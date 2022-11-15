У Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації"
Інформацію про падіння російських ракет на територію Польщі прокоментували в Міноборони РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
Збройні сили РФ нібито не завдавали ударів по цілях поблизу українсько-польського кордону, а уламки на опублікованих у ЗМІ фотографіях "не мають жодного стосунку до російських засобів ураження".
Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.
США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія та Україна.
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У них в штаны упало
Т.е. РФ официально признала факт сознательной вооруженной агрессии против страны - члена блока НАТО.
якщо ця свинота хрюка.. значить є підстави що воно насрало!