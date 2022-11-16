Дуда і Зеленський проводять термінову телефонну розмову
Президент Польщі Анджей Дуда і Президент України Володимир Зеленський проводять термінову телефонну розмову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Канцелярії президента Польщі.
Trwa rozmowa Prezydentów @AndrzejDuda i @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/opXQutMEGS— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022
До цього Дуда говорив з президентом США Байденом і генсеком НАТО Столтенбергом.
Дуда скликає засідання РНБО 16 листопада, як повідомив голова його адміністрації Шрот.
Топ коментарі
+11 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.11.2022 00:13 Посилання
+10 Ruslan Kostiuk
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+7 Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар16.11.2022 00:28 Посилання
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Богдан до останнього часу тягнув із московією, бо вважав за краще бути частиною федеративної Польщі
Чи може про Гадяцький договір нагадати?
Час Україні та Польщі утворювати конфедеративну Річ Посполиту (Республіку) для захисту від Московії.
Разом та ще й з ЯО ми будемо немереможні
А ще й багато держав Центральної Європи забажають вступити в цю державу замість НАТО
давай єщьо! 😂
а дорога з загогулинами
Зараз ми "чомусь" воюємо не з поляками, а з кацапам.
Із нашою спільною історією з поляками ми разом із ними розберемось, а з кацапами - ніколи!
За моє знання історії ні тобі, ні Свєті Лошаді переживати не варто 😊
"Най між люди буде слава
Що крізь шаблю маєм права.." 😁
Гетьман Іван Мазепа
Інтеграція до ЄС та НАТО прописані в Конституції України, а тісніші стосунки між Україною та Польщею обговорюються президентами наших країн
Чи ЗЄ-лєнський теж держ зрадник? 😂
Конфедерація із спільним командуванням арміями держав- учасниць, та єдиним економічним простором
Вовлечение Польши в отражение атак кацапстана изменит баланс сил.
Польша страна НАТО и это значит будут подключаться и другие страны.
Что бы не принял завтра Собез-
«Аннушка уже пролила масло...»
Следи внимательно за событиями, заленый.
Будет много интересного для кацапстана...
Навіть не буду нічого дибілу відписувати