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Топ комментарии
+11
Пора вводити Військо Польське в Україну для захисту Речі Посполитої-2 - спільної держави Польщі, України та Литви
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16.11.2022 00:13
+10
Не треба нам ніякого війська польського, погано ти історію знаєш
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16.11.2022 00:21
+7
Просто пускай поднимут истребители и разебошут ******** беларусь!
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16.11.2022 00:28
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Пора вводити Військо Польське в Україну для захисту Речі Посполитої-2 - спільної держави Польщі, України та Литви
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16.11.2022 00:13 Ответить
В 1920 УНР помогло защитить Варшаву....
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16.11.2022 00:15 Ответить
Не треба нам ніякого війська польського, погано ти історію знаєш
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16.11.2022 00:21 Ответить
Краще за тебе!

Богдан до останнього часу тягнув із московією, бо вважав за краще бути частиною федеративної Польщі

Чи може про Гадяцький договір нагадати?

Час Україні та Польщі утворювати конфедеративну Річ Посполиту (Республіку) для захисту від Московії.
Разом та ще й з ЯО ми будемо немереможні

А ще й багато держав Центральної Європи забажають вступити в цю державу замість НАТО
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16.11.2022 00:36 Ответить
нам это кому?
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16.11.2022 00:36 Ответить
Московським підданим Польської корони, бо цар московський був королевич Сигизмунд 😁
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16.11.2022 01:00 Ответить
угу а потім Польщу три разя дєрябнули і що нах нам цей союз "голих і обдертих" ще раз поясню треба рватись до союзу з лідерами,а поляки тут явно не перші.говорити очевидні речі може і буба квартальний,а впливати на світ все таки можуть США та НАТО в ЦІЛОМУ,а ваше "мєстячкове нато" то така сама мертвонароджана абортна срань як і ГУАМ
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16.11.2022 01:51 Ответить
Масковскіє історіческіє частушкі

давай єщьо! 😂
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16.11.2022 02:05 Ответить
ясно в польщу не ділили,і гуам тіпа щось там рішав,ага ага апроснись бо ти обісрався,а по темі довбику є щось бо бачу ти б і полякіа ліг тільки по "братськи" звідки ви такі раби лізете,що не можна просто як добрі сусіди жити,ні ***** це виродочне "братскіє-нароти",**** коли ви рагулі зрозумієте,що в України повинні бути вічні інтереси.а не вічне бажання всім подобатись...
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16.11.2022 02:10 Ответить
я бачу тут все таки історію знають тільки з третього розділу Речі,а чого не згадати чим поляки промишляли в 15-17 столітті на території Ураїни? або чого поляки раптом згадали про "Волинську різню" скромно замовчавши про "подвиги" армії крайової,що вас все тягне під когось лягти?
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16.11.2022 01:48 Ответить
"Історія это вам, батенька не Невский проспект...." (В.И. Ленин),
а дорога з загогулинами

Зараз ми "чомусь" воюємо не з поляками, а з кацапам.
Із нашою спільною історією з поляками ми разом із ними розберемось, а з кацапами - ніколи!

За моє знання історії ні тобі, ні Свєті Лошаді переживати не варто 😊
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16.11.2022 01:57 Ответить
угу а то напевно не моравецький недавно з гімном мішав УПА,то що заради пермоги треба прям всіма своїми ідеалами пожертвувати,стати ще одним бидлом безродним,як і кацапи? тому нах пішов раб, нагадати як поляки піднялись в 90ті? а вони тупо НАЙОБУВАЛИ простих постсовків з України,економічне диво Польщів,це праця українських заробітчан за копійки,а ти далі тут втирай про офігенну спільну українсько-польську історію,як там, довго поляки добро памятали за 1920 рік,що почали полонізацію,видно так ******* "дружили" що Бандера їх за ту дружбу трохи макнув,чи такого теж не було в твоїм "маня-мірку"? не треба лізти в сраку коли тебе не просять,щось зі сторони Польщі такого трешу не звучить,на відміну від тебе, там хоч з головою дружать,і кличуть Україну до НАТО та ЄС,а знаєш чому,тому що економічно Польща уже намертво вплетена в європейську економіку і безпеку.і цю хрінь про тіпа міні-нато їм самим нафіг не треба.
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16.11.2022 02:06 Ответить
пропольський колаборант.
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16.11.2022 00:26 Ответить
Перший Громадянин Речі Посполитої 2 😁
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16.11.2022 00:38 Ответить
ти думаєш ти кращий проросійських рабів московії?
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16.11.2022 00:43 Ответить
Та напевно, бо

"Най між люди буде слава

Що крізь шаблю маєм права.." 😁
Гетьман Іван Мазепа
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16.11.2022 01:03 Ответить
таке саме антиукраїнське ніщо. Будеш теж українців за Польшу нищити?
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16.11.2022 01:08 Ответить
Свєта Конь була ще та кацапська Лошадь 😂
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16.11.2022 01:18 Ответить
українофоб тебе чекає. Відповідальність за ст. 109 Кримінального кодексу України.
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16.11.2022 01:28 Ответить
Свєта ти про що?

