Дуда і Зеленський проводять термінову телефонну розмову

Президент Польщі Анджей Дуда і Президент України Володимир Зеленський проводять термінову телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Канцелярії президента Польщі.

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До цього Дуда говорив з президентом США Байденом і генсеком НАТО Столтенбергом.

Дуда скликає засідання РНБО 16 листопада, як повідомив голова його адміністрації Шрот.