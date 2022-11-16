Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки
Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і американським візаві Джо Байденом у зв’язку з вибухами біля кордону з Україною, які могло спричинити падіння російських ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Як повідомив Столтенберг у Twitter за підсумками розмови, НАТО стежить за ситуацією і члени Альянсу проводять тісні консультації. "Важливо, щоб усі факти були встановлені", – наголосив він.
Канцелярія польського президента за підсумками розмови зазначила, що Варшава верифікує обґрунтованість застосування статті 4 Договору про НАТО".
Там також повідомили про розмову Дуди з Байденом, але поки що її подробиць у відкритому доступі немає.
Пізніше канцелярія президента Польщі повідомила про його рішення скликати на 12:00 в середу засідання Ради національної безпеки.
Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.
США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
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Свое слово ещё не сказала Великобритания, Канада, страны Балтии и др.
Будет сформирован реальный союз отпора Русскому агрессору даже без института НАТО.
Разом до Перемоги!
Unaired we stand
United we stand.
Руские убили самолет президента Качинского со всей элитой. Обговорюйте дальше.
-- роzійська ракета впала не "біля кордону з Україною" --- а таки в Польщі!
-- "вибухи могло спричинити"? -- так вони ВЖЕ спричинилися, 2 загиблих.