Інтеграція до ЄС та НАТО прописані в Конституції України, а тісніші стосунки між Україною та Польщею обговорюються президентами наших країн

Чи ЗЄ-лєнський теж держ зрадник? 😂
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16.11.2022 01:40 Ответить
не буде тої срані пердолитої,буде Україна в НАТО а цю хню собі у сраку всунь
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16.11.2022 01:52 Ответить
Дивлячись на яких умовах 🙁
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16.11.2022 00:41 Ответить
Річ Посполита 2 -
Конфедерація із спільним командуванням арміями держав- учасниць, та єдиним економічним простором
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16.11.2022 01:07 Ответить
ага ага я бачу ти такий самий трошки ************* як і дугін з його "славянофільством"...
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16.11.2022 01:53 Ответить
Польша подключается? Достоинство стоит дорого.
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16.11.2022 00:14 Ответить
Надеюсь о совместном нанесении удара по войскам РФ
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16.11.2022 00:22 Ответить
Разом до перемоги.

Вовлечение Польши в отражение атак кацапстана изменит баланс сил.

Польша страна НАТО и это значит будут подключаться и другие страны.
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16.11.2022 00:23 Ответить
Польша в НАТО значит ответ должно дать НАТО (или не дать). может там про полякам приличное дадут, авиацию в лучшем случае. до массового уничтожения ракетных\авиационных баз кацапстана пока далеко, имхо.
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16.11.2022 01:05 Ответить
ніхто нікуди не підключається видихайте,ніхто члену НАТО не дасть влізти у чужий конфлікт
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16.11.2022 01:54 Ответить
Маятник начал движение...

Что бы не принял завтра Собез-
«Аннушка уже пролила масло...»
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16.11.2022 00:25 Ответить
Прикол в тому що далі піздєжа нічого не зайде. Зараз рашка вкине 100500 теорій, почнуть розбиратися і все. Стурбованість, занепокоєність і взагалі то кукурузник впав.
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16.11.2022 00:27 Ответить
тим більше, думаю так москва шантажує захід, втягуванням у війну. Вони цього не хочуть, тому намагаються змусити Україну почати капітуляцію.
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16.11.2022 00:40 Ответить
Просто пускай поднимут истребители и разебошут ******** беларусь!
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16.11.2022 00:28 Ответить
Дуда знайшов до кого дзвонити...
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16.11.2022 00:29 Ответить
Дуда нормальный президент.
Следи внимательно за событиями, заленый.

Будет много интересного для кацапстана...
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16.11.2022 00:43 Ответить
Дуда - нормальний. А Зєля?
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16.11.2022 00:48 Ответить
Анджей Дуда? Дивно. Чому не Андрій Дуда. У випадку з «Володимиром Путиним» це працює
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16.11.2022 00:39 Ответить
Ви праві, московські імена не треба перекладати на український лад, а говорити як є: міхаіл, татьяна, дмітрій, пьотр, канстантін, їкатіріна і т.д.
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16.11.2022 01:07 Ответить
... буйло 😂
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16.11.2022 01:08 Ответить
президент и кловун проводять термінову телефонну розмову
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16.11.2022 00:41 Ответить
Было бы странно если б он позвонил тому, кто трезвым никогда не бывает.
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16.11.2022 00:51 Ответить
Так медведев його заблокував нещодавно..
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16.11.2022 01:52 Ответить
Якщо людина довбо*об, то вiйсковий стан це не вiдмiнить...
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16.11.2022 01:49 Ответить
ой ой сказала польська квак квак .а нем хоче пан за мімалку в 150 долярів порозгрібати завали які мали б русняві розгрібати.приїдь покажи як ти в сраку цьомаєш бубу
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16.11.2022 01:57 Ответить
Тебе взагалі звати ghfhg jhjh

Навіть не буду нічого дибілу відписувати
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16.11.2022 01:59 Ответить
Рузькие боты и малоросские боты всегда пишут коменты с матами, правда Ihor Kychak? Вы и мышлением от рашистов не отличаетесь, Зе вам брешет каждый день, Украину грабит а вы призываетете на него молиться, один в один как на рассии
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16.11.2022 08:21 Ответить
то що рагулику поїдеш за 150 долярів розгрібати завали чи ПАН не до того?
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16.11.2022 02:11 Ответить
 
 