Міноборони Чехії про падіння ракет РФ у Польщі: Ми всі сприймемо це як ескалацію конфлікту
Ймовірний ракетний удар Росії по Польщі в будь-якому разі нагнітає ескалацію конфлікту, навіть якщо він був помилковим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Denik N, про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова.
Чиновниця наголосила, що вона вважає інформацію про падіння російських ракет на території Польщі правдивою. Такі висновки вона зробила після розмови з начальником чеського Генштабу та керівником військової розвідки.
"Ми вважаємо доведеним, що ракети впали на територію Польщі. Зараз іде оцінка ситуації. У всякому разі, я вважаю це ескалацією ситуації, навіть якщо це була помилка. І навіть якщо це була провокація чи навмисне рішення, ми всі сприймемо це як ескалацію конфлікту", - заявила голова Міноборони Чехії.
Також Чернохова зазначила, що наразі з'ясовується питання про те, чи був цей удар навмисним, чи хибним.
"Зараз усі сторони намагаються швидко це розслідувати, зокрема з'ясувати тип ракет. Я не можу сказати більше зараз. У будь-якому випадку ми вважаємо доведеним, що ракети впали на територію Польщі, інакше начальник Генерального штабу та директор військової розвідки не повідомили б мені про це, не повідомили мені якусь дезінформацію. Вони вже поспілкувалися з колегами за кордоном", - додала міністр.
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Офіційно? Тобто Захід таки твердо вирішив більше "дурочку не включать"?
(А то польські соцмережі вже встигли запустити невеселий дотеп - мовляв, згідно з заявою Столтенберга, в зв'язку з падінням російських ракет на територію Польщі Польщу на 24 години було виключено з НАТО...)
Але це польська травма історичного досвіду так гірко жартує. А цього разу буде інакше.
Світ завмер...
https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid02rRVBbSCo3UBPRyQy4k1fD8WPDWq6mutV25xLWa8SP8gHv682UBhHZcXk8VGHD7hrl?__cft__[0]=AZW2v19XUqGDrGYqYXrEP-IRhUFxZ2siEfosqVIp5fW5lytf3iSFYsYR4CxKBEfO4Zl-d_dU-n4xOMd_XLHPdPSOqTzifEHV49BSZIEgxpkSJb2SCWVjKZ1-kf_wvI2h44WYpjpOhEQJfDROJOUSgFEVG2S4PRCNBlJLGUNnMpfv3w6ZOIFzAgsFZ97RnEx1YExrrQ0JWGNnqhxets-Ufar9eW2bsRJ1cw38JonuQGrE7g&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid02rRVBbSCo3UBPRyQy4k1fD8WPDWq6mutV25xLWa8SP8gHv682UBhHZcXk8VGHD7hrl
НАТО виключило Польшу з альянсу.
ШАНС ЗАКОНЧИТЬ ЭТУ ВОЙНУ!
ПОЛЬША ДОЛЖНА ИНИЦИИРОВАТЬ 5 СТАТЬЮ НАТО!
СЕЙЧАС ВСЁ В РУКАХ ПОЛЬШИ!
Почухаєтесь?