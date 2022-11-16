УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11784 відвідувача онлайн
Новини
8 792 51

Дуда і Зеленський проводять термінову телефонну розмову

Президент Польщі Анджей Дуда і Президент України Володимир Зеленський проводять термінову телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Канцелярії президента Польщі.

Trwa rozmowa Prezydentów @AndrzejDuda i @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/opXQutMEGS

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022

Також читайте: Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки

До цього Дуда говорив з президентом США Байденом і генсеком НАТО Столтенбергом.

Дуда скликає засідання РНБО 16 листопада, як повідомив голова його адміністрації Шрот.

Автор: 

Польща (8612) Україна (5950) Дуда Анджей (778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Пора вводити Військо Польське в Україну для захисту Речі Посполитої-2 - спільної держави Польщі, України та Литви
показати весь коментар
16.11.2022 00:13
+10
Не треба нам ніякого війська польського, погано ти історію знаєш
показати весь коментар
16.11.2022 00:21
+7
Просто пускай поднимут истребители и разебошут ******** беларусь!
показати весь коментар
16.11.2022 00:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора вводити Військо Польське в Україну для захисту Речі Посполитої-2 - спільної держави Польщі, України та Литви
показати весь коментар
16.11.2022 00:13 Відповісти
В 1920 УНР помогло защитить Варшаву....
показати весь коментар
16.11.2022 00:15 Відповісти
Не треба нам ніякого війська польського, погано ти історію знаєш
показати весь коментар
16.11.2022 00:21 Відповісти
Краще за тебе!

Богдан до останнього часу тягнув із московією, бо вважав за краще бути частиною федеративної Польщі

Чи може про Гадяцький договір нагадати?

Час Україні та Польщі утворювати конфедеративну Річ Посполиту (Республіку) для захисту від Московії.
Разом та ще й з ЯО ми будемо немереможні

А ще й багато держав Центральної Європи забажають вступити в цю державу замість НАТО
показати весь коментар
16.11.2022 00:36 Відповісти
нам это кому?
показати весь коментар
16.11.2022 00:36 Відповісти
Московським підданим Польської корони, бо цар московський був королевич Сигизмунд 😁
показати весь коментар
16.11.2022 01:00 Відповісти
угу а потім Польщу три разя дєрябнули і що нах нам цей союз "голих і обдертих" ще раз поясню треба рватись до союзу з лідерами,а поляки тут явно не перші.говорити очевидні речі може і буба квартальний,а впливати на світ все таки можуть США та НАТО в ЦІЛОМУ,а ваше "мєстячкове нато" то така сама мертвонароджана абортна срань як і ГУАМ
показати весь коментар
16.11.2022 01:51 Відповісти
Масковскіє історіческіє частушкі

давай єщьо! 😂
показати весь коментар
16.11.2022 02:05 Відповісти
ясно в польщу не ділили,і гуам тіпа щось там рішав,ага ага апроснись бо ти обісрався,а по темі довбику є щось бо бачу ти б і полякіа ліг тільки по "братськи" звідки ви такі раби лізете,що не можна просто як добрі сусіди жити,ні ***** це виродочне "братскіє-нароти",**** коли ви рагулі зрозумієте,що в України повинні бути вічні інтереси.а не вічне бажання всім подобатись...
показати весь коментар
16.11.2022 02:10 Відповісти
я бачу тут все таки історію знають тільки з третього розділу Речі,а чого не згадати чим поляки промишляли в 15-17 столітті на території Ураїни? або чого поляки раптом згадали про "Волинську різню" скромно замовчавши про "подвиги" армії крайової,що вас все тягне під когось лягти?
показати весь коментар
16.11.2022 01:48 Відповісти
"Історія это вам, батенька не Невский проспект...." (В.И. Ленин),
а дорога з загогулинами

Зараз ми "чомусь" воюємо не з поляками, а з кацапам.
Із нашою спільною історією з поляками ми разом із ними розберемось, а з кацапами - ніколи!

За моє знання історії ні тобі, ні Свєті Лошаді переживати не варто 😊
показати весь коментар
16.11.2022 01:57 Відповісти
угу а то напевно не моравецький недавно з гімном мішав УПА,то що заради пермоги треба прям всіма своїми ідеалами пожертвувати,стати ще одним бидлом безродним,як і кацапи? тому нах пішов раб, нагадати як поляки піднялись в 90ті? а вони тупо НАЙОБУВАЛИ простих постсовків з України,економічне диво Польщів,це праця українських заробітчан за копійки,а ти далі тут втирай про офігенну спільну українсько-польську історію,як там, довго поляки добро памятали за 1920 рік,що почали полонізацію,видно так ******* "дружили" що Бандера їх за ту дружбу трохи макнув,чи такого теж не було в твоїм "маня-мірку"? не треба лізти в сраку коли тебе не просять,щось зі сторони Польщі такого трешу не звучить,на відміну від тебе, там хоч з головою дружать,і кличуть Україну до НАТО та ЄС,а знаєш чому,тому що економічно Польща уже намертво вплетена в європейську економіку і безпеку.і цю хрінь про тіпа міні-нато їм самим нафіг не треба.
показати весь коментар
16.11.2022 02:06 Відповісти
пропольський колаборант.
показати весь коментар
16.11.2022 00:26 Відповісти
Перший Громадянин Речі Посполитої 2 😁
показати весь коментар
16.11.2022 00:38 Відповісти
ти думаєш ти кращий проросійських рабів московії?
показати весь коментар
16.11.2022 00:43 Відповісти
Та напевно, бо

"Най між люди буде слава

Що крізь шаблю маєм права.." 😁
Гетьман Іван Мазепа
показати весь коментар
16.11.2022 01:03 Відповісти
таке саме антиукраїнське ніщо. Будеш теж українців за Польшу нищити?
показати весь коментар
16.11.2022 01:08 Відповісти
Свєта Конь була ще та кацапська Лошадь 😂
показати весь коментар
16.11.2022 01:18 Відповісти
українофоб тебе чекає. Відповідальність за ст. 109 Кримінального кодексу України.
показати весь коментар
16.11.2022 01:28 Відповісти
Свєта ти про що?

Інтеграція до ЄС та НАТО прописані в Конституції України, а тісніші стосунки між Україною та Польщею обговорюються президентами наших країн

Чи ЗЄ-лєнський теж держ зрадник? 😂
показати весь коментар
16.11.2022 01:40 Відповісти
не буде тої срані пердолитої,буде Україна в НАТО а цю хню собі у сраку всунь
показати весь коментар
16.11.2022 01:52 Відповісти
Дивлячись на яких умовах 🙁
показати весь коментар
16.11.2022 00:41 Відповісти
Річ Посполита 2 -
Конфедерація із спільним командуванням арміями держав- учасниць, та єдиним економічним простором
показати весь коментар
16.11.2022 01:07 Відповісти
ага ага я бачу ти такий самий трошки ************* як і дугін з його "славянофільством"...
показати весь коментар
16.11.2022 01:53 Відповісти
Польша подключается? Достоинство стоит дорого.
показати весь коментар
16.11.2022 00:14 Відповісти
Надеюсь о совместном нанесении удара по войскам РФ
показати весь коментар
16.11.2022 00:22 Відповісти
Разом до перемоги.

Вовлечение Польши в отражение атак кацапстана изменит баланс сил.

Польша страна НАТО и это значит будут подключаться и другие страны.
показати весь коментар
16.11.2022 00:23 Відповісти
Польша в НАТО значит ответ должно дать НАТО (или не дать). может там про полякам приличное дадут, авиацию в лучшем случае. до массового уничтожения ракетных\авиационных баз кацапстана пока далеко, имхо.
показати весь коментар
16.11.2022 01:05 Відповісти
ніхто нікуди не підключається видихайте,ніхто члену НАТО не дасть влізти у чужий конфлікт
показати весь коментар
16.11.2022 01:54 Відповісти
Маятник начал движение...

Что бы не принял завтра Собез-
«Аннушка уже пролила масло...»
показати весь коментар
16.11.2022 00:25 Відповісти
Прикол в тому що далі піздєжа нічого не зайде. Зараз рашка вкине 100500 теорій, почнуть розбиратися і все. Стурбованість, занепокоєність і взагалі то кукурузник впав.
показати весь коментар
16.11.2022 00:27 Відповісти
тим більше, думаю так москва шантажує захід, втягуванням у війну. Вони цього не хочуть, тому намагаються змусити Україну почати капітуляцію.
показати весь коментар
16.11.2022 00:40 Відповісти
Просто пускай поднимут истребители и разебошут ******** беларусь!
показати весь коментар
16.11.2022 00:28 Відповісти
Дуда знайшов до кого дзвонити...
показати весь коментар
16.11.2022 00:29 Відповісти
Дуда нормальный президент.
Следи внимательно за событиями, заленый.

Будет много интересного для кацапстана...
показати весь коментар
16.11.2022 00:43 Відповісти
Дуда - нормальний. А Зєля?
показати весь коментар
16.11.2022 00:48 Відповісти
Анджей Дуда? Дивно. Чому не Андрій Дуда. У випадку з «Володимиром Путиним» це працює
показати весь коментар
16.11.2022 00:39 Відповісти
Ви праві, московські імена не треба перекладати на український лад, а говорити як є: міхаіл, татьяна, дмітрій, пьотр, канстантін, їкатіріна і т.д.
показати весь коментар
16.11.2022 01:07 Відповісти
... буйло 😂
показати весь коментар
16.11.2022 01:08 Відповісти
президент и кловун проводять термінову телефонну розмову
показати весь коментар
16.11.2022 00:41 Відповісти
Было бы странно если б он позвонил тому, кто трезвым никогда не бывает.
показати весь коментар
16.11.2022 00:51 Відповісти
Так медведев його заблокував нещодавно..
показати весь коментар
16.11.2022 01:52 Відповісти
Якщо людина довбо*об, то вiйсковий стан це не вiдмiнить...
показати весь коментар
16.11.2022 01:49 Відповісти
ой ой сказала польська квак квак .а нем хоче пан за мімалку в 150 долярів порозгрібати завали які мали б русняві розгрібати.приїдь покажи як ти в сраку цьомаєш бубу
показати весь коментар
16.11.2022 01:57 Відповісти
Тебе взагалі звати ghfhg jhjh

Навіть не буду нічого дибілу відписувати
показати весь коментар
16.11.2022 01:59 Відповісти
Рузькие боты и малоросские боты всегда пишут коменты с матами, правда Ihor Kychak? Вы и мышлением от рашистов не отличаетесь, Зе вам брешет каждый день, Украину грабит а вы призываетете на него молиться, один в один как на рассии
показати весь коментар
16.11.2022 08:21 Відповісти
то що рагулику поїдеш за 150 долярів розгрібати завали чи ПАН не до того?
показати весь коментар
16.11.2022 02:11 Відповісти
 
 