УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11537 відвідувачів онлайн
Новини
4 663 25

Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки

польща

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і американським візаві Джо Байденом у зв’язку з вибухами біля кордону з Україною, які могло спричинити падіння російських ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Столтенберг у Twitter за підсумками розмови, НАТО стежить за ситуацією і члени Альянсу проводять тісні консультації. "Важливо, щоб усі факти були встановлені", – наголосив він.

Канцелярія польського президента за підсумками розмови зазначила, що Варшава верифікує обґрунтованість застосування статті 4 Договору про НАТО".

Також читайте: НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Важливо, щоб усі факти були встановлені, - Столтенберг

Там також повідомили про розмову Дуди з Байденом, але поки що її подробиць у відкритому доступі немає.

Пізніше канцелярія президента Польщі повідомила про його рішення скликати на 12:00 в середу засідання Ради національної безпеки.

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Також читайте: НАТО має надати Україні сучасні винищувачі та ППО, яка збиватиме всі російські ракети, - Кулеба щодо вибухів в Польщі

Автор: 

Байден Джо (2892) крилаті ракети (1076) НАТО (6509) Польща (8612) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
***...у мене в голові не вкладається..стільки країн...стільки зброї...ціле нах..НАТО і з гопником не взмозі справитись бо він шантажує ядерною зброєю...ну кіздєц якийсь
показати весь коментар
16.11.2022 00:06
+11
викликайте папу римського з кадилом--нехай мироточить...тьфу умиротворює
показати весь коментар
16.11.2022 00:08
+5
Всі стараються відсидітись, "а вдруг не коснеця", вдруг українцями подавляться. Вон Ердоган в НАТО, а з бункерним взагалі дружбу завів. Скоро ми ще й винні будемо "на расєю напалі".
показати весь коментар
16.11.2022 00:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отета в Польщі тракторів з причепами... росіянській ракеті нема де безпечно впасти
показати весь коментар
16.11.2022 00:06 Відповісти
Почему-то случайно упало не на мадяр.
показати весь коментар
16.11.2022 00:06 Відповісти
***...у мене в голові не вкладається..стільки країн...стільки зброї...ціле нах..НАТО і з гопником не взмозі справитись бо він шантажує ядерною зброєю...ну кіздєц якийсь
показати весь коментар
16.11.2022 00:06 Відповісти
Всі стараються відсидітись, "а вдруг не коснеця", вдруг українцями подавляться. Вон Ердоган в НАТО, а з бункерним взагалі дружбу завів. Скоро ми ще й винні будемо "на расєю напалі".
показати весь коментар
16.11.2022 00:15 Відповісти
А де ППО НАТО?
показати весь коментар
16.11.2022 00:07 Відповісти
Сладко спали. У них ведь с 8 до 15 рабочий день. А в нерабочее время они не стреляют
показати весь коментар
16.11.2022 00:11 Відповісти
викликайте папу римського з кадилом--нехай мироточить...тьфу умиротворює
показати весь коментар
16.11.2022 00:08 Відповісти
Он не приедет, оказался запутинец 😁😁
показати весь коментар
16.11.2022 00:11 Відповісти
а от попади обидві ракети в дві кірхи, от папіка б послухать.
показати весь коментар
16.11.2022 00:18 Відповісти
Кірхи це у німецьких протестантів. У поляків костели.
показати весь коментар
16.11.2022 07:45 Відповісти
"Важливо, щоб усі факти були встановлені оооо...правильно...папірцями їх ...папірцями проти ракет....поки рашка ще раз не в***бе
показати весь коментар
16.11.2022 00:10 Відповісти
Пане Анджей, пора !
показати весь коментар
16.11.2022 00:10 Відповісти
А гавнесті інтернешнл що кажуть? А міжнародний червоний хрест? ООН буде якось реагувати, окрім почухування місця, де повинні бути яйця?
показати весь коментар
16.11.2022 00:13 Відповісти
Це момент істини для НАТО, це цілеспрямований удар для того щоб відволікти увагу від удару по критичній інфраструктурі нашої держави та промацати рішучість заходу. Логічно було б зараз втопити кацапський чорноморський флот і все що рухається в Криму, але є Німеччина, Франція та особливо Угорщина які такі ініціативи заблокують.
показати весь коментар
16.11.2022 00:14 Відповісти
А Ердоган що скаже?
показати весь коментар
16.11.2022 00:17 Відповісти
"Нуна зирнавой калидор"...
показати весь коментар
16.11.2022 01:37 Відповісти
Польша это на тормозах не спустит даже при пассивности НАТО.

Свое слово ещё не сказала Великобритания, Канада, страны Балтии и др.
Будет сформирован реальный союз отпора Русскому агрессору даже без института НАТО.

Разом до Перемоги!
Unaired we stand
показати весь коментар
16.11.2022 00:16 Відповісти
Не спустить так само, як не спустила вбивство своїх керівників під Смолєнском?
показати весь коментар
16.11.2022 00:23 Відповісти
....
United we stand.
показати весь коментар
16.11.2022 00:17 Відповісти
Вот это правильно. Обговорить.
Руские убили самолет президента Качинского со всей элитой. Обговорюйте дальше.
показати весь коментар
16.11.2022 00:23 Відповісти
Впізнаю журналістський стиль інформаційної помийки УП/ЄП:

-- роzійська ракета впала не "біля кордону з Україною" --- а таки в Польщі!

-- "вибухи могло спричинити"? -- так вони ВЖЕ спричинилися, 2 загиблих.
показати весь коментар
16.11.2022 00:23 Відповісти
Був портал УП, неофіційно Унітаз Притули, став сортиром Томаша Фіали.
показати весь коментар
16.11.2022 07:48 Відповісти
Мені особисто дуже хотілося б, щоб НАТО встало й дало кацапам кизди. Але шось мені підказує, шо зараз вони зберуть комісію, будуть півтора роки збирати і вивчати уламки, потім подадуть на кацапів в суд, а ті будуть розказувати як іспанській діспетчер бачив жовтоблакитний су-25, який заходив із тропосфери.
показати весь коментар
16.11.2022 00:28 Відповісти
Чогось нi Ната, а Украi'на збила парашинський мiссiль на Польщу. ЗСУ вже бравiшi за нату.
показати весь коментар
16.11.2022 00:57 Відповісти
 
 