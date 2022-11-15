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Новини
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Міноборони Чехії про падіння ракет РФ у Польщі: Ми всі сприймемо це як ескалацію конфлікту

чорнохова

Ймовірний ракетний удар Росії по Польщі в будь-якому разі нагнітає ескалацію конфлікту, навіть якщо він був помилковим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Denik N, про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова.

Чиновниця наголосила, що вона вважає інформацію про падіння російських ракет на території Польщі правдивою. Такі висновки вона зробила після розмови з начальником чеського Генштабу та керівником військової розвідки.

"Ми вважаємо доведеним, що ракети впали на територію Польщі. Зараз іде оцінка ситуації. У всякому разі, я вважаю це ескалацією ситуації, навіть якщо це була помилка. І навіть якщо це була провокація чи навмисне рішення, ми всі сприймемо це як ескалацію конфлікту", - заявила голова Міноборони Чехії.

Також читайте: У Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації"

Також Чернохова зазначила, що наразі з'ясовується питання про те, чи був цей удар навмисним, чи хибним.

"Зараз усі сторони намагаються швидко це розслідувати, зокрема з'ясувати тип ракет. Я не можу сказати більше зараз. У будь-якому випадку ми вважаємо доведеним, що ракети впали на територію Польщі, інакше начальник Генерального штабу та директор військової розвідки не повідомили б мені про це, не повідомили мені якусь дезінформацію. Вони вже поспілкувалися з колегами за кордоном", - додала міністр.

Автор: 

крилаті ракети (1076) Польща (8612) росія (65856) Чехія (1646)


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Топ коментарі
+9
У безхребетного НАТО є єдиний шлях вирішення:

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15.11.2022 23:21
+7
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZW2v19XUqGDrGYqYXrEP-IRhUFxZ2siEfosqVIp5fW5lytf3iSFYsYR4CxKBEfO4Zl-d_dU-n4xOMd_XLHPdPSOqTzifEHV49BSZIEgxpkSJb2SCWVjKZ1-kf_wvI2h44WYpjpOhEQJfDROJOUSgFEVG2S4PRCNBlJLGUNnMpfv3w6ZOIFzAgsFZ97RnEx1YExrrQ0JWGNnqhxets-Ufar9eW2bsRJ1cw38JonuQGrE7g&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02A1QD5NaCX7G6jRTZvPcRumWU4kFrbPAdytTADL2C7NAHgrB488NxFZswZRNnJKbRl?__cft__[0]=AZW2v19XUqGDrGYqYXrEP-IRhUFxZ2siEfosqVIp5fW5lytf3iSFYsYR4CxKBEfO4Zl-d_dU-n4xOMd_XLHPdPSOqTzifEHV49BSZIEgxpkSJb2SCWVjKZ1-kf_wvI2h44WYpjpOhEQJfDROJOUSgFEVG2S4PRCNBlJLGUNnMpfv3w6ZOIFzAgsFZ97RnEx1YExrrQ0JWGNnqhxets-Ufar9eW2bsRJ1cw38JonuQGrE7g&__tn__=%2CO%2CP-R 40 мин. ·

Офіційно? Тобто Захід таки твердо вирішив більше "дурочку не включать"?

(А то польські соцмережі вже встигли запустити невеселий дотеп - мовляв, згідно з заявою Столтенберга, в зв'язку з падінням російських ракет на територію Польщі Польщу на 24 години було виключено з НАТО...)

Але це польська травма історичного досвіду так гірко жартує. А цього разу буде інакше.

Світ завмер...

https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid02rRVBbSCo3UBPRyQy4k1fD8WPDWq6mutV25xLWa8SP8gHv682UBhHZcXk8VGHD7hrl?__cft__[0]=AZW2v19XUqGDrGYqYXrEP-IRhUFxZ2siEfosqVIp5fW5lytf3iSFYsYR4CxKBEfO4Zl-d_dU-n4xOMd_XLHPdPSOqTzifEHV49BSZIEgxpkSJb2SCWVjKZ1-kf_wvI2h44WYpjpOhEQJfDROJOUSgFEVG2S4PRCNBlJLGUNnMpfv3w6ZOIFzAgsFZ97RnEx1YExrrQ0JWGNnqhxets-Ufar9eW2bsRJ1cw38JonuQGrE7g&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid02rRVBbSCo3UBPRyQy4k1fD8WPDWq6mutV25xLWa8SP8gHv682UBhHZcXk8VGHD7hrl
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15.11.2022 23:19
+7
Починається... Зараз звернуть на те, що удар був "помилковим", а, отже, на перший раз треба "панять і прастіть".
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15.11.2022 23:24
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZW2v19XUqGDrGYqYXrEP-IRhUFxZ2siEfosqVIp5fW5lytf3iSFYsYR4CxKBEfO4Zl-d_dU-n4xOMd_XLHPdPSOqTzifEHV49BSZIEgxpkSJb2SCWVjKZ1-kf_wvI2h44WYpjpOhEQJfDROJOUSgFEVG2S4PRCNBlJLGUNnMpfv3w6ZOIFzAgsFZ97RnEx1YExrrQ0JWGNnqhxets-Ufar9eW2bsRJ1cw38JonuQGrE7g&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02A1QD5NaCX7G6jRTZvPcRumWU4kFrbPAdytTADL2C7NAHgrB488NxFZswZRNnJKbRl?__cft__[0]=AZW2v19XUqGDrGYqYXrEP-IRhUFxZ2siEfosqVIp5fW5lytf3iSFYsYR4CxKBEfO4Zl-d_dU-n4xOMd_XLHPdPSOqTzifEHV49BSZIEgxpkSJb2SCWVjKZ1-kf_wvI2h44WYpjpOhEQJfDROJOUSgFEVG2S4PRCNBlJLGUNnMpfv3w6ZOIFzAgsFZ97RnEx1YExrrQ0JWGNnqhxets-Ufar9eW2bsRJ1cw38JonuQGrE7g&__tn__=%2CO%2CP-R 40 мин. ·

