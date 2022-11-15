УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11663 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 126 21

У Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації"

ракета,польща

Інформацію про падіння російських ракет на територію Польщі прокоментували в Міноборони РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Збройні сили РФ нібито не завдавали ударів по цілях поблизу українсько-польського кордону, а уламки на опублікованих у ЗМІ фотографіях "не мають жодного стосунку до російських засобів ураження".

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. ФОТОрепортаж

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія та Україна.

Автор: 

Польща (8612) росія (65856) Міноборони рф (714)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Значит русня всралась на 200%
показати весь коментар
15.11.2022 23:16
+16
"Индекс Мосбиржи резко упал на фоне сообщений о взрыве ракет в Польше"
У них в штаны упало
показати весь коментар
15.11.2022 23:15
+11
😄
показати весь коментар
15.11.2022 23:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Индекс Мосбиржи резко упал на фоне сообщений о взрыве ракет в Польше"
У них в штаны упало
показати весь коментар
15.11.2022 23:15 Відповісти
***** научило рашистов :"нас там нет", "в любом Военторге купили", …
показати весь коментар
16.11.2022 01:21 Відповісти
Значит русня всралась на 200%
показати весь коментар
15.11.2022 23:16 Відповісти
А вы бы как себя имели... если на каазлабаде аэродром за аэродромом становятся непригодными для использования... Что будет дальше? Вон, из Геническа уже побежали.
показати весь коментар
15.11.2022 23:19 Відповісти
минобороны россии красафчики. пусть расскажут еще про боевых ********** заразвших наводчиков ракет рукожопием.
показати весь коментар
15.11.2022 23:29 Відповісти
Ситуация становится еще интереснее: Россия целенаправленно выпустила ракету по территории Польши. Но Украина, во время полета над своей территорией ее сбила\повредила, и она (российская) ракета не достигла своей цели, взорвавшись в польском селе.
Т.е. РФ официально признала факт сознательной вооруженной агрессии против страны - члена блока НАТО.
показати весь коментар
15.11.2022 23:19 Відповісти
Дивіться щоб ще рашка вам рахунок не виставила за збиту ракету
показати весь коментар
15.11.2022 23:21 Відповісти
ракета мирно собі летіла...на неї напали двоє польських фермерів ,почали її бити,і вона взірвалась.гарантую рашка так перекрутись ,як і все ...спєцопєрация...хлопкі..настамнєт
показати весь коментар
15.11.2022 23:27 Відповісти
Eta chjo ? Chistoserdechnoie priznanie ? 🤔
показати весь коментар
15.11.2022 23:21 Відповісти
расея-страна лжец, страна вор, страна бандит.
показати весь коментар
15.11.2022 23:25 Відповісти
Террористка, убийца ,садистка, живодерка …… , дешовка ,тырящая унитазы , собачьи будки ,электр.Чайники без подставки , женское белье
показати весь коментар
16.11.2022 01:11 Відповісти
100ракет по Украине тоже Провокация?Ублюдочные свинособаки
показати весь коментар
15.11.2022 23:29 Відповісти
Да пох на кацапский пи#деж. Все их визги надо давно воспринимать,как "белый шум".
показати весь коментар
15.11.2022 23:36 Відповісти
Щойно читав польські медіа, що цитують ці помийки...
якщо ця свинота хрюка.. значить є підстави що воно насрало!
показати весь коментар
15.11.2022 23:38 Відповісти
Симонян уже взяла ответственность на рашку.
показати весь коментар
15.11.2022 23:40 Відповісти
😄
показати весь коментар
15.11.2022 23:42 Відповісти
Я на стороне кота, это однозначно провокация.
показати весь коментар
16.11.2022 00:20 Відповісти
😁
показати весь коментар
16.11.2022 00:55 Відповісти
Так починалась Фінська війна 1939 року.
показати весь коментар
15.11.2022 23:57 Відповісти
YES! Ихтамнет! Ракеты прилетели из Варшавы. Для эскалации!
показати весь коментар
16.11.2022 00:06 Відповісти
Москсвини обісралися. Ну як таргани при ввімкненя світла.
показати весь коментар
16.11.2022 00:20 Відповісти
 
 