Офіційно? Тобто Захід таки твердо вирішив більше "дурочку не включать"?

(А то польські соцмережі вже встигли запустити невеселий дотеп - мовляв, згідно з заявою Столтенберга, в зв'язку з падінням російських ракет на територію Польщі Польщу на 24 години було виключено з НАТО...)

Але це польська травма історичного досвіду так гірко жартує. А цього разу буде інакше.

Світ завмер...

https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid02rRVBbSCo3UBPRyQy4k1fD8WPDWq6mutV25xLWa8SP8gHv682UBhHZcXk8VGHD7hrl?__cft__[0]=AZW2v19XUqGDrGYqYXrEP-IRhUFxZ2siEfosqVIp5fW5lytf3iSFYsYR4CxKBEfO4Zl-d_dU-n4xOMd_XLHPdPSOqTzifEHV49BSZIEgxpkSJb2SCWVjKZ1-kf_wvI2h44WYpjpOhEQJfDROJOUSgFEVG2S4PRCNBlJLGUNnMpfv3w6ZOIFzAgsFZ97RnEx1YExrrQ0JWGNnqhxets-Ufar9eW2bsRJ1cw38JonuQGrE7g&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid02rRVBbSCo3UBPRyQy4k1fD8WPDWq6mutV25xLWa8SP8gHv682UBhHZcXk8VGHD7hrl
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15.11.2022 23:19 Відповісти
У безхребетного НАТО є єдиний шлях вирішення:

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15.11.2022 23:21 Відповісти
Все.
НАТО виключило Польшу з альянсу.
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15.11.2022 23:22 Відповісти
Сглотнут. Нет у них причандалов нужного калибра(((
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15.11.2022 23:24 Відповісти
Вони його встромили у дупу росії. Він зайнятий.
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15.11.2022 23:29 Відповісти
Починається... Зараз звернуть на те, що удар був "помилковим", а, отже, на перший раз треба "панять і прастіть".
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15.11.2022 23:24 Відповісти
Дочекаються. що й ядерка *помилково* залетить (не дай Боже)
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15.11.2022 23:50 Відповісти
Чому ніхто не пише,що в ці дні планувала наступ з білорусії. Іі випередили. Тепер всьо. Лукашенко сипе крохмаль під пахви бо сильно зіпрів
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15.11.2022 23:24 Відповісти
та поскорее они бы рыпнулись перемолотить этих инвалидов и решить вопрос со стороны беларуси навсегда
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15.11.2022 23:29 Відповісти
Та не може так бути! Дві ракети! Це пробна куля!
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15.11.2022 23:25 Відповісти
ЭТО ШАНС!

ШАНС ЗАКОНЧИТЬ ЭТУ ВОЙНУ!

ПОЛЬША ДОЛЖНА ИНИЦИИРОВАТЬ 5 СТАТЬЮ НАТО!

СЕЙЧАС ВСЁ В РУКАХ ПОЛЬШИ!
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15.11.2022 23:26 Відповісти
Досить жартів , тому що сьогодні не до жартів 😠
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15.11.2022 23:26 Відповісти
Удар не міг бути помилковим. росія сьогодні стріляла високоточними ракетами, і всі інші ракети попали точно в трансформаторні підстанції.
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15.11.2022 23:27 Відповісти
обісруться .. бо є карлови вари і то їхне фсьо... проходили вже
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15.11.2022 23:38 Відповісти
Яка б..дь оцінка, вже одразу мала бути пущена отвєтка по рашистам. Єрдоган не чекав- збив літак і все. А ці- соплі тягнуть, думають як в 1938 році вмити руки
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15.11.2022 23:46 Відповісти
Ескалація? А може це вже реальні осколки війни вас дістають?
Почухаєтесь?
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15.11.2022 23:52 Відповісти
Там чего-то несколько десятков стран удержались или против выплаты репарации Украине ***********, но "случайно" ракеты упали на одного из заклятых врагов **********. Не надо себя обманывать, просто отвечать соответственно.
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16.11.2022 00:20 Відповісти
Можно случайно в таком случае лупануть по **********.
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16.11.2022 00:22 Відповісти
 